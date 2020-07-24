【史海鉤沉】堅持反共的沙特阿拉伯　最終為何決定與華建交？

近日中國國家主席習近平與沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）互致賀電，慶祝兩國建交三十週年。值得關注的是，在中華人民共和國恢復在聯合國的中國代表權後，主張反共的沙特曾堅持與退守台灣的中華民國政府維持邦交，直到1990年才改弦易轍承認中共。同周遭的阿拉伯國家相比，沙特是最後一個與中華民國斷交的海灣國家，因此能成功爭取到沙特的邦誼，對中共來說無疑是極大的外交勝利。

由於沙特乃信奉伊斯蘭教瓦哈比派（Wahhabism）的神權專制王國，又依靠英美扶持才得以獨立建國，因此對於主張無神論、又反帝反殖民的共產國家向來沒有好感，故一直緊隨美國，同意由中華民國代表聯合國內的中國席位。不過再怎麼說，沙特畢竟是第三世界裏的國家，歐美利益不可能與其利益完全一致，因此這就埋下了日後同北京秘密接觸的契機。

周恩來（發言者）在萬隆亞非會議上主張的「和平共處五原則」，博得不少發展中國家的好感。（AFP）

首先是1955年印度尼西亞萬隆的亞非會議，中國大陸總理周恩來在會議上揭櫫「和平共處五項原則」，贏得不少與會國的讚許，亦給出席的沙特留下深刻印象。緊接着1956年埃及同中國大陸建交，成為阿拉伯國家承認中共政權的嚆矢，帶動敘利亞、也門、摩洛哥、伊拉克等國陸續與大陸接觸、建交。原本沙特也盤算跟進阿拉伯兄弟的步伐，不過礙於冷戰格局，美國對沙特王室的支持以及對阿美石油公司（Arabian American Oil Co）的壟斷，令沙特不敢偏離美國的對華政策。

再加上彼時阿美石油公司具有全沙特最豐沛的財源與技術，連1975年費薩爾國王（Faisal bin Abdulaziz Al Saud）遭侄兒刺殺時，目擊慘案的禮賓官也是立刻致電阿美石油公司執行官瓊格斯（Frank Jungers），聲稱「發生了非常可怕的事，我們急需阿美石油公司的幫助」，要求派遣醫療團隊，可見沙特對美國與阿美石油公司的依賴有多深。何況埃及、敘利亞等與中國大陸建交國都抱有一定的社會主義與泛阿拉伯理想，直接牴觸沙特既親美又想當阿拉伯宗主的國策，因此承認北京的進度遂暫時中止。

沙特駐聯合國代表巴魯迪,在聯合國大會上主張「兩個中國」提案。（WNYC）

因此當1971年中華人民共和國在聯合國取代中華民國的大勢底定之際，沙特仍不放棄發言。當時沙特駐聯合國代表巴魯迪（Jamil Murad Baroody）不僅支持美國的「兩個中國」提案，還自行提出一個修改版，並發表了宂長演說。巴魯迪稱：「我們中間許多人無視這一亊實，即台灣，亦稱『中華民國』的人民構成一個政治實體，一個清清楚楚的政治實體，它自從本組織創立以來，發展了它自己的社會經濟制度。而且，眾所周知，台灣人民除了兩百萬人以外，就人種學來說，在文化方面並不純屬中國」。

接着巴魯迪還談及民族定義，並舉卡塔爾、巴林等國為例，想證明同屬阿拉伯民族的國家未必要統一。不過顯然巴魯迪搞不明白，國共內戰造成的兩岸分治，與阿拉伯諸國受殖民後再獨立的境況迥然不同，而且「台灣人種、文化有別於大陸」的論點更教人捧腹。更重要的是，巴魯迪主張同時保留兩岸的代表權，又建議台灣與中華人民共和國合組邦聯，這對當時都堅持「一個中國」的兩岸政府來說都不可能同意。因此對於巴魯迪的「神助攻」，不但中華民國代表團無法消受，連緊接在後發言的塞拉利昂代表也說道：「緊接在巴抒迪大使這樣一位演說家之後我感到很難說話。不過，我將試試」，顯露十足的嘲弄意味。

沙特法赫德國王當政時期，最終決定承認中華人民共和國。（維基）

雖然巴魯迪的意見沒能挽救中華民國在聯合國的席位，不過沙特仍繼續承認民國法統的正當性。根據記載，沙特還向中華民國駐沙大使薛毓麒表示過，自己曾兩度勸阻約旦與中共建交。爾後自1979年起，沙特又出資要求台灣派出空軍飛行員參加也門內戰。可見沙特與台灣的合作何其緊密，即便當時多數國家基於國際現勢都已紛紛轉向承認中共，但沙特仍逆流而行，這實在不能不說是意識形態的影響。

不過再深的反共意識也擋不了地緣政治的現實，1980年爆發的兩伊戰爭與1982年以色列血洗黎巴嫩難民營兩件大事，令沙特十分惴惴不安，計劃向美國購買尖端武器自衛，沒想到卻遭左袒以色列的美國拒絕。這不由得使沙特尋思：到底有什麼國家擁有不輸美國的軍事技術、又不屬於美蘇陣營？法赫德國王（Fahd bin Abdulaziz Al Saud）認為「我們需要一種能夠提高我們武裝部隊和人民的士氣的武器」，而且販賣者「又不會提出限制性條件」。想來想去後，沙特將目光投向了中國大陸。

在中國和沙特建交中扮演重要角色的哈立德親王（Khaled bin Sultan）。（維基）

1986年，沙特駐美大使班達爾親王（Bandar bin Sultan）兩度秘密訪問中國大陸，要求大陸出售東風-3型中程彈道導彈。參與談判的哈立德親王（Khaled bin Sultan）還回憶道：「楊尚昆（時任中共中央軍委秘書長）安排我去參觀一個中國導彈基地，觀看裝有核彈頭、由液體燃料火箭發動機推動的處於作戰發射狀態的DF-3導彈。他們吿訴我，我是第一個享有如此殊榮的外國人，而基地上的軍官和士兵們臉上的驚詫表情看起來也證實了這一點」。

中共在思索後決定出售40枚導彈，但只給予常規彈頭，並派員協助沙特操作，同時進帳了30億美元以上的大筆外匯。這筆軍事貿易震驚了美國與台灣，不過終歸抵不住兩國往更深層次的道路前進，雙方決定於1988年底互設代表處，最後在1990年7月正式建交。時任中國大陸外交部長錢其琛高興地說道：「中國和沙特阿拉伯的建交，是兩國關係中的一個歷史性的事件，也是中國和阿拉伯世界關係的一個新發展」。這話確實沒錯，畢竟誰能料想得到，昔日反共到底、還不惜倡議「兩個中國」的沙特，最後會因地緣安全的考量放棄意識枷鎖呢？而這也體現了一個道理：國家利益的維護，實在不能全憑意識形態做主。