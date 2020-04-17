【歷史探秘】《清平樂》與狸貓換太子　揭秘歷史上真實的劉太后

熱播的古裝劇《清平樂》，講述宋仁宗趙禎（1010－1063年）的一生，與在位期間治國理政的故事。劇情從仁宗的少年時代開始，道出仁宗與垂簾聽政的劉太后（969－1033年）之間的矛盾。說到中國歷史上女性主政，一般民眾可能對於西漢呂后（公元前241－前180年）、唐代武則天（624－705年）或是清代慈禧太后（1835－1908年）的印象較為深刻，其實宋代也有太后、太皇太后問政的情形，劉太后即為宋朝第一位攝政的太后。

《清平樂》第一集開始，便帶領觀眾窺看宋仁宗與劉太后之間的矛盾。（微博@揚眉劍舞）

說到這位劉太后，相信各位一定不陌生，她就是民間傳說－《狸貓換太子》故事的反派角色。相傳宋真宗趙恒（968－1022年）苦於膝下無子，劉德妃（即後來的劉皇后、劉太后）與李宸妃（987－1032年，仁宗生母）同時有孕，因李妃先誕下皇子，引起劉氏妒忌便用狸貓調包，讓真宗以為李妃生下怪胎而被打入冷宮。劉氏擔心真相曝光便使計逼死李妃，幸有宮人代其而死，李妃便流落民間。在真宗駕崩、仁宗繼位後，開封府尹包拯（999－1062年）奉旨勘查弊案，途中遇到李妃並為其平冤，進而解開這樁宮闈疑案，最終讓李妃與仁宗母子兩人相認。雖然明清以來眾多戲曲、現代電視劇皆演譯這個故事，還成為包青天的代表性案件，不過《狸貓換太子》實為虛構，歷史上的劉皇后、李宸妃與仁宗的關係並非如此。

大多數民眾可能對劉太后在《清平樂》的強勢形象感到陌生，反而對於《狸貓換太子》裏的劉妃印象較為深刻。（百度百科）

根據《宋史》與《通鑑長編記事本末》記載，劉氏為西川路成都府華陽人（今四川省成都市雙流區境內），出身不高、年幼時父母雙亡，後嫁銀匠龔美（962－1021年）一同到汴京（今河南省開封市）討生活，便遇到當時還是太子的趙恒。雖然劉氏獲得趙恒寵愛，但因出身與再嫁身份（前夫龔美成為劉氏義兄），兩人被迫分開，直到趙恒即位，才將劉氏迎回宮中。但此時劉氏年紀已大，無法生育，便由侍女李氏（即李宸妃）為真宗誕下一子趙受益（後改名趙禎），而真宗則對外聲稱為劉氏所生，並將年幼的趙受益交由劉氏撫養。而仁宗則是到劉氏崩殂後，才得知自己的生母是李宸妃。

雖然後世多聚焦劉氏與仁宗之間的母子關係，但她能夠在真宗倒下時，接手政務，並將其安穩交給仁宗手中，其人絕非是戲曲傳說所描述的那般心腸惡毒與陰險。事實上，北宋從宋真宗起，往後的皇帝皆年幼繼位。況且宋代開國皇帝宋太祖趙匡胤（927－976年）即是因後周恭帝（953－973年）年幼，才有機會掌握軍政大權，最後兵變成功登基稱帝。主少國疑，想必宋代每個皇帝都相當清楚。

由於真宗的5名皇子均年幼早夭，唯一長至成人的只有趙禎，還是晚年得子。且真宗身體狀況不佳，因中風臥病在床便將部分政務交給劉氏幫忙處理，不過據史載於大中祥符年間（1008－1016年），真宗批閲奏摺時便常參用劉氏的意見，這讓她累積不少處理朝政的能力與經驗。劉氏雖出身不高，但史書載其通曉詩書歷史與朝廷事務，這點或許是真宗在倒下之後，能夠放心交由她代替自己處理政務的原因之一。

圖為傳世的劉太后畫像，今收藏在台北故宮。（維基百科公有領域）

劉氏因有真宗遺詔，垂簾聽政具有正當性，並以皇帝嫡母的身份代理皇權，從此開啟北宋太后介入朝政的先例。但並不代表大臣們都願意配合劉氏，宋代士人有鑑於唐代后妃干政（如唐高宗時的武后、中宗時的韋后）導致朝政混亂，對於有政治經驗又有手腕的劉氏相當警惕。不過劉氏聽政，不僅內宮管理嚴謹，更對自身、后族、皇室與大臣之間有所區隔，並嚴守制度。在劉氏主政十多年裏，政令雖出自內宮，但在其管理下，仍保持真宗朝時的穩定與規矩。更藉由群臣之間的不和，讓施政上得以順遂，如想獨攬大權的宰相丁謂（966－1037年），便被劉氏所貶。儘管劉氏賞罰有度，不允許外戚插手朝政，但多數士人還是不能接受女子當政，對於這位曾權傾內外的皇太后，評價多圍繞在她撫育仁宗有功，並無真正探討劉氏掌政其間的作為。

垂簾的太后，在宋代多是特殊情況下的緊急措施，比如皇帝年幼或是身染重病，無法處理政務時，才需要太后或是太皇太后出面擔任權力代理者。宋代參政后妃之所被後世讚譽有佳，除了較少插手朝政，后妃之爭也少於前代，多位主政太后更直接表達出不會辜負祖宗期許，並遵守儒家禮法，決不取趙宋皇位而代之的態度，形成宋代后妃政治的特色與典範。