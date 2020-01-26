【有片】中國知名策展人董冰峰：當代藝術就是要冒犯現實

貿易戰在2019年吸引了太多輿論目光，中美博弈也被國際觀察者普遍視為全球化退潮的一大證據。然而在中國國內，藝術展覽市場的全球化程度卻在進一步提升，北京在年內舉辦了迄今為止中國國內最大規模的畢加索展，中國藝術家徐冰的藝術展「蜻蜓之眼」則吸引了多國藝術愛好者的關注。事實上，已經深度融入全球體系的中國當代藝術，也不斷在中國追尋「現代性」的道路上提供着獨特的書寫角度。香港01與中國知名策展人董冰峰就當代藝術的話題展開對話。

什麼是當代藝術？整個藝術界對於這個概念的判斷非常分裂，或者說，當代藝術從誕生起就承載着世界在現代性進程中產生的矛盾衝突。董冰峰強調，正是因為當代藝術並不像古典藝術或者現代主義藝術那樣具有非常穩定、核心的、被藝術史或者美術館制度固定化的概念，其公共化的程度自然非常有限，所以從主題到形式，當代藝術的作品更看重有沒有采取一種開放性的與公眾交流的方式，也即所謂的「去門檻」、「去知識化」、「去美術史化」。

當代藝術既是非常鮮活的一個藝術現場、文化現場，又不斷的重複一百多年裏關於現代性的問題脈絡。在這一點上，董冰峰認為每一個當代藝術家或多或少都扮演了類似「文化英雄」的角色，他必須要扛起一個話題，他必須要解決一個宏大的歷史語境，要非常了解今天社會變化的發展、人的需求，創造出新的藝術形式、新的藝術語言來，才能不斷在這個社會當中扮演革新者的角色，推動藝術和公共化議題的一種結合。

一個（以當代藝術為主題的）美術館的展覽、一個大型藝術展覽，如果沒有挑戰今天的規範、問題、社會現實、文化現實的話，好像它會太過於體制化、太過於美術史化，太過於文化的安全化，沒有和今天的社會現實構成更緊密的關係。