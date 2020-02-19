【歷史探秘】夥伴皆驚「蝗」　當古代中國人遇上蝗蟲（上）

正當新冠肺炎（COVID-19）在中國大陸蔓延之際，東非的坦桑尼亞、埃塞俄比亞、肯尼亞、索馬里、烏干達等國卻飽受沙漠蝗蟲（Schistocerca gregaria）肆虐，據稱目前蝗蟲大軍已往東逼近沙特阿拉伯、巴基斯坦和印度，甚至在中國新疆地區已可看到蝗蟲先頭部隊的身影。

其實中國歷史上的蝗災並不少見，甚至到明清兩代，平均不到三年就發生一次蝗災，追根溯源，到底先秦時期是如何看代蝗蟲與蝗災呢？

1976 年，中國社科院考古研究所安陽工作隊在河南殷墟婦好墓（安陽殷墟五號墓）出土的「玉雕蝗蟲」。（《考古學報》1977年第2期）

傳統中國是以農業文明著稱，除了受到雨雪風霜等天候影響之外，生物活動也經常造成農業生產的危害，其中更是以蝗蟲最廣為人知，為害時間和空間範圍也最巨。先秦古籍多稱蝗蟲為「螽」（蝗類的統稱）或「蝝」（讀音元，蝗的幼蟲），到了戰國時期才多稱為「蝗」。《春秋左傳》記載：「（魯宣公十五年，公元前594年）初税畝，冬，蝝生。」《呂氏春秋•孟夏紀•四月紀》：「行春令，則蟲蝗為敗」，指的是若在孟夏時節行春季政令，將使蟲螟成災。

除了現有的文獻記載，從出土的商代甲骨文中，也可以一窺商人對蝗蟲的記錄。中國先秦史學者彭幫炯在《商人卜螽說─兼說甲骨文的秋字》指出，甲骨文的「秋」字本義與蝗蟲密切相關，可能因為商代對秋季的蝗災印象深刻。根據貞卜文字，商代蝗災發生時間多集中在殷歷的二月與六月，相當於夏曆六月（公曆的7月）與十月（公曆的11月）。商人認為萬物有靈，蝗蟲自然不例外，便卜問殷歷二月時，商邑是否會發生蝗災，並於蝗災發生時行燎祭，以十頭牛為祭品，祈禱蝗蟲勿食莊稼、才能使農作豐收。明代徐光啟（1562─1633年）亦曾對春秋時期至元代記有月份的111次蝗災做了統計，顯示蝗災發生較多的月份多集中在夏曆六月；近代學者陸人驥根據《二十五史》也做了相關統計，得出了相近的結論。

已故前《人民日報》社長鄧拓（1912─1966年）在其《中國救荒史》指出，中國曆朝歷代均發生過蝗災，秦漢時期平均8.8年發生一次，兩宋時期為3.5年，元代1.6年，明、清兩代均為2.8年，以受災範圍與受災程度來說，均為世界之冠。昆蟲學者陳家祥於1935年做的統計稱，自公元前707至公元后1935年的2642年歲月裏，中國有確實記錄的蝗災共計796次，平均3.3年就發生一次。

中國古代蝗災眾多，清康熙朝編纂的《古今圖書集成》中專門有「蝗災部匯考」。（網絡圖片）

有了數據統計，先秦時期對蝗害的防治手段是什麼呢？由於商代崇信鬼神，從殷墟甲骨文的祭祀卜辭可得知，商王為消弭蝗災，故多用祈禳，也就是祭祀神靈，如自然神：河（河神）、岳（山神）、土（社，土帝神）和「帝五玉臣」，加上祖先，如先公（上甲，商部落的第九任首領）、先王（祖乙，商代第十四任君主），以避免受到蝗災侵害。除了消極的禳災方法，商人的滅蝗手段還有網捕和火燒。學者楊升南認為：「秋字既與災禍相連，就是蝗蟲的蝗，當是可能的……從火，表示用火滅掉蝗……甲骨文秋字從火，正是商人滅蝗的方法之一。」以火驅趕蝗蟲的方式在《詩經•小雅•大田》中也有記載：「既方既皂，既堅既好，不稂不莠。去其螟螣，及其蟊賊，無害我田稺。田祖有神，秉畀炎火」，意即遵照田祖之神的啟示，以炎火驅趕蝗蟲之屬、會殘害莊嫁的「螟螣」。時至近代，河南等地民眾遇蝗災時，還會聚眾捕打蝗蟲，打下的蝗蟲或挖坑深埋，或是放置於火堆中焚燒。

由於先秦時期科技發展水平仍然相當落後，商人除了占卜預測是否會發生蝗災之外，也只能被動地祈求不要發生蝗害，以及在蝗蟲過境時用火燒驅趕，最多隻能網子捕捉蝗蟲而已，並無太有效的防治蝗蟲方法。

（未完待續）