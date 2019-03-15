【媽媽心底話】不要亂錫BB　抱前要洗手！五大對初生必守準則

還記得自己懷孕時，非常興奮和緊張的心情嗎？相信這種獨一無二的感覺仍然在眾媽媽的心裏。由那一刻開始，媽媽們的心態便慢慢地開始轉變了。

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從小到大，我一直都是比較心急和大意的性格，但直到懷孕後，就漸漸變得萬事小心，擔當好保護BB的角色，開始學懂一步一步慢慢來，成為了一個緊張大師。

還記得自己懷孕時，非常興奮和緊張的心情嗎？（gettyimage/視覺中國）

初為人母，有關BB的一切都會格外留意，並且覺得身邊的人也需要配合，但往往他們都未能完全理解媽媽們的心情，甚至覺得非常誇張。但我心裏非常清楚，保護BB是我的責任。如果，萬一，BB因為我或身邊人的一時疏忽而出現問題，一切罪名亦會歸咎於我這個媽媽身上，而且最重要的，是作為母親的我一定會非常心痛，所以我一直非常堅持自己的做法，亦不介意別人的不理解。

所以，請你們尊重每一位十月懷胎，千辛萬苦才生下寶貝子女的親媽媽。相信各位媽媽必然能理解我的感受，因為太多人只顧自己當下的興致，不顧後果，一路走來，我發現了很多常發生在你我身邊的事，亦希望大家能一一改掉這些對BB有害的惡習。

從來不缺因為親吻而令BB細菌感染，再導致嚴重疾病或死亡的新聞。（gettyimage/視覺中國）

1．抱BB前，請你們先洗手，是用洗手液，不是清水。我們每天接觸到數之不盡的細菌，BB真的非常脆弱，細菌感染可大可少。

2．如非必要，生病時請你不要探望初生嬰兒。如果真的要去，請你們帶上口罩。很多人會認為「我只有兩聲咳，哪有這麼容易傳染！」

3．無論如何，請你們不要親吻孩子，不論嘴、面、手、腳。連我這個親媽媽都未敢親吻我的小寶貝，更何況是你們？而且從來不缺因親吻而令BB細菌感染，再導致嚴重疾病或死亡的新聞。

4．如果要去探望BB，請不要使用過分濃烈的香水。因為不知道會不會引起BB敏感或難以呼吸。

5．就算BB過了一百日，都不要胡亂給孩子吃我們的晚餐。嬰兒消化系統尚未完全成熟，隨便餵食，分分鐘會導致BB哽咽。

因為孩子生病，大部分人只會歸咎是母親的責任。（gettyimage/視覺中國）

其實以上種種，都是擔心BB生病的肺腑之言。我知道很多人不以為然，認為小事一樁。但我想請問一下，如果因你們的疏忽把病菌傳染給BB或令BB生病，是不是由你日夜留守替我照顧BB？我在醫院照顧BB時，是不是由你來我家幫我打掃執屋做家務、幫忙煮飯、送到醫院照顧我三餐？若然BB要打針食藥，你可以代BB受苦嗎？若你不會也不能做，就請你不要陷我這個母親於不義，因為孩子生病，大部分人只會歸咎是母親的責任。

照顧BB已令媽媽們十分疲累，旁人能做的就是對媽媽的堅持給予尊重和鼓勵。（gettyimage/視覺中國）

經常聽說不可以過分地保護BB，我明白，但可以稍為在BB長大一點才放鬆嗎？又有人說，BB間中生病不要緊，可以強化身體，我知道，但作為媽媽難道忍心讓一個初生嬰兒大病一場嗎？然後對我說，病過一次就有抗體，下次就不怕這種病菌了！我也明白，也清楚知道小朋友也會有生病的機會，但就算有生病的可能，你們都需要做好個人衛生，而不是疏忽或任由BB被傳染然後讓他發病吧？

作為母親，我一定會為BB做到最好，旁人就不能給予尊重和鼓勵嗎？即使被說是偏激、過分緊張、極度憂慮，我寧願被人說，也不願意BB受到任何傷害。因為母親就是為了保護BB而存在，照顧BB就是母親的職責。

共勉之！

撰文：Alvin媽媽

媽媽Faceboook

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「緊張大師是因為要對BB負責任！」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）