河南洛陽發現2600多年前戎人王級大墓　隨葬禮器深受中原文化影響

天子腳下，為何會有外族久居？中原腹地，怎會出現西北戎人特有的「頭蹄葬」？史書中記載的陸渾戎到底在哪？據新華社報道，一座春秋時期西北戎人的王級大墓在河南洛陽徐陽墓地近日被發現，進一步印證了2600多年前陸渾戎遷徙、融合的歷史。

考古發掘現場負責人吳業恆介紹，這座標號為M15的墓保存完好，隨葬器物主要有饕餮夔紋銅編鐘、編磬、玉璜、玉扳指等，且墓葬周圍分布有陪葬車馬坑。車馬坑陪葬對應的是高等級貴族墓葬，另外，從出土的編鐘、編磬等青銅禮器來看，應該是一座王級大墓，這也是徐陽墓地考古發掘的第二座王級大墓。

從隨葬品和葬式葬制來看，15號墓與該區域出土的其他墓葬一致。洛陽市文物考古研究院院長史家珍指出，墓內隨葬器物以及在車馬坑內放置馬牛羊頭蹄的殉牲習俗，與春秋時期西北地區戎人的文化面貌、埋葬習俗相同。但隨葬銅禮器、車輿規制等又顯示其受到同時期中原文化的強烈影響。

中國社科院學部委員劉慶柱說，15號墓的發現，進一步證實了文獻所載「戎人內遷伊洛」的歷史事件。墓葬是當時社會生活的折射，15號墓表現出的文化融合與嬗變，體現了中華文明有容乃大，是中華文化五千年兼收並蓄民族融合的實證。

社科院考古研究所所長陳星燦建議，需要對徐陽墓地進行更加妥善地保護，將部分重要墓葬整體「打包」帶回室內，進行精細化發掘。

徐陽墓地位於洛陽市伊川縣徐陽村，是2600多年前從中國西北遷往洛陽伊川的陸渾戎墓葬群，也是中原地區考古發現的首個戎人遺存。根據史書記載，陸渾戎自公元前638年遷入洛陽伊川，公元前525年被滅。

徐陽墓地自2013年發掘至今，共清理墓葬150座，其中大中型墓12座，大中型墓葬均有與之對應的陪葬車馬坑或馬牛羊頭蹄祭祀坑。除了一些馬牛羊頭蹄等戎人祭祀的特徵外，該墓葬群還出土了中原地區較為罕見的單耳罐陶器以及螺旋形金耳環和鎏金銅質掛件，這些都是典型的戎人習俗和裝飾。

專家指出，無論從時間、地域，還是規模、習俗上看，徐陽墓地都與春秋時期活躍在這一區域的陸渾戎對應。這是研究民族遷徙與融合、文化交流與互動的重要資料。

（新華社、河南日報）