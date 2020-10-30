明清的性別反串：「女扮男裝」實現理想　「男扮女裝」方便騙色

打開影視作品，總會看到因為劇情而有角色需要男扮女裝或是女扮男裝的安排，演員們也都秉持着敬業的精神配合，往往會成為熱門話題。此外，「變裝皇后」秀、寶冢歌劇團在全球各地都有粉絲，「性別反串」是一種流行文化現象。

中國傳統文學戲曲裏，也有不少女扮男裝的故事，像是眾人耳熟能詳的《花木蘭》、《梁山伯與祝英台》，翻開明清話本也有許多男扮女裝的角色。古今的性別反串有什麼差異呢？

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女扮男裝需受社會禮教的約束

明代文人謝肇淛（1567－1624年）在所著作的《五雜俎．卷八．人部四》中，就曾對流傳至明代的女扮男裝、男扮女裝故事進行初步的收集整理，有：代父從軍的木蘭、祝英台、黃崇嘏、位至議曹的婁逞，以及授官至御史大夫的孟嫗。

另外，《拍案驚奇》裏也有女扮男裝的角色——謝小娥，雖然角色原型出自《唐傳奇》，但其經歷已大不相同。由於父親與丈夫接被江洋大盜所殺，謝小娥逃到佛寺躲避，本想出家，但「父夫被殺之仇未報，不敢便自落髮」，之後便扮作男子模樣改名謝保，以傭工身份在江湖間打探盜賊姓名，最後終於收齊證據報官為父夫報仇。謝小娥獲頒旌旗表揚後，得到裏中豪族慕名求聘，不過她仍堅持不嫁，回佛寺落髮為尼。

《明史列女傳》、《喻世明言》還記載一個女扮男裝的女子——黃善聰。她從小就沒了母親，其父親以販賣香爐為業，要她「制副道袍淨襪，教女兒穿着，頭上裹個包巾」做男子裝扮。未料黃父因病過世，黃善聰便改名張勝，繼續做父親的生意，與同行李英合夥為計。這段其間，黃善聰全憑細心裝扮，遮掩真實的女性身份「女相男形雖不同，全憑心細謹包龍。只憎一件難遮掩，行步蹺蹊三寸弓」。經過九年，黃善聰終於讓父柩回到家鄉，她回鄉第一件事情便是拜訪姐姐，但姐姐乍看一名男子直闖入室大罵「是人家各有內外，什麼花子，一些體面不存，直入內室，是何道理？男子漢在家時，瞧見了，好歹一百孤拐奉承你，還不快走！」

中國大陸明星迪麗熱巴，在古裝劇《三生三世枕上書》中，為了救男主角而穿起男裝。（微博@電視劇三生三世枕上書）

黃善聰姐姐說的這句話，除了呈現出中國傳統社會「男主外，女主內」的活動領域分野外，也代表黃善聰的裝扮技巧高明，連親姐都沒發現「他」是女生。經過解釋後，姐姐與黃善聰相認、得知妹妹九年來女扮男裝的辛苦。不過姐姐最在意的還是黃善聰是否有保住貞節，黃善聰便急着辯解自己仍是童身。而姐姐的質疑，可說是明清女扮男裝故事裏常見的劇情之一：對主角進行其是否仍遵循禮教的質問。

所以我們可以看到，故事的主角雖然扮男裝進而得到外出，從事軍戎、商旅、布莊買賣等進入「男性活動領域」的能力，但她們仍無法逃離社會禮教對於女性的貞節規範，在這些故事裏的女性只有強調有好好守貞，才能恢復被社會「認可」的女兒身。

男穿女裝成犯罪隱形斗篷

與女扮男裝相比，明清關於男扮女裝的故事較少，謝肇淛只收錄一則明成化年間（1465－1487年）的真實案例：

國朝成化間，太原府石州（今山西省呂梁市）人桑，自少纏足，習女工，作寡婦粧，遊行平陽（平陽府，今山西省臨汾市）、真定（真定府，今河北省石家莊正定縣）、順德（順德府，今河北省刑台市）、濟南（濟南府，今山東省濟南市）等四十五州縣，凡人家有好女子即以教女工為名，密處誘戲，與之姦淫。有不從者即以迷藥噴其身、唸咒語使不得動，如是數夕，輒移他處，故久而不敗，聞男子聲輒奔避。如是十餘年，奸室女以數百。

記載一個裝扮成寡婦，長年以教女工為名到處遊歷以此騙色的男子。但是後來該名男子並沒有好下場。

中國大陸明星許凱，在古裝劇《從前有座靈劍山》裏首次穿女裝。（微博@超級網劇從前有座靈劍山）

「後至晉州（今河北省晉州市）有趙文舉者，酷好寡婦，聞而悦之，詐以妻為其妹，延入共宿，中夜啟門就之，大呼不從，趙扼其吭，褫其衣，乃一男子也，擒之送官，吐實且雲，其師谷才，山西山陰人也，素為此銜，今死矣。其同黨尚有任茂、張端、王大喜、任昉等十餘人。獄具磔於市」。這名男子後來不幸遇上一個酷愛寡婦的文舉，企圖染指他，才因此暴露身份，最終被繩之以法。

此外，明代士人徐應秋（？－1621年）所撰《玉芝堂談蕙．卷十》也有收錄幾則男扮女裝的江湖傳聞，如廣州有位雌雄同體的尼姑，仗着出家人身份與身體的特殊從事不法；或是男孩從小被養父母當成女孩養大、學習不少歌舞，以此賣藝為生，最終被識破身份。

「女扮男裝」在一海之隔的日本亦頗有市場。日本寶冢歌舞劇團迄今仍是一支全由未婚女性組成的歌舞劇團，男性角色亦全部由女性出演。（Facebook）

從這些男扮女裝的故事，可以發現對比「女扮男裝」多因為現實的困難需要或實踐自我理想的目的不同，這些穿女裝的男子多是趁機為非做歹。不過《醒世恒言》裏的赫大卿，算是男扮女裝的例外。赫大卿風流俊美，專好聲色。一日來到非空庵，本想勾引其中一名女尼空照，未料女尼是個假修行、愛風月的人，於是兩人一拍即合。由於女尼捨不得赫大卿離去，便把他的頭髮剃掉、扮成尼姑，讓他永遠待在尼姑庵再也回不了家。由於赫大卿那象徵社會符號的頭髮被剃掉，他便無顏返家見人，從平凡人變為出家人也使他徹底成為女尼的泄慾工具，任女尼宰割。

通過明清流傳下來的性別反串故事，可以看到男扮女裝和女扮男裝在故事情節安排上的差異。而今日的此類影視小說，則不再聚焦男扮女裝的男子從事非法勾當，而是講究其趣味性，或是更深層的剖析「男扮女裝」者、「女扮男裝」者的內心變化，有些作品更會透過性別角色的轉換，去思考性別議題以及認同，可以看到關於性別反串的題材，會是文化娛樂作品用不膩的題材，仍舊有許多可以探討的面向和發揮的空間。