【親子教養】男仔天生輸在起跑線　腦發展慢情感方面未受重視

雖然華人社會一直以來存有「重男輕女」的問題，但隨著社會進步，父母的觀念開始改變，不少家長只要是自己的孩子，都會無差別地愛護。雖社會重男輕女情況得到改善，但背後大家卻忽略了對男孩子施加無形的性別定型壓力！例如他們不應流淚、不應膽小，其實男孩子也需要父母更多情感上的支援。

男性天生輸在起跑線

近年DSE著重語文科目，即使男孩子數理較為出色也可能與大學無緣，因此有網民大膽提出男女分開評核才更公平，當然這只是網絡上的一個小插曲，但空穴來風未必無因。

在2000年一位有精神學、兒科以及醫科背景的學者Sebastian Kraemer發表了一篇研究，指出男性在出生開始就處於劣勢，當中的原因包括男胎相對女胎更容易出現腦癱、早產等現象，即使出生後，女孩子的腦部發展比男孩子來得更快，同時男孩子不善言辭但重邏輯和理解的能力在現今的教育制度下未能發揮等等。

男孩子更需要人關心 這個研究同時以外國數據為引子，大部分地區的自殺個案都是男性為多，反映他們可能承受更大的壓力，而這些壓力可能來自男孩子從小就會受到更多的傷害。父母潛意識都認為男孩子要「堅強」所致，因此父母認為是小事，有時作為男孩子不應介懷，也不需要去特別開解和理解他們，有時甚至會以男孩子的性別定型去否定他們，例如「哭甚麼，男孩子這點事就怕？」 但不幸的是，男孩子天生較敏感、好動活潑！但現在好動活潑會被視為「不乖巧」甚至父母會率先懷疑男孩子有ADHD等問題！加上上文所說大腦發展較女孩子慢，其實他們反而更需要父母注目、關心。社會對男孩子的形象和他們實在所需要的正正相反！

不要誤中性別陷阱 因此，專家給父母建議，要認清「情緒」不是一樣因性別而擁有的東西，是人人都擁有的！不要再認為男孩子表達「情緒」是一種禁忌，如果這種觀念灌輸到小朋友身上，對他們將來交友、結識伴侶都有影響，會感覺不能交心。 「他知道，哭是沒有用的。」這句只應出現在潮文！有時，我們作為父母的不用做太多，哭就讓他哭，給他們一個空間，或者跪下來以同等視線水平看著兒子：「我理解你不開心的原因，我有甚麼可以幫到你？」都是一個好的處理方法，看似簡單，但卻能為兒子的成長帶來莫大的轉變。

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