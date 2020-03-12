【歷史探秘】自叢棘到圍牆　中國漢代獄政與慘絕人寰的永巷

新冠病毒肺炎疫情已蔓延至全球，其中意大利更是首個確診病例破萬的歐洲國家，在疫情升温之際，卻傳出意大利為防疫禁止探監，引發多所監獄發生暴動事件，導致6人死亡、多人受傷。另外，有鑑於先前中國湖北、山東、浙江三省傳出當地多所監獄爆發群聚感染，伊朗宣布暫時釋放約7萬名囚犯，防止病毒在監獄擴散。不過現代的防疫觀點，對古代的監獄制度來說，完全不存在。

圖為意大利羅馬的雷比比亞監獄（Rebibbia）外，囚犯家屬為了防疫探監問題與警方發生衝突。（Reuters）

中國古代監獄各式代稱

監獄為國家機器中不可或缺的一部分，中國的監獄制度發展相當早。據宋代文人洪邁（1123－1202年）研究，中國最早的監獄可能源自「叢棘」，叢棘為叢生的荊棘，因枝枒上頭佈滿尖刺，適合作為關押犯人的圍牆。以叢棘為獄的記載最早見於《易經．坎卦》：「上六，系用徽纆，寘於叢棘，三歲不得，兇。「系」是指捆縛；「徽纆」，皆是繩索名稱；「寘」，音同至，放置之意，引申為囚禁；「叢棘」即為牢獄。做為收押囚犯的圍籬，叢棘也成為監獄的代名詞。

古代獄門上部裝飾的狴犴是古代神話中瑞獸龍的第七子，外形似虎平生好訟，生具威嚴。（網上圖片）

不過之後又創造新的詞彙指稱監獄，那就是「牢」。但牢最早的意思其實和監獄無關，東漢許慎的《說文解字》載：「牢，閒養牛馬圈也」，意指怕馴養的動物跑掉，才會畫個圈關養起來，如成語亡羊補牢的「牢」，就是指關羊的圈，而非監獄。之後「牢」逐漸演變成奴隸主擔心圈養的奴隸脱逃，而使用繩索捆綁奴隸並關在牢中，使牢變為監獄的泛稱。隨着監獄從籬笆，改為築土表牆後，出現更多不同的稱呼，如囹圄。春秋戰國時期，因多用好訴訟、喜仗義執言又明辨是非的神獸「狴犴」來裝飾石室監獄，其也成為監牢的代稱。

秦漢獄政制度趨於完備

秦代開始，逐漸把獄政細分為中央與地方，漢代承此慣例，並更進一步讓監獄制度完備。漢代監獄明目、種類繁多，《漢書．刑法志》載：「今郡國被刑而死者歲以萬數，天下獄二千餘所」，漢代約有2,000多所監獄，光是長安就有20幾種監獄，還有專為不同身份背景囚犯設置不同的監牢，如高級官員、皇室成員犯法，主要關押在若戶獄、左右都司空獄、居室獄等。對於犯人的懲處也有詳細的規範：「凡有罪，男髡鉗（音昆前，剃去頭髮，用鐵圈束頸）為城旦。城旦者，治城（築城）也。女為舂。舂者，治米（舂米）也。皆作五歲。」此為秦漢流行的監禁與勞作結合的「城旦舂刑罰」，刑罰規則並非一成不變，而是可視情況調整。

監獄的規格、體制與管理在漢代得到了發展之外，其治獄策略也逐步成形，如「優禮長吏」，即獄卒不得辱罵、毆打有罪官員；「頌繫」，意寬容，即對年老的犯人、年幼的兒童、身有殘疾的人與孕婦犯，可享有不戴刑具的待遇；「呼囚」，定時點名，防止有逃跑的情況發生；「錄囚」，為西漢景帝時（公元前157－前141年在位）開始的措施，皇帝需將重大案件重新審理，以免有冤錯假案的情況發生；「赦宥」，即大赦與特赦；還有「病給醫藥」、「聽妻入獄」、「縱囚歸家」、「孕婦緩刑」等，成為後代獄政制度的基礎。

「永巷」原是指宮內的狹長小巷，後成為關押犯事宮女、嬪妃的地方。（網上圖片）

漢代女子監獄「永巷」

不過漢代眾多牢獄之中，以關押宮中女性犯罪者的監獄「永巷」最為可怕。「永巷」原是指宮內的狹長小巷，後成為關押犯事宮女、嬪妃的地方，在永巷眾多女囚中以劉邦（公元前256－前195年）的愛妃戚夫人（公元前224－前194年）最為知名。

《史記．呂太后本記》載：「呂后最怨戚夫人及其子趙王，乃令永巷囚戚夫人……太后遂斷戚夫人手足，去眼，輝耳，飲喑藥，使居廁中，命曰『人彘』」。由於戚夫人年輕貌美又能歌善舞，十分受寵，更藉此向劉邦要求廢黜太子劉盈（公元前211－前188年，後為漢惠帝），改立其子趙王劉如意（公元前208－前194年）為太子，因此在劉邦逝世後遭到呂后報復，關押在永巷，砍去雙手雙腳，挖去雙眼、灌藥致啞，成為所謂的「人彘」，最後在廁所遭到呂后虐殺。

戚夫人貌美善舞深受劉邦寵愛，因要求廢黜太子劉盈，招到呂后虐殺。圖為2011年的電視劇《大風歌》，由藝人劉雨鑫飾演戚夫人。（微博@劉政忱）

除了永巷外，漢代還設有 「掖廷」以及負責管理女囚的官員「掖廷令」，在這裏的囚犯多是政治、宮廷鬥爭下的犧牲品。這些受到拘禁、處罰的妃嬪、宮女，多到掖廷令所轄的「暴室」受罰，為皇室製衣做被，因染過的布料需經曝曬，故稱作暴室。

儘管漢代的牢獄制度做出許多人性化的改善，如緩刑、給予犯人醫藥醫治等措施，由於仍是專制王朝，人身自由沒有法律保障，且許多因政治入獄的囚犯與朝堂多有關聯，讓監牢、犯人的環境待遇，受到各方勢力的縱容與默許不法的虐待，也因此更無法同今日般，在傳染病爆發時，考慮到犯人的健康狀況了。