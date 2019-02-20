家長教養法的三大類別｜程沛玉

你是「磚牆型」、「水母型」，還是「脊椎型」的家長呢？根據加州大學的一項研究，家長的教養法大致可分為三大類別： 【編按：作者為程沛玉】

第一類是「磚牆型」，是指專制獨裁的家長，要求子女盲目地聽話。這類型的家庭對一切都有很高的要求、機械化、規律化及高度控制，較少真正的溝通及家庭溫暖。

第二類「水母型」的家長，剛好是「磚牆型」家長的相反，對子女十分縱容。這類型的家長對子女發放無盡暖意及關顧、有緊密的溝通；卻缺少了對他們的管束，不能在生活中對他們提供明確界線及期望，容許其生活沒規律，甚至反覆無常。

第三類的「脊椎型」，是具權威性的家長。這類型的家長混合了前兩類型家長的優點，能對子女提供清晰、貫徹性及合理性的規則、教法及期望，同時令家庭中充滿關愛及溫暖。

該研究比較了在三類型家庭成長的孩子，當中以「脊椎型」家庭的孩子最獨立、最具有領導才能、社會責任、獨創性、自信和成就。「磚牆型」家庭的孩子的確會很聽教聽話，但獨立性及自信心則相對薄弱。而在「水母型」家庭長大的孩子，在各方面也表現較差，特別是社會責任和獨立性，且自信心會較低，並有較多的焦慮感。 事實上很多家長忽略了貫徹性的界線及限制對孩子的重要性，特別是行為反覆不定的ADHD（專注力不足及過度活躍）孩子。試想想如果孩子每天的生活節奏紊亂，作息不定時、進食隨意、規則時鬆時緊、參與的活動都是被突然安排的，他的情緒言行就像是桌球檯上的球，每天也是過著不斷被動地刺激及撞擊桌邊的生活。

如果孩子在家習慣了沒有規律的生活，要遵守的規則、界線隨家長的心情、環境而朝令夕改，或標準不一，當孩子要面對規律性的事情，例如學校的生活及校規、遊戲規則等，便會顯得沒有耐性、急躁，甚至很容易會以惱火回應。相反，如果有規律的生活及界線，與尊重及關愛並行，那就會成為孩子堅固的脊椎，支撐著他以後能堅定自主地面對自己整個人生。

要建立孩子的「脊椎」，以下是其中最基本的三項：

１）孩子生活需要有規律，例如定時作息、進食。

２）可以與孩子一起製作每日或每星期的事項表，讓他寫下或畫下即將發生的每個事項，並把此表放置在他最容易注意到的地方。

３）每當有日程或事項要改變，可以先給孩子一個預告，愈早愈好，但有預告總比沒有好，那怕只是出發前一刻。

這些也有助培養孩子成為桌球檯上的「母球」，自主獨立及有自信。千萬不要因為孩子年紀小，而讓他變成不停被動地撞擊的「子球」。

參考：

The Myth of the ADHD Child, Revised Edition, by Thomas Armstrong, Ph.D. published by TarcherPerigee, an imprint of Penguin Publishing Group， a division of Penguin Random House, LLC. Copyright © 1995, 2017 by Thomas Armstrong.

程沛玉 Rita（專頁：昭悅教室） 工作於慈善圑體，同時創辦昭悅教室（首間正向及社交情緒教育社企），推行以科研為証的教法，服務觸及幼兒、小、中、大學學生、家長及老師，深信「沒有教不好的學生，只有用不對的方法」，愈難教的學生愈想幫。

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