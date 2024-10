八成兒童現抗生素腹瀉｜藥劑師：益生菌或「後生元」增保護

抗生素是世界上最廣泛使用的藥物之一,在治療細菌感染方面非常有效。然而,它們不僅會殺滅致病細菌,還會破壞腸道的好菌,有「殺敵一萬,自損三千」的雙刃效果。研究顯示,高達80%的兒童服用抗生素後曾出現腹瀉等不適症狀¹,而在成人中則為49%²。這些副作用的背後,正是抗生素破壞腸道好菌的後果。各位家長需要多加注意!



抗生素副作用滅好菌 減慢兒童成長和免疫發展

藥劑師葉榮煒解釋,抗生素的副作用不僅限於短期腹瀉和腸胃不適。在腸道菌群的種類和數量大減下,長遠對身體的影響可說是超乎想像。尤其是三歲前,兒童的腸道菌群仍處於非常不穩定的階段。研究發現,曾使用抗生素的兒童長高速度比較緩慢;體重指標(BMI)較高³,也增加了出現肥胖和過敏的風險⁴。

服用抗生素時 配以益生菌或後生元

葉榮煒亦經常提醒身邊的人注意腸道保護:「疫情過後,家裡的小朋友比以前更容易生病,每兩三個月便要看一次醫生,而幾乎每次都會獲處方抗生素。作為藥劑師,我再三提醒他們的父母要確保孩子的腸道得到足夠保護。每個人體內的菌群都不一樣,一旦受到破壞,有可能是不能復原的。」

很多歐美國家的醫生處方抗生素時會同時處方益生菌或後生元,盡量減低抗生素的副作用和對腸道菌群的影響。可惜這做法在香港仍未全面普及⁵。

腸道「代謝分子」提供能量、調控免疫系統

健康的腸道不但確保排便暢通,好菌們每天釋出過百種代謝分子,多方面輔助人體正常運作。其中包括「短鏈脂肪酸」、「防禦素」和「維他命B」,這些代謝分子分別參與營養吸收、能量轉換、免疫系統等,甚至與生長荷爾蒙有關。「短鏈脂肪酸」既是腸道細胞的能量來源,亦肩負起統籌免疫系統的重要角色;「防禦素」則是免疫系統中的士兵,守在前線擊退外敵;而「維他命B」亦是好菌的代謝物之一,負責能量轉換,協助細胞從食物營養中獲取能量。因此,小朋友究竟會健康長高還是不小心長胖,也會受腸道菌群影響的。

「後生元」含代謝分子 助恢復菌群平衡

服用益生菌是補充好菌最常見的做法之一。但由於益生菌對環境溫度和酸鹼度極為敏感,令過程和效果變得不穩定,實際功效亦會因產品質素和菌株種類而不同。我們要確保益生菌經過胃酸,進入腸道時仍是活著的狀態,等待益生菌適應腸道並「甦醒」後,它們才會開始繁殖並分泌出代謝分子,發揮功效。

由於益生菌於腸道繁殖作用需要一定的時間,穩定性亦容易受腸道環境影響,更會被抗生素殺死,錯過最佳的保護時機。近年有更多研究支持「後生元」作益生菌的改良版。 後生元(postbiotics)是在益生菌經過發酵及滅活處理後收集的精華,包含滅活菌體和代謝分子(如短鏈脂肪酸、防禦素)。效力無需依靠活菌繁殖,進入腸道後便直接進行防護作用,即時預防抗生素的副作用。

