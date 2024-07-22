大暑｜大暑四大養生建議 從飲食入手清熱解毒 附大暑湯水及穴位

民間有話：「小暑過，一日熱三分。」每當進入七月中旬，我們迎來了一年中最熱的節氣——大暑，屆時本港平均氣溫超過30度之高。在這個時節，大地變成「燒烤」模式，皆因全盛的陽光傾瀉下來，加上夏日多雨，空氣中瀰漫著炙熱難耐的蒸氣，港人真是「透啖氣都難」。炎暑——這個撚手大廚讓我們彷彿變成熱鍋上的螞蟻，身心都焦燥不已。如同詩人白居易問道：「何以消煩暑」，難道心靜自然涼嗎？

本文作者：博愛醫院陳麗詩中醫師



大暑的特點

每到夏季7月，你是否就會覺得昏昏欲睡，沒精打采，胃口不佳，終日想攤在床上玩手機呢？大家可能會覺得，這不就是沒有長假、長期Monday blues的打工仔心聲嗎？老闆們聽到可能直搖頭，可是今次的確能賴天氣！

大暑有三候，「一候腐草為螢；二候土潤溽暑；三候大雨時行。」《內經》

高溫炎熱：大暑時節，天地陽氣達到了全年的高峰，陽光直射，氣溫高企，人體的火熱之象會特別明顯，因此會有燥熱、熱氣的表現，例如咽喉或牙肉腫痛、生痱滋、心煩胸悶等，夏季屬火，而心亦屬火，心臟問題的症狀可能會加重。

濕熱並重：從古人的觀察，大暑可不單止天氣炎熱，還有泥土濕潤、雨量增加等「濕」象，所以中醫說的暑邪，「邪」在容易與濕結合，而脾臟工作時，最怕的就是濕氣。人的「脾氣」在這個氣候下受到「濕阻」，便表現為無胃口，四肢乏力，或頭重、頭痛，結合熱象還會有口苦、舌苔黃膩、躁底等狀況。

內外合邪：大暑天氣潮濕炎熱，人們自然無「冷」不歡，冷氣冷飲，內外夾擊，損害脾胃。脾胃不運，濕濁不化，繼而出現消化不良、腹脹、腹瀉等腸胃疾病。假若是本身脾胃功能較差的你，尤其曾經患上濕疹或汗皰疹的人士，更應避免進食生冷食品，以免濕氣內積，令皮膚疾病發作。

水分流失：由於高溫天氣導致人體出汗增多，容易出現水分流失，如果你經常出現口渴口乾、尿量減少等情況，或正代表已是津液不足了！中醫認為「血汗同源」，所以如果出汗過多就會傷及「津液」和「正氣」，分別導致渴飲，以及行動力低下，身體容易疲倦、昏昏欲睡等氣陰兩虛之症，再嚴重者則可能中暑，神志不清及昏迷。

大暑四大養生建議

適當補水：大暑時節，務必要注意補足水分，以保持身體的水分平衡。可以多飲用清涼的茶水、綠豆湯、冰糖蓮子羹等。綠豆湯是個很好的解暑方，要特別注意的是，綠豆的外皮具有清熱功效，因此只要煮到外皮稍微破開，就要熄火，不需把其煮至爛綿綿，否則降低清熱解暑的功效。

飲食調理：大暑期間，飲食上宜選擇清淡易消化的食物，減少脾胃負擔，如蔬菜、水果、雞肉、豬肉等，避免過食油膩、辛辣等刺激性食物。同時我們說藥食同源，可以多食用一些具有清熱解毒功效的食材，如苦瓜、薏仁、荷葉、赤小豆等。另外，還可使用一些中草藥，如菊花、金銀花、薄荷等，泡茶飲用，以達到清涼解暑的效果。

忌貪涼過度：大熱天時，大多數人都喜歡食涼飲冷，但脾胃差的朋友尤需注意，寒涼食品容易傷害脾陽，加上炎熱暑氣的薰蒸，會導致外熱內寒、外強內虛的情況。過用冰涼之品不但不利腸胃消化，壞則病邪延至秋冬，出現身體畏寒，且容易有敏感、痛症復發等問題。因此飲品或瓜果最好解凍才吃，避免飲用大量冰水、過食雪糕等，盡量以藥食及溫和的方法解暑。

適宜養生：為了要顧護人體之陰陽，可以睡覺、休息、靜養的方法去扶助陰陽的衍生。中午最好補一補眠，至少也要閉目養神，小休約15分鐘，以養身體的陽氣。另外，在大暑的高溫天氣中，人體本身的能量就消耗就很大，如果在戶外運動，更容易引起中暑。所以最好選擇在早晨或傍晚時運動，像是游泳便是不錯的夏日運動，也可在家中做瑜伽、太極拳、八段錦等等。

清涼解暑湯水

西瓜翠衣薏米湯

夏天吃完西瓜，可將瓜皮洗淨保留，在中醫藥名為西瓜翠衣，能清熱解暑，解渴利尿。另一消暑食材冬瓜，它的皮、瓤和核同樣有利尿袪濕之功效，也能有效預防中暑。前文提過暑邪與濕邪常一同出現，所以加入薏米、赤小豆來利水袪濕。

材料：西瓜皮100克、冬瓜半個/約450克、薏米30克、赤小豆30克

做法：將瓜洗淨，用刨刀將表皮青色含有蠟質的青皮層刨下，只保留中間層，把所有材料沖洗乾淨放入煲內，先浸泡15分鐘，水位略高於材料表面，保留浸泡的水，大火滾起後轉細火煲45分鐘便可。

注意：西瓜翠衣性質較為寒涼，不宜久服。一星期飲用2-3次，或在大熱之時、戶外活動時飲用即可。

穴位按摩

若果出現頭脹痛、四肢困倦，亦可以通過自行按摩穴位去醒神：

1. 太陽穴

位置：位於眉梢和外眼角之間的凹陷處。

功效：按摩此穴不只提神，還可緩解頭痛的情況。

2. 百會穴

位置：位於頭頂正中央處。

功效：按摩此穴同樣可提神醒腦、升舉陽氣。

3. 風池穴

位置：位於頭後頸部兩側凹陷處。

功效：按摩此穴可提神醒腦，緩解頸部疲勞。

具體方法：用雙手食指或拇指置於該穴位穴，輕輕按揉，持續 30 秒，重覆5次。

注意不可用力過度，以有酸脹感為宜。

中醫學理論認為「順應四時，天人相應」，我們因應天地之間的變化而及時調整生活習慣，遵循大自然規律，以保持「陰平陽秘」的動態平衡，才能身體健康，防病於未然。 以上提供了一些大暑知識及養生建議，如適當補水、藥食調理、飲食注意點等。無論是現代還是古代，解暑的核心都是通過調節飲食和生活習慣，保持身體的陰陽平衡和舒適。希望這些資訊能對大家有所幫助，度過一個涼爽而健康的大暑。如有任何疑問，請向註冊中醫師查詢。

博愛醫院陳麗詩中醫師

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