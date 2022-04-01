清明節│掃墓6大禁忌　玄學家：呢個歲數以下小朋友拜山易生病

踏入4月，清明節就快到，是時候準備祭祀先人，疫情之下，很多家長希望可以趁清明節，帶同小朋友一同祈求得到先人保佑健康，民間傳統對拜山也會有不少忌諱需要注意，著名玄學家陳定幫為兩女之父，他綜合了坊間對小朋友在清明節拜山時之6大禁忌，讓家長可以安心帶小朋友慎終追遠。



下周二（5日）是清明節，在今個周未開始也有不少人會一家大細、扶老攜幼去掃墓拜祭祖先，以表孝心。「清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂」，陳定幫指出清明節掃墓都有些禁忌及應注意事項，其中一項更與家中小朋友有關，家長們要留意一下。

表圖即睇掃墓6大禁忌:

+ 2

禁忌1.「掃墓時間」不可晚

掃墓時間最好是在早上5點後，下午3點前，便要完成清明拜山活動，因為時間越晚，陰氣越大，別說到「易撞鬼」那麼嚴重，氣場不好都會影響運程。

禁忌2.「勿帶有刺花拜祭」

拜山當然要準備先人生前喜歡吃的東西，而鮮花方面，最好挑選白色菊花，勿攜帶刺的花朵拜祭，如先人喜歡玫瑰，宜先去刺後再供上。

禁忌3.「勿穿奪目衣服」

拜祭先人講求尊重，勿穿大紅大紫奪目衣服，全身黑色亦不宜，因陰磁場較易附著或接近，樸素衣物最合適。

（盧翊銘攝）

禁忌4.「重症、大病初癒者、孕婦忌掃墓」

重病患者，大病初癒、孕婦等人，別說有指這類人易招靈界朋友的鬼神之說，單是山路崎嶇難行，易生意外，已經是不應前往墓地的原因了。

清明節孕婦忌掃墓

禁忌5.「勿叫人全名」

傳統而言，掃墓忌諱叫人「全名」，時運低者除時被靈界朋友跟住唔走，而科學上來說一般人被叫全名時會感到特別緊張，令人不安。

禁忌6.「年紀太細不宜拜山」

傳統宗教還是國外前世今生理論，都指3歲以下的孩子最容易看到另一個世界。從科學角度而言，無論是城市裏的墓地還是鄉下墓地，基本都是在山上，清明節期間雨水豐富，天氣濕冷，年紀太小的小朋友容易疲倦又免疫力不好，周車勞動容易生病，故此不宜帶他們拜山。

（盧翊銘攝）

另外，清明節是祭祀祖先、慎終追遠的節日，陳定幫指如果小朋友年紀太細，未必懂得對先人的那份思念和紀念之情，「最好等到小朋友6至7歲，體能較好、又明白事理的時候，家長帶他們拜祭祖先，並灌輸他們知道慎終追遠的重要性，這才更有意義。」

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。