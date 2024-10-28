八成兒童現抗生素腹瀉｜藥劑師：益生菌或「後生元」增保護

抗生素是世界上最廣泛使用的藥物之一，在治療細菌感染方面非常有效。然而，它們不僅會殺滅致病細菌，還會破壞腸道的好菌，有「殺敵一萬，自損三千」的雙刃效果。研究顯示，高達80%的兒童服用抗生素後曾出現腹瀉等不適症狀¹，而在成人中則為49%²。這些副作用的背後，正是抗生素破壞腸道好菌的後果。各位家長需要多加注意！



抗生素副作用滅好菌 減慢兒童成長和免疫發展

藥劑師葉榮煒解釋，抗生素的副作用不僅限於短期腹瀉和腸胃不適。在腸道菌群的種類和數量大減下，長遠對身體的影響可說是超乎想像。尤其是三歲前，兒童的腸道菌群仍處於非常不穩定的階段。研究發現，曾使用抗生素的兒童長高速度比較緩慢；體重指標（BMI）較高³，也增加了出現肥胖和過敏的風險⁴。

服用抗生素時 配以益生菌或後生元

葉榮煒亦經常提醒身邊的人注意腸道保護：「疫情過後，家裡的小朋友比以前更容易生病，每兩三個月便要看一次醫生，而幾乎每次都會獲處方抗生素。作為藥劑師，我再三提醒他們的父母要確保孩子的腸道得到足夠保護。每個人體內的菌群都不一樣，一旦受到破壞，有可能是不能復原的。」

很多歐美國家的醫生處方抗生素時會同時處方益生菌或後生元，盡量減低抗生素的副作用和對腸道菌群的影響。可惜這做法在香港仍未全面普及⁵。

腸道「代謝分子」提供能量、調控免疫系統

健康的腸道不但確保排便暢通，好菌們每天釋出過百種代謝分子，多方面輔助人體正常運作。其中包括「短鏈脂肪酸」、「防禦素」和「維他命B」，這些代謝分子分別參與營養吸收、能量轉換、免疫系統等，甚至與生長荷爾蒙有關。「短鏈脂肪酸」既是腸道細胞的能量來源，亦肩負起統籌免疫系統的重要角色；「防禦素」則是免疫系統中的士兵，守在前線擊退外敵；而「維他命B」亦是好菌的代謝物之一，負責能量轉換，協助細胞從食物營養中獲取能量。因此，小朋友究竟會健康長高還是不小心長胖，也會受腸道菌群影響的。

「後生元」含代謝分子 助恢復菌群平衡

服用益生菌是補充好菌最常見的做法之一。但由於益生菌對環境溫度和酸鹼度極為敏感，令過程和效果變得不穩定，實際功效亦會因產品質素和菌株種類而不同。我們要確保益生菌經過胃酸，進入腸道時仍是活著的狀態，等待益生菌適應腸道並「甦醒」後，它們才會開始繁殖並分泌出代謝分子，發揮功效。

由於益生菌於腸道繁殖作用需要一定的時間，穩定性亦容易受腸道環境影響，更會被抗生素殺死，錯過最佳的保護時機。近年有更多研究支持「後生元」作益生菌的改良版。 後生元（postbiotics）是在益生菌經過發酵及滅活處理後收集的精華，包含滅活菌體和代謝分子（如短鏈脂肪酸、防禦素）。效力無需依靠活菌繁殖，進入腸道後便直接進行防護作用，即時預防抗生素的副作用。

Lacteol®fort法國力多爾®後生元｜護腸止瀉 速效恢復好菌

力多爾®產自法國，擁有過百年歷史，獲全港私家醫院採用30年。經香港衛生署審批及註冊，品質和功效受嚴格監控。力多爾®採用天然後生元配方，源自人體，不含西藥，嬰兒及免疫力較弱人士也可安心使用。

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成份：

• 50~100億後生元 （滅活乳酸桿菌LB）

功效：

• 溫和緩解腹瀉、敏感性腸胃、腹脹及各種腸胃不適

• 與抗生素同時服用，有助預防及減輕抗生素腹瀉等副作用

• 增加腸道好菌，改善菌群失衡，可作腸道保健使用

臨床醫學推薦：

• 「歐洲兒童腸胃肝臟科及營養協會」建議

• 「香港兒科醫學期刊」A級建議

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References:

1. McFarland LV, Ozen M, et al. Comparison of pediatric and adult antibiotic-associated diarrhea and Clostridium difficile infections. World J G astroenterol. 016;22(11):3078-3104

2. Dietrich CG, Kottmann T, Alavi M. Commercially available probiotic drinks containing Lactobacillus casei DN-114001 reduce antibiotic-associated diarrhea. World J Gastroenterol. 2014;20(42):15837- 15844.

3. Uzan-Yulzari A, Turta O, Belogolovski A, et al. Neonatal antibiotic exposure impairs child growth during the first six years of life by perturbing intestinal microbial colonization. Nat Commun. 2021;12(1):443.

4. Queen J, Zhang J, Sears CL. Oral antibiotic use and chronic disease: long term health impact beyond antimicrobial resistance and Clostridioides difficile. Gut Microbes. 2020;11(4)1092-1103.

5. Rodgers, B., Kirley, K., & Mounsey, A. Prescribing an antibiotic? Pair it with probiotics. The Journal of family practice, 2013, 62.3: 148.

（資料及相片由客戶提供）