【歷史探秘】可憐弱小又無助　一探台灣舊日童養媳陋習

華人傳統認為「不孝有三、無後為大」，大陸許多拐賣婦女的社會案件就是由此而發；而在過去的台灣，傳統農業社會重男輕女，亦有「童養媳」這樣的群體長期存在。

清代，由於福建廣東沿海地區人多耕地少，讓許多原住在閩粵的漢人，迫於生活冒險來台，而來台漢人性別比例不均、男多女少，進而影響當時的婚姻型態。為解決清代台灣羅漢腳（單身男子）或夫妻無後嗣之問題，遂沿用原鄉舊有的各類婚俗，如：招贅婚、交表婚（嫁娶表兄弟姊妹）、收繼婚（娶妻之姐妹，或嫁夫之兄弟）與童養婚，使這些婚俗隨着漢人拓墾遍及全台各地。

圖為台灣電視劇《輾轉紅蓮》劇照。《輾轉紅蓮》改編自台作家廖輝英所著的同名小說，書中講述6歲被賣給劉家當童養媳的女主角許蓮花（閩南語發音同「可憐花」），坎坷又苦盡甘來的一生。（LiTV）

傳統中國自進入父權社會後，結婚即由女方出嫁至夫家。清代台灣無論是在經濟還是物質條件方面皆不充裕，在急需仰賴人力的農業社會下，民間普遍有「大抵富家結婚男早於女，貧家結婚女早於男」的觀念。基於扶養困難、減輕生活重擔等因素，貧困人家不是早早把女兒嫁出，就是把年幼的女兒送養或賣到別的家庭，一則可以減少口糧消耗，二則希圖用嫁女所得財禮為兒子娶媳，這樣的模式亦被沿用迄今。

使童養婚，即俗稱的「童養媳」，不僅是長期存在於台灣社會的婚姻類型，並多有附帶條件，像是需要家中有兒子，收養未成年異姓女童，待日後長大便與兒子成婚。另一種情況是，家中尚無男嗣，便先收養女童期待「招來」兒子，日後將養女外嫁他人，便可收聘金。所以，無論是童養媳還是養女，皆經過收養程序，從小被迫離開原生家庭，成為另一個家庭的成員。

台灣近代第一位女醫師「蔡阿信」（圖中）就曾是童養媳。不過，她先後兩次從領養人家跑回自己家，最終領養人放棄領養，她也才有機會日後讀書深造。（網絡圖片）

自古以農立國的中國，其農業生產方式亦塑造特殊的觀念與習俗。農業社會需要大量勞動力人口，以此衍生出儒家宗法制度，家族的香火、家業都由男性繼承，清代台灣社會也理所當然地非常重視家中男丁。若當一個家族面臨生無男嗣，亦無兄弟之子可以過繼香火、繼承家業時，那問題就嚴重了。在大規模機械化耕作普及以前，成年男子對農耕活動來說是不可或缺的勞動力，「重男輕女」使收養女童遠比男童來得容易，因此有些無後嗣的家庭會改收女童來招贅生子，形成台灣某些地區相當特殊的拜異姓祖先，或是拜雙姓祖先（兼祧）的情況。

過去社會缺乏現當代法治觀念，兒童、婦女都被視做可被交易的對象，許多人家便畜養童養媳，一來可以省下大筆婚禮聘金問題，二來童養媳也能協助照顧家中年幼孩童或是幫忙家務。由於童養媳無需嫁粧聘金，沒有正式的結婚儀式，加上沒有強而有力的孃家當靠山，因此在家中地位還低於明媒正娶的媳婦，常遭受同下人般的差遣。

被稱為台灣社會主義革命先驅的謝雪紅年幼時也曾是童養媳，她後來離家出走，遇到台中地主張樹敏被納為妾，此後青島接觸五四運動，思想漸受衝擊。（網絡圖片）

有閩南語俗語感歎：「甘願做散赤人（窮人）查某囡（女兒），不願做好額人（富貴人家）媳婦仔（童養媳）」。童年被收養的經歷，使她們多有被親生父母拋棄之感，加上在養父母家遭受的種種不公平待遇，使她們有着畏縮、怯懦、自卑、認命的性格。她們被親生父母當作物品般賣到養家後，除了被限制婚配對象外，養父母對其身體還有主宰權，因此可以任意使喚她們從事家務勞動，或是則罰、侵犯，甚至被轉賣為娼。

所幸，台灣在光復後因進行土地改革（三七五減租、公地放領、耕者有其田等），產業型態由農業轉為發展城市工商業，大量人口離開農村、進入城市的加工出口區工作。跨境流動增加、人際生活圈擴大，農村看天吃飯、只守着那一畝三分地的生產方式被打破，傳統嫁娶觀念漸漸被自由戀愛所取代，人們亦不再仰賴收養養女、童養媳作為穏定的婚配對象來源，加上法律觀念普及，「童養媳」這項堪稱陋習的婚俗，便漸漸走入歷史。