了解小朋友的九型人格　因材施教｜博士媽媽

許多人愛追求完美主義，亦希望孩子擁有完美性格。其實，世界上沒有那一種性格是最好，或那一種性格是最不好，上天賦予每一個小朋友獨特的性格。九型人格的資料，主要是協助家長如何更了解自己孩子的性格。

（GettyImage） 不同型格的小朋友具不同性格，家長需因材施教。我們概括可分類如下： （一）完美主義型 擁有這性格的小朋友執行力強，追求完美，會經常希望拿到100分，當拿到90分也會感到難受或不開心，由於過份追求完美，容易在人際關係及排解情緒上出現問題。父母不應給予這類孩子太大壓力，亦要嘗試引導他們接受不完美。 （二）助人型 這類性格的小朋友樂於助人，會認為若要得到別人的愛，自己同樣需要愛別人及幫助別人，他們性格熱情，亦強烈需要感到被需要。家長留意他們是否過度照顧他人，導致忘記做好自己本份的事情。

（三）成就型

他們很重視成就、成績及效果，會因有好的成績而感到開心。他們只能夠接受贏、不能接受輸，以成敗得失衡量自我價值。家長應教導孩子學習如何謙卑。

（GettyImage） （四）感性型 這類小朋友會比較多愁善感，較為文靜，部份會愛獨處，經常擔心別人不明白自己，性格比較敏感。其父母應多留意其情緒，發現孩子有過份負面情緒，應給予輔導及協助他們轉向開心角度思考。 （五）思考型 思考型的小朋友重視邏輯思考，經常愛思考，甚至會問一些與年齡不相符的超齡問題，但他們因過份重視思考，往往在人際關係上較差，缺乏與其他小朋友的溝通，但情緒波動較少。家長應多鼓勵他們與同齡小朋友交往。 （六）忠誠型 這類孩子較為固執、忠誠，他們害怕在群眾中被讚賞，希望低調做人。父母可教導孩子如何輕鬆一點看待生活的事。 （七）活躍型 這類孩子主動、樂觀，追求內心愉悅及自在感，喜愛新奇刺激的賞試，但缺點就過於貪心及易分心。父母應協助孩子提升專注力及克服困難，提升他們的責任感。如他們很想玩某某遊戲後才做功課，父母可要求他們先完成功課，才能玩某遊戲。

（八）領導型

這類孩子喜歡控制一切，愛發號施令，有時候說話會一言堂。父母可為孩子提升品德教育，教導他們需尊重別人，並提升孩子的情緒智商，當別人不遷就時也不可以發爛。

（九）和平型

他們會比較溫文，與世無爭，不喜歡爭拗，亦會因不想爭拗而放棄自己的主張。父母可教導這類孩子適當地表達個人意見，同時父母要多留意孩子情感，以免忽略了他們真正的開心或不開心。

除了解孩子的九型人格外，家長也需了解自己的性格，這有助親子之間互相諒解，能令親子關係更融洽。父母教育孩子和煮餸不同，沒有標準食譜，不能一條公式用到老，每個孩子的性格及需要均有不同，父母在借鑑別人的經驗和方法的同時，應根據孩子的性格，選擇合適的教育及方法。

秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

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