秋季天氣變化易感抑鬱 8種身心靈生活小貼士 提升內外在健康

有指隨著天氣變化，有人會因而出現秋季抑鬱症，無論你有否因季節轉變而出現情緒低落，筆者也希望趁機為你介紹一些身心靈健康生活小貼士，好好滋養和提升身心靈健康。

本文作者：香港中華基督教青年會天水圍天晴會所助理主任幹事 劉志傑



身體發展：

1. 戶外活動：秋天是登高的日子，在秋高氣爽的天氣，最適合到郊外自然環境中散步、徒步旅行或郊遊，舒展筋骨，呼吸新鮮空氣，心情也會變得更好。

2. 養生飲食：選擇食用健康的食物，如水果、蔬菜、全穀物和堅果，減少攝入油脂和糖分。

（photoAC）

心理發展：

1. 感恩心情：珍惜當下，趁著假期邀約身邊的親人和朋友聚會，表達對他們的感激之情，這有助於建立積極的情緒和關係。

2. 靜觀與放鬆：找一個安靜的地方，進行靜觀或深呼吸練習，幫助舒緩壓力，提高專注力，平靜內心。

3. 讀書與學習：選擇一本富有智慧或感興趣的書籍，或是學習一項新技能，不斷豐富自己的知識和思考方式。

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靈性發展：

1. 參與宗教：如果你有宗教信仰，參與相關的宗教聚會或祈禱活動，能夠幫助你與自己的靈性連結。

2. 靜心與反思：尋找一個安靜及舒適的環境，如個人房間或客廳等，讓自己進行安靜反省，思考生命的意義和目標。

3. 幫助他人：你可以關懷和幫助年長的親人或社區中的老人，這樣的行為有助於豐富心靈，並建立更深厚的人際關係。

以上建議可以讓你照顧到身心靈的各個層面，提升個人的內在和外在健康。筆者亦會坐言起行，在節日與家人一同踏單車，看著藍、踏上綠，享受大自然，放鬆身心靈。

《本文資料獲香港中華基督教青年會授權轉載》

本文作者：香港中華基督教青年會天水圍天晴會所助理主任幹事 劉志傑

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