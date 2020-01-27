【2020鼠年】慶賀中國農曆新年　全球造幣廠齊發「鼠幣」沾喜氣

農曆年節到來，全球華人孩童最為期待的賀歲禮，莫過於俗稱「紅包」的壓歲錢。然而，隨着百餘年來全球金融體制的一再變更，傳統「壓歲錢」也由金銀本位下的銀元、金幣，轉移到信用貨幣制度下的鈔票、甚至是數字貨幣。儘管如此，傳統金銀幣卻還是有愛好者與造幣廠源源不斷投入，讓每年的年節氣氛依舊充滿真金白銀所帶來的貴氣。 由於全球接連出現無現金社會、鑄幣需求減少且成本增加，各地造幣廠原有業務縮減後必須求新求變、開拓各種商機維持營運和擴大利潤。在貨幣環境助推下，全球10幾億華人每年過年幾乎都會收受的「壓歲錢」，因而被與該年的生肖結合製成「生肖金／銀幣」，作為重要的年節禮品。

2020年適逢新一輪生肖的開端，鼠年氣象成為各地造幣廠年節禮品的唯一共同符碼，推出數以百計的鼠年金銀幣搶食年節商機，它們各有不同的鑄造工藝，也代表設計師與造幣廠眼裏的中華新年意象，發行量少、鑄造精美者，還會有一定的升值空間。

二戰結束後，歐美各國造幣廠漸漸推出年度「套幣」（coin set）作為公曆新年應景產品，而華人社群首開先河、推出生肖錢幣產品者，當為1967年開始推出年度套幣的新加坡造幣廠，在1972年首度在包裝中加註生肖字樣；而港英政府治下的香港，也在1976年開始發行生肖金幣，是極早將生肖圖像逐年鑄造成紀念幣發售的區域之一。

而歷經多年生肖紀念幣發展，最重要的兩家生產商，分別是台灣中央造幣廠與中國大陸的中國金幣總公司。中國大陸的生肖紀念幣首發於1981年，當時都是以出口創匯為目的，台灣則首發於1993年，有趣的是，兩岸同樣在雞年首發，只是相差一輪，而台灣第一輪生肖套幣，似系仿照新加坡的模式，並沒有特別刻印生肖圖樣的紀念幣，而是用無面值的「主題章牌」；中國大陸則似系採用香港模式，自始即將生肖圖樣刻劃到有面值的貴金屬紀念幣上。

台灣直到2005年第二套生肖套幣，才與中國大陸看齊，將生肖鑄造在有面值的幣上；目前台灣進入第三輪、中國大陸則進入第四輪。值得一提的是，台灣銀行自2003年起，也取得圖瓦盧授權、委託台灣中央造幣廠鑄造生肖銀幣，直到目前都維持發行，與中央銀行紀念幣同是台灣重要的生肖幣品。

除了兩岸之外，新加坡造幣廠也是非常重要的生肖紀念幣生產商，該廠鑄造新加坡本國的生肖紀念幣外，每年也生產不丹、寮國、緬甸、越南、澳門等國家與地區的生肖套幣，可謂稱霸東南亞的生肖紀念幣市場；而老牌的澳洲伯斯鑄幣廠（Perth Mint)、列支敦士登的CIT（CIT Coin Invest AG）等商業造幣廠，也不斷取得蒙古、非洲和大西洋各國授權，推出多元豐富的生肖紀念幣，搶佔市場份額。

隨着競爭者眾，各國推出的生肖紀念幣也在鑄幣技術上有更多的講究與發展，如CIT公司在2016年開發出智慧造幣技術（Smartminting）與大金幣造幣技術（Big Gold Minting），使金銀幣厚度可以更薄、同時雕刻技術可以更細膩與立體，這等於是可以把小規格、薄型金銀幣，鑄造得相當具象；而中國大陸也研發出噴砂鏡面、斜齒、彩色、梅花形、塊狀幣、無清邊等工藝，塑造獨特的市場地位。鑄幣技術的精進，無遺提高了生肖紀念幣的視覺享受以及藝術性，也讓造幣廠們各擅勝場。

然而就每年的產量來看，最受歡迎的生肖紀念幣，還是中國大陸與台灣所發行。相比澳洲生肖紀念銀幣每年數千枚的發行量，台灣中央銀行每年發售12萬枚（2020年改為11萬枚）、台灣銀行每年發售5萬枚、中國大陸各式金銀生肖幣加總，每年最大發行量約為80萬枚，另外還有270萬枚的8克賀歲銀幣，穩居龍頭地位。

最後，隨着金銀本位記憶與歷史越來越遙遠，近年年輕人也越發失去對生肖紀念幣的愛好與忠誠，不論是中國大陸或者台灣，都面臨減發的命運。2018至2020年，中國大陸生肖金銀幣發行量不斷減量（實際鑄造量則又再減），做為多年所累積紊亂的發行情況的調整；而台灣中央銀行也自2020年起，將生肖套幣發行量從12萬減至11萬，也是因應近年排隊人潮不若以往的市況調整。未來能否持續維持1970年代以來的全球生肖紀念幣熱潮，主要繫於新世代能否產生共鳴。