【孩子玩具】混戰遊戲滿足孩子想像力　勿胡亂加上百厭標籤

「混戰」即是孩子們拿起棍狀的玩具，想象自己變身為電影角色，一起打鬧的遊戲。有些家長擔心這令其他人覺得孩子百厭，但只要玩得適當有分寸，就可以訓練小朋友的自律和想象力，更能結下一段段珍貴的友情。

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撰文：我家孩子不上幼稚園

兩名兒子已經長大，不太需要玩具了。基本上，除了Lego，他們對其它玩具都不感興趣。不過，家中有幾碌「神棍」，卻是最受兩兄弟歡迎，雖則不是什麼名貴玩具，但每位小朋友到我家必要拿它來玩。

「神棍」其實是幾碌雜牌軍的組合，包括星戰激光棒、模仿騎馬的馬頭公仔棒、巨型玩具羽毛球拍，以及一枝不知從那裏來，用作幫助調較冷氣風口扇葉的長棍。

我稱之為「神棍」，皆因它法力無邊，誰拿着它都會和它一同變身，小朋友對它更是趨之若鶩，經常鬥快奪取，速速變身。

有時，小朋友變成星戰角色，用原力和激光棒互相鬥法；有時，又變成花木蘭故事裏的士兵，揮劍比武；忽然，又變做忍者龜，對抗怪獸。他們形象百變，日日新鮮，這幾碌棍能完全滿足他們發揮瘋狂的想像力！

「神棍」法力無邊，小朋友對它更是趨之若鶩，經常鬥快奪取，速速變身。（gettyimage/視覺中國）

然而，很多時候，成人卻把孩子發揮創意的「百變」誤解成不聽話的「百厭」。每當孩子拿起模仿武器的棍狀物體，父母便會開始緊張，甚至禁止他們玩耍，害怕真的會攻擊傷害人。

我負責主日學，最近分享聖經裏的英雄，教小朋友做一些刀劍盾牌的手工，有位非常困擾的媽媽朋友走過來問我：

家長要擔心遊戲影響他們對小孩子的觀感，不是應該更在意教導孩子分寸嗎？（作者提供） 「這題目會維持多少個星期呢？」

「還有幾次。」

「我兒子超級喜歡玩刀劍，最喜歡和別人比武！」

「男孩子那麼活潑，非常好呀！」

「不過，他玩得十分投入，把自己當作英雄！」

「有想像力是件好事，有什麼問題呢？」

「我怕他會傷害人！」

「男孩子都是比較粗魯，又愛玩混戰，難免有些碰撞，和他們解釋清楚，定立一些界線，應該沒有什麼問題！」

媽媽忽然苦惱長嘆：

不過，並非每一個父母都有同樣的睇法，其他人會覺得兒子很頑皮！

原來……人言可畏！

男孩間的混戰並非壞事，如果懂得怎樣教導他們，反而是培養男子氣概以及社交技巧的好時機。（gettyimage/視覺中國）

當然，我相當理解這位媽媽的恐懼，亦不贊成孩子真的打架。不過，差不多所有男孩都最愛玩刀劍，特別由三歲起至小學的男童，全都非常喜歡超級英雄等正義的人物。男孩間的混戰，並非壞事，如果懂得怎樣教導他們，反而是培養男子氣概以及社交技巧的好時機。

最近閱讀一些有關男孩玩混戰（rough play／tumble play)的研究，發現益處甚多。

最大的益處，除了令他們非常興奮快樂之外，其實也可以培養他們的自制能力。

參加混戰遊戲的孩子，對其他參與者是賦予信任。（gettyimage/視覺中國）

因為男孩子「玩打架」，需要牽涉兩個以上的人數，先可發生「打架」或「混戰」的情況，所以必須有良好的社交，懂得商量分配角色，「打架」遊戲才會好玩，同時亦會促進孩子間的友誼。

「混戰」過程中，他們經常交換角色，一方做正義戰士，另一方便會變成壞蛋，然後再交替。由於是「假打架」，孩子需要根據自己角色去控制及調節自己的力度，學會怎樣小心而不會傷害別人地攻擊，要彼此信任，明白什麼可以做，什麼不可以做，絕對需要培養自制能力。

家長要學會的，就是分辨孩子是「真混戰」還是「假混戰」。（gettyimage/視覺中國）

根據研究指出，如果孩子玩「混戰」，只有一成機會演變成真的打架，所以父母不需太擔心。

不過，怎樣分辨「混戰」的真與假呢？

非常簡單，如果玩「打架」，他們經常會面露笑容，願意交換角色，在「混戰」時會小心地留意，不傷害別人，並且會一班人一起玩，「打完架」後，還會高興地繼續玩其他遊戲。

小孩的真正「打架」，通常只得兩個人，臉帶着憤怒去攻擊傷害對方，並且哭泣，亦不願意一起繼續玩下去。

若然是「假混戰」，小朋友會面帶笑容並願意繼續玩其他遊戲。（gettyimage/視覺中國）

父母不應因恐懼而阻止孩子們玩「混戰」，男孩愛玩打架其實是很正常，極富創意，不應標籤他們為百厭頑皮！

如果孩子真的攻擊別人，父母們應該找出他憤怒的原因，教導子女以正確方法發洩自己的情緒。

「混戰」好好玩，是小朋友的一台戲，我年幼時也試過，只要定立好界線，不傷害自己、別人和物件，這是非常健康的遊戲。就像我家兒子，他們一班由細「打」到大的孩子，現在已經成為非常親密的老友了！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「請不要將愛「混戰」的男孩子標籤為百厭星」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

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