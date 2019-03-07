現今世代，很多人都會話「你唔識教就唔好生」，從很多新聞、熱話，又的確有很多沒家教的情況。

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例如早前講及有網民搭飛機，提及一家四口的兩位小朋友到處奔跑，又頂到其他乘客的座椅背，遭多名乘客投訴，後來換來家長一句話：「小朋友鍾意玩咋嘛包容下啦。」可見身教及家教的重要。

在中國古代有儒禮教育，最為人熟知的模範家庭乃是謝安，一則趣聞是謝安夫人問：「怎不見你教育兒女啊」，謝安則答道：「我一直在教育啊。」意思是，他的日常言行舉止，就能起潛移默化之用，身教和言傳都同樣重要，但小孩子會模仿大人行為，而且話語也未必能理解通透，身教就顯得更有用了。

早前講及有網民搭飛機，提及一家四口的兩位小朋友到處奔跑，又頂到其他乘客的座椅背，遭多名乘客投訴。（Gettyimages／視覺中國，示意圖）

不過，近年來可能移風易俗，又或者香港始終是個西化的城市，傳統教育在這世代似乎已日漸式微。同時，也有一些新的概念日漸萌芽，例如情緒管理。對於孩子，他們最易感受到的是情緒，例如父母爭鬧他們會深受影響，當下會驚慌恐懼，過後，潛移默化，會容易暴怒，學習父母言行。

父母不能只說孩子不聽話，話他們「曳」，要了解背後因由，例如孩子哭鬧，可能是不開心，但「不開心」很籠統的，不開心可以是因為失望、沮喪、妒忌等，父母要了解清楚，再循循善誘，為人父母最重要的是耐心。小弟早幾日去了一個故事演講工作坊觀摩，是次活動由香港家庭福利會及恒生銀行合作舉辦，請來註冊社工和專業調解員教導小朋友了解各種情緒，並從中學習如何解決衝突，等到高小以後，小朋友再接受調解培訓，即可成為朋輩調解員一展所長。

父母不能只說孩子不聽話，話他們「曳」，要了解背後因由。（Gettyimages／視覺中國）

該系列故事由「鷹明」、「龜背」、「熊忍」和「鯊膽」出任主要角色，顧名思義，四大動物有不同的個性：協作調解、凡事逃避、處處忍讓和衝動易怒。這些個性俯拾皆是，就像我們不同人有不同個性一樣，當日介紹的故事名為「誰偷吃了我的蛋糕」，當中故事情節在此不講，但利用講故事可讓小朋友知道，什麼情景下什麼該做，什麼不該做，「調解」這個概念，主要都是以溝通去解決衝突。

該系列故事由「鷹明」、「龜背」、「熊忍」和「鯊膽」出任主要角色。（作者提供）

註冊社工梁姑娘和黃姑娘跟小朋友講故事。（作者提供）

像是當日有位小六學生叫向晴，在成為朋輩調解員後，也有到來分享她的經驗。有時候衝突未必是很大的事，小至走路不小心絆倒、因為遺失文具等，也可以釀成大事件。雖然她本身沒有怎樣處理過「大事件」，但她學習調解技巧，是因為她思考衝突出現時，會不會有師長介入、不理對錯都處罰的另外一些方法呢？

於是她想了解，從調解中學會了聆聽、給予意見、處理衝突等技巧。在認識到情緒、調解手法前後，她直言有很大改變，以前可能什麼都只會忍氣吞聲，什麼都當成自己過錯，但求息事寧人；但現在已能解決一些小紛爭，也有些同學會主動尋求索助，讓她從中擔任調解，小事化無，不讓友誼留下傷疤。

向晴思考衝突出現時，會不會有師長介入、不理對錯都處罰的另外一些方法呢？（作者提供）

或者，大家會說學習什麼調解、學習什麼溝通技巧，會讓孩子很早就脫了孩子的模樣。但，先撇除一些大人才懂的東西，讓孩子明白人人個性不同，自己感受到的情緒是什麼，將其同理心彰顯出來，就能養成一個將來的良好公民。

但願各位爸爸媽媽一起努力，在教育孩子以外，自己也能多注意情緒管理，言傳身教也能做好點。

撰文：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【親子教育】脾氣差行為壞就要罵和罰？ 學習情緒管理和調解吧」​】

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