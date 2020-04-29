明末張獻忠「千船沉銀」完成第三度發掘　首發現「蜀世子寶」金印

明末民變首領張獻忠於1647年在四川戰死，傳說他當年在四川岷江彭山江口沉下大量金銀財寶。近年這些財寶被考古人員發掘出來，證明「千船沉銀」的傳說不虛。四川彭山江口古戰場遺址更是2017年度全國十大考古新發現之一。 4月29日上午，考古人員歷時3個多月從四川彭山江口明末戰場遺址（以下簡稱「江口沉銀」）第三度發掘出的1萬餘件文物「水落石出」。其中最為重要的是發現了一枚印面鑄有「蜀世子寶」的金印，是國內首次發現明代世子金寶實物。

這枚金印印台為方形，印鈕為龜形，印台邊長10厘米，厚3厘米，金含量達95％。「蜀」字證明這枚金印原為明蜀王府之物，「世子」為明代親王嫡長子。從印文可知，這枚金印為明代蜀王世子所擁有，既是蜀世子的身份象徵，也是蜀王府歷代世子傳用之珍寶。

最大遺憾：未找到沉船原點

四川省文物考古研究院院長唐飛介紹，這次發掘最重要的兩個發現便是「蜀世子寶」金印和大西政權的官銀——前者文獻並無記載，其他藩王墓葬也無出土，「價值非常高，尤其對明朝初期藩王的分封制度研究來說。」後者也是三次發掘以來首次出現，印證了大西政權對一些地區的穩定統轄。第四期發掘工作暫無計劃，而發掘團隊目前最大的遺憾便是沒有找到沉沒的戰船。

唐飛回憶道，第一期的考古工作發掘面積約1萬平方米，二期和三期的發掘面積都在5000平方米左右，一個目標就是尋找沉船的原點。第一期發掘位置選得靠中間，第二期選的是下游，第三期則是上游，但目前依然沒有找到沉船原點，「即第一艘船是在哪裏沉的。」不過根據三期發掘的文物，他推測應當是上游的府河，「具體往上面多遠，還需要進一步的調查。」

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張獻忠搶掠範圍大：上到蜀王府下到小地主

第三期考古發掘，出水有「忍耐」金戒指、雙龍頭金手鐲、「獨佔春魁」金簪、「江山共老」銀鎖、仙人銀簪等大量的金銀材質的飾品。在唐飛看來，這些首飾設計款式、種類特別多，「是明代首飾工藝品的資源寶庫。」

他認為，前述精美的金銀首飾應當來自於蜀王府以及官府。在他看來，這些工藝品也應當是明代早期或者中晚期製作，「世代相傳下來。」在明末戰亂期間，「民不聊生，應當是沒有意識去創作的。」

除了這些精美可稱「工藝品」的首飾，唐飛介紹，發掘的文物中還有品相一般的，推測應當來自於當時的小地主或者一般的殷實之家。他表示，從文保中心的研究來看，來自蜀王府、官府的金銀物，與老百姓家裏的還有成色的不同，前者一般金銀含量在90%以上，而老百姓家中的含量則在60%至70%，甚至更低，「如此看來，張獻忠所部當時搶掠的範圍是比較大的」。

（央視／紅星新聞）