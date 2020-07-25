【歷史探秘】理學並未禁錮宋代　寡婦可再嫁還能「招夫」

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，找來曾獲台灣金鐘獎最佳女主角獎的演員：鍾欣凌、黃姵嘉同台飆戲演出，收視率不斷上升、話題不斷。故事描述女主角小鷗（黃姵嘉飾），由於在嫁入夫家前後，公公與丈夫便相繼過世，讓她完全不得婆婆（鍾欣凌飾）的歡心。而婆媳兩人在面臨失去另一半的傷痛下，如何振作、惺惺相惜，並走出悲傷面對下一段感情，為該劇除了婆媳問題外的另一看點。

現代人離婚、再婚，老年人找尋真愛已不稀奇，但各位可知道，傳統被認為受到程朱理學禁錮的宋代社會，竟能接受寡婦「招夫」？

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》以易引起共鳴的婆媳問題吸引觀眾，但也相當深刻描繪同樣經歷喪夫之痛的婆媳二人，如何振作、相互扶持。圖為飾演婆婆的鐘欣凌（中），與飾演媳婦的黃姵嘉（右），決心為了祖傳餅鋪共同努力。（facebook@我的婆婆怎麼那麼可愛）

並不普及的宋代婦女守節觀念

宋代人的婦女守節觀，源自《禮記》：「一與之齊，終身不改。故夫死不嫁」，宋人認為女性一生應只經歷一段婚姻，並從一而終，為婚姻關係中的理想狀態。這項要求的背後原因主要為避免婦女再嫁後，將夫家財產帶走而規定的。但從民間的現實層面來看，失去丈夫等於家中頓失勞動力，寡婦沒了經濟來源。缺乏獨立自主的經濟能力，又無娘家或地方鄉紳、朝廷官府的協助，寡婦連維持基本生活都有困難，又怎麼可能達到士大夫的要求，在婚姻上「從一而終」呢？

不少研究指出，儘管程朱理學是在宋代提出，但其對婦女的貞節觀之要求，並未在宋代形成巨大的影響。雖然宋代為婦女貞節觀由松轉嚴的階段，但不表示婦女便立即遭到理學與禮教的約束。且從宋代律法來看，便可知朝廷並不積極提倡所謂的守節，因此其觀念最多隻在文人階層流傳，由於孃家與夫族仍需相互扶持，士族婦女便有守節、確保夫家財產的壓力。而貞節觀的濫觴，主要還是因為明清朝廷褒揚節婦烈女，才被民間廣泛效仿。

宋代士族婦女在生活質量方面雖遠高於一般平民，但需遵守許多儒家禮教規範，如夫亡後需為其守節，不可再嫁。圖為北宋《宋瑤台步月圖》局部。（百度百科）

為生活 宋代寡婦二婚

出於現實因素，宋代民間寡婦再嫁的情形就相當普遍。記載宋代律法的《宋刑統》，僅禁止婦女在居喪期間改嫁、強迫改嫁、背夫改嫁，或禁止男性娶有夫之婦，除此之外並不禁止婦女二婚。不過宋代書法大家米芾（1051－1107年），對於寡婦再嫁、招夫的行為，另有看法：「婦義，謂感翁姑之恩、夫之義。夫沒不改嫁，不招接腳伕，只事翁婆，如夫在」，認為婦女在夫亡後，不再嫁、不招夫，就符合所謂的「婦義」。而米芾這句話，還出現了一個相當特殊的名詞「接腳伕」，何謂「接腳伕」？

「接腳」一詞最早出現於《舊唐書》，意指選人冒死人之名應選。「接腳伕」一詞便由此延伸，即表示為婦人的丈夫死亡後，自外招來共同主持家計的男性同居人。會出現招接腳伕的情況，主要是剛痛失丈夫的寡婦，既沒有謀生能力，但無法就這麼拋下年邁的公婆、年幼的孩子自行改嫁，那便只好招一位男子到家（亡夫）中，與其結為夫妻生活。這是民間人家，為了填補家庭勞動力喪失導致生活困難、迫於無奈下的折衷辦法。

為何寡婦有權可以使用亡夫家產？根據宋代律法，若夫死而有子嗣，那財產名義上為兒子所有，寡婦不過是兒子長大前的財產管理者；若無子嗣，那寡婦則有立嗣權，便可用過繼或是收養的方式為亡夫管理家產。由此可見再嫁與招接腳伕的區別相當明顯，再嫁婦女不能拿亡夫財產的一分一毫，因在儒家宗法制度上，該名婦女已和亡夫家族無任何關係，而招接腳伕的寡婦並未改嫁，仍為亡夫族人，自然有權管理夫產。

寡婦招夫 上演爭產戲碼

不過，招接腳伕有相當嚴苛的要求。若亡夫與其兄弟並未分家，或是亡夫家中勞動力人口足夠，寡婦不可以招接腳伕，如果招了便視同再嫁。收集南宋地方官訴訟的《名公書判清明集》，就收錄一件寡婦招了接腳伕，並與亡夫兄弟、繼子爭家產的判詞：

今已改嫁劉有光，遂已接腳為名，鵲巢鳩居，豈能免魏景謨等之詞乎？魏景宣非無子孫，且其屋系同居親共分，法不應召接腳伕……趙氏改嫁，於義已絕，不能更佔前夫屋業。 《名公書判清明集》

為避免因家產、子嗣引起的紛爭，《宋會要》載：「婦人夫在日，已與兄弟伯叔分居，各立戶籍之後，夫亡。本夫無親的子孫及有分骨肉，只有妻在者，召到後夫（接腳伕）同共供輸，其前夫莊田且任本妻為主，即不得改立後夫戶名，候妻亡，其莊田作戶絕施行」，此條敕令，出於税役制上的考慮，將接腳伕定位在提供生產力，使亡夫家之税役得以供輸不闕，並保護亡夫家的財產，避免被不肖接腳伕假借名目侵吞。所以，寡婦招來的接腳伕，他只有寡婦亡夫家產的使用權而無所有權，不能將之納入自己名下。而接腳伕的子嗣，無論是否與該寡婦所生，都不能繼承其財產。

當了接腳伕不僅有諸多限制、地位比一般贅婿還低，甚至可能會吃上官司，那為何有男性甘願與寡婦婚配呢？這是因為宋代商業發達，導致人們追求財富，社會上瀰漫着重財風氣，連帶影響婚俗。司馬光（1019－1086年）曾批評「今世俗之貪鄙者，將娶婦，先問資裝之厚薄；將嫁女，先問聘財知多少」，由於結婚需要花費大筆錢財，讓手頭不那麼寬裕的男性，選擇和擁有耕地權或財產的寡婦為妻，因為既無需支付聘禮費用，又能坐享其成。

宋代律法不禁止寡婦二婚，不過為了填補亡夫家的勞動力，寡婦招來的外姓男子，最後總會因為家產，而鬧到官府。圖為宋代《粧靚仕女圖》局部。（百度百科）

宋代寡婦招夫，儘管律法已明文規定，但還是發生許多為財產對簿公堂的例子，比如接腳伕揮霍寡婦家業、亡夫之子與接腳伕之子爭產、因招夫產生的立嗣問題，或是接腳伕之子是否該奉養寡婦等，這些紛爭與現代電視劇、社會新聞十分相似。對於寡婦來說，招夫是為了填補勞動力，但願意到寡婦家的接腳伕，多半是為了寡婦的家產而來，自然容易產生矛盾，而招夫衍生的問題，追根究柢還是源自傳統農業社會需要勞動力與子嗣香火所致，因此直至宋亡，都未能將此社會問題消除。