【兒童成長】小朋友一歲多還未懂運用單字怎麼辦？丨Miss Carley

【讀者來稿】正常發展的小朋友約於十個月至十五個月會開始說單字，作為言語治療師，經常有家長問我，小朋友已經一歲多了，卻還只會說沒有意義的「BB話」，不會用語言表達自己，那該怎樣辦？

首先，眾所周知，豐富的語言刺激對幼兒學習語言甚為重要。家長平日宜多與寶寶說話、進行親子閱讀、唱兒歌等，也可以多帶小朋友到遊戲室、公園等玩耍及接觸不同的事物和人，以營造豐富的語言環境。有一點家長要注意的是，語言刺激指的是日常生活情境中真正的互動，故看電視、iPad、手機等電子產品不算在內。不少研究指出，這些單向式的活動會影響幼兒的大腦、視力、語言及社交發展，因此讓幼兒遠離電子產品方為上策。

讓小朋友遠離電子產品，多接觸不同的事物和人。（Gettyimages／視覺中國）

另外，對於遲遲未肯開口說話的寶寶，家長可以嘗試加強其模仿能力。訓練模仿能力應從模仿動作開始，例如同小朋友一邊唱歌一邊做動作，平日家長和寶寶說話時也可以加上動作及身體語言並鼓勵寶寶模仿，如果寶寶能模仿動作的話，家長可以再鼓勵小朋友模仿聲音，多玩會發聲的玩具和扮聲音的遊戲如動物聲、交通工具聲音等。當小朋友逐漸建立模仿意識後，家長就可以嘗試鼓勵小朋友模仿單字了。

大人要與小朋友互動教學，訓練他們模仿能力。（Gettyimages／視覺中國）

再者，家長可以嘗試加強小朋友的溝通動機。現在的小朋友多被照顧得過分周到，小朋友平日不需開口要求，就可以得到想要的東西，那麼久而久之，就可能會失去溝通動機及意慾。要打破這個困局，家長或照顧者宜於給予小朋友想要的玩具或食物前，先鼓勵小朋友模仿簡單動作（如遞手、用手指指着東西）、發出聲音或單字，以令他們明白自己需要做了某樣東西才能得到想要的物件，這亦是溝通的目的及意義。

此外，家長可以多和寶寶玩不同的發聲和活動咀巴遊戲，如「打哇哇」（家長一邊發出「哇」聲一邊輕打拍打咀唇並改變咀型）、左右活動舌頭並發出聲音、振動咀唇（lip blowing）、扮吹氣、親嘴的動作等，這些遊戲可以鼓勵寶寶多發聲，並同時鍛鍊口部肌肉。

鼓勵小朋友多發聲和模仿動作，不要過分照顧周到。（Gettyimages／視覺中國）

如果運用了以上的方法而小朋友到歲半還未能用單字表達自己的話，家長就應請教兒科醫生或言語治療師等專業人士。另外，也要留意小朋友會否有其他方面的問題，如大小肌肉、認知、社交等方面的遲緩，以排除如自閉症、智力障礙、整體發展遲緩等成長障礙。

作者簡介：言語治療師媽媽Miss Carley 喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。​ 作者Facebook：https://www.facebook.com/MissCarleyChan

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「小朋友一歲了但還不會說話該怎樣辦？」​】

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