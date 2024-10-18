霜降節氣｜氣候乾燥宜調補脾胃 附９款潤肺滋陰潤燥湯水

霜降正值進入了深秋時節，氣溫逐漸下降，秋晚地表散熱得較快，溫度會出現驟降，靠近地面的水汽就會凝結導致出現霜凍的現象。而在南方地區氣候較為溫暖，霜降節氣一般較難出現霜結的情況。在東南沿海地區，霜一般要到元旦以後才能見到。雖說霜花未至，但寒意已來；深秋的霜降節氣亦標誌著南方氣溫會逐漸下降，早晚溫差增大，人們需要注意保暖、調整飲食，以應對氣候的變化和保持身體健康。

本文作者：陳志勇醫師



霜降時節降雨顯著減少，氣候也越加乾燥，此時養生當以平補潤燥、強身禦寒為重點。

霜降為秋末之時，人體脾胃功能處於旺盛時期，宜清淡調補脾胃。秋季平補是為冬季的進補先行鋪路，使冬季進補時身體已準備好吸收保存更多的營養能量以渡寒冬。

而此節氣早晚溫差較大，人們需防秋凍所傷，應依氣溫變化及時增減衣物，以防感冒；晚上睡覺亦應蓋好被子來保持溫暖。若稍有疏忽，容易感寒生病或舊病復發。

調補方面應選用氣味平淡，作用緩和的食物為主，例如：蕃薯、山芋、山藥、蓮藕、南瓜等適合此節氣進食，有利於吸收。同時可以適量食用一些具有滋陰潤燥功效的食材，如：梨、雪耳、桂圓等，以減秋燥。

推介2款霜降調補的湯水比大家

1. 淮山紅棗烏雞湯

材料：蓮子15克，枸杞15克，桂圓肉10克，紅棗12克，薑3片，陳皮一角，烏雞一隻

功效：滋陰養血 健脾補腎

2. 雪耳雪梨水

材料：雪梨一個，雪耳10克，百合12克，南杏6克，冰糖15克

功效：潤肺化痰 滋陰生津

《本文資料獲陳志勇醫師授權轉載》

陳志勇醫師(註冊中醫師) -善億堂中醫藥有限公司中醫服務行政總監陳醫師為醫師papa中醫診療室創辦人透，過跨界別的合作，普及大家對中醫養生的認識，提高大家對於自身健康的警覺性。

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霜降飲用湯水：

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