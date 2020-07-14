【歷史探秘】妙手丹青　文人山水畫如何在台紮根茁壯（上）

水墨畫為中國傳統繪畫藝術的代表，僅使用水與墨的黑白兩色，就能創造出意境豐富、寫實與抽象交迭的畫作。為了在休館期間能讓民眾欣賞館藏山水畫，台灣「國立歷史博物館」（史博館）日前推出「彩墨寶島—歷史博物館館藏特展」，展出25幅繪有台灣名勝風景的水墨畫，以此讓大眾感受水墨畫平易近人的一面。

台灣文人山水畫今日的成就，雖主要歸功於1949年遷台的眾多藝術大師，但另一部分則源自清代、日據時代以來，慢慢吸收、交融的成果。

台史博館「彩墨寶島」特展以「寶島長春圖」造景意境，展現台灣彩墨創作之美。（台文化部）

清代台灣水墨畫 率性揮灑的「閩習」

台灣的山水畫發展，要從17世紀開始有漢人移民台灣說起。1662年，鄭成功（1624－1662年）驅逐荷蘭人後，在台灣建立史稱「東寧王國」的政權。當時擅長繪畫者，主要是兩種人：一個是從大陸赴台修築寺廟的繪畫工匠，另一個則是明鄭群臣裏能文善墨之士。礙於台灣氣候潮濕炎熱、畫作不易保存，故目前難以找到明鄭時期存世的作品，對這段期間台灣山水畫發展所知甚少。

文化，並非是人們到某處落腳就能立刻發展出來的事物，而是需要時間慢慢積累才能形成，繪畫亦是如此。1684年台灣被納入清朝版圖後，藝術創作才有進一步的進展。今日學者四處查找台灣清代畫作，發現當時繪畫主題以為花鳥、人物畫最多，山水畫則非常稀少。

黃慎，擅長人物寫意、花鳥與山水，筆姿荒率，為「揚州八怪」中的全才畫家。也常從民間取材，描繪不少底層人民的生活景象，如這幅《漁翁漁婦圖》，即畫了一位揹着竹筐、正徐徐向前行的漁婦，由於被漁翁叫住，而駐足轉身的樣子。比例合理、人物姿態自然，顯示出畫家觀察入微，並有紮實的寫生功底。（維基百科公有領域）

清代台灣山水畫不興盛的原因可能有下列幾點：一是赴台開墾的漢人移民，多具有草莽性格、民風崇尚武勇，頂多欣賞具體且繁複的花鳥紋飾，對於煙霧繚繞抽象意境的文人山水畫較不感興趣。另一個原因則是赴台漢人原鄉多為閩粵兩地，台灣自然受到該地藝術文化影響，而福建有名的畫家多是擅長人物花鳥畫的高手，像是為「揚州八怪」之一的黃慎（1687－1772年，福建寧化人，今屬福建三明市寧化縣），繪畫題材多取自歷史人物、佛道神仙，其寫意畫風深刻地影響了中國南方。由於多位福建籍畫家成為要角，其畫作有別於江南蘇州為主的精緻典雅風格，故此畫風又稱為「閩習」。

這種帶有粗野豪邁、率性放肆特質的繪畫風格，隨着漢人移民與寓流人士（赴台官員）傳入帶到台灣，並深受仕紳喜愛。學者推測，可能與清代台灣社會多械鬥（不同族群的武裝衝突），讓民眾偏愛這種狂野畫風，這樣的特殊人文風氣，也成為清代台灣最鮮明的特色。如身為民間寺廟的壁畫大師、出生台南的莊敬夫，由於他並非文人出身，其作品《福祿朝陽圖》就充滿着粗曠筆法的個人特色。

清代台灣還是有少數幾位以山水畫見長的畫家，成書於乾隆十七年（1752）的《重修台灣縣誌》就有記錄：「盧周臣擅淡墨山水人物，隨意揮灑，並臻佳妙」，可惜今日已不存。迄今台灣只能找到道光年間（1821－1851年）以後的畫作，但作者多數為大陸遷台畫家，如來自福建漳州的謝穎蘇（1811－1864年），所畫的花鳥形態生動，其筆下的山水畫還帶有宋元遺韻。他來台不僅傳授繪畫技法，還為板橋林家（台灣五大家族之一）設計園林庭院。而台灣本地畫家則以林覺（1796－1850年，其籍貫有嘉義人、台南人與泉州人三種說法）較為突出，其畫作《四季山水》既有士人氣質，也有飄逸灑脱的筆法，頗類黃慎。

日據台灣水墨畫 抑制發展停滯不前

中日甲午戰爭後，台灣淪為日本的殖民地，不僅社會政治、經濟遭到鉅變，文化藝術方面也受到非常大的衝擊。日本總督府在台主要推行西洋畫與東洋畫（日本畫），傳承自清代的中國傳統繪畫風格並不被殖民當局重視，例如1927年總督府主辦的「台灣美術展覽會」（簡稱台展），其徵件模式僅分東洋與西洋兩種類型，並無書畫，即可知日本對其之態度。

由於台展沒有設置書畫類別，當時的書畫藝術家只能選擇參選東洋畫。而日本人於東洋畫類別所選出的畫作，除了看重繪畫技法外，還偏愛突出台灣地域風景、鄉土藝術與南國風情等特色主題，因此以大陸山水為題的水墨畫全數落選，於是第一年的台展，只有被後世稱為「台展三少年」：陳進（1907－1998年）、郭雪湖（1908－2008年）、林玉山（1907－2004年）等新生代畫家以帶有東洋風格的作品勝出。

陳進，為台灣第一位女畫家。在台北第三高女（今中山女中）就讀時，繪畫天分受到矚目，於1925年赴日學習工筆膠彩畫法。1927年以三件作品《姿》、《罌粟》與《朝》參加第一屆台展東洋畫部，均獲入選。（沉浸陳進網站）

另一方面，此時的台灣山水畫仍延續清代畫風而無其他變化，發展已漸趨停滯。1930年《台灣日日新報》曾評論：

若夫台展以前，不待獎勵，即以繪畫聞者，為台北洪雍平氏（1875－1953年）、蔡雪溪氏、李學樵氏，新竹周笑軒氏、範耀庚氏（1877－1950年）、鄭雨軒氏，台南呂璧松氏、九曲堂（今高雄市大樹區）鄭坤五氏（1885－1959年），而已故者則台北洪以南氏（1871－1927年）、鳳山王坤泰氏，然皆屬於南畫（文人畫），故南畫之精神，主在於飄逸不羈，不甚求形式，畫中有詩，有詩卷氣，然亦不可不從寫生入手，迨夫技倆純熟，始刪繁就簡，任意為之，得其神趣，不則，與實際之物，過於睽隔。 《台灣日日新報》

該文首先列出台展以前已具有相當知名度的眾多台灣水墨畫家，並從東洋畫的角度來技巧性地道出台灣水墨畫之缺失，認為其缺乏實際自然觀察（寫生），只追求寫意想象，題材上又與大眾日常生活疏離；另外，畫家們往往都是熟練又快速地完成一幅畫作，欠缺更為紮實的技法訓練，因此不得殖民當局青睞。儘管當時引進大量西方繪畫技巧，如暈染技法，而水墨藝術家們也有主動學習東洋畫的現象，但影響相當有限。

範耀庚，出生於新竹的書香世家，傾心於「指墨」技藝，自創「指墨松竹」，《山水四屏》就是以指墨繪成。（「國立台灣美術館」網站）

台灣水墨畫承自清代中國南方畫風，兩地作品未有鮮明區別。而台灣在淪為日本殖民地後，傳統中國畫風遭殖民當局刻意忽略，儘管入圍台展的台灣新生代畫家之作品，多少因西洋與東洋畫技法影響使畫作有所變化，但尚未形成一格。可以說從清代到日據時期，台灣的水墨畫尚未發展出自身獨特風格，仍處於與外來繪畫技法交融與摸索的階段。

（未完待續）