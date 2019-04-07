多孩子，父母如何不偏心?│四個女兒的校監

十隻手指有長短，當一個家庭有多個孩子，孩子之間難免會猜度父母較愛錫哪一位。久而久之，便會影響兄弟姊妹之間的感情。父母當然希望孩子相親相愛，但父母的態度也是關鍵。孩子互相愛護非常重要，我家中有四個寶貝女兒，可以分享一些孩子相處之道，並必須從孩子出生前作好準備。 【編按：作者為伍馮美娟】

讓哥哥姊姊參與準備迎接弟妹

當父母迎接有第二或第三個孩子時，在懷孕期間，對即將做哥哥姐姐的孩子說，「即將出生的孩子是天父送給你們的禮物! 我們要一起預備最好的給她!」好讓孩子感到這弟妹是屬於她/他們的，新生兒出生，孩子們也有角色，他們要善待及保護這嬰孩。

道理很簡單，因為每位孩子都會愛護屬於他們的東西，會盡力保護他們的東西，就好像他們保護自己的玩具一樣。至於父母的角色同樣重要，當爸媽為將出生孩子預備任何東西時，應盡量讓哥哥姊姊參與，如添置衣服時，可帶孩子一起挑選衣服給弟妹，讓他們感到真的有份，也表明父母的言行合一。 父母言行合一非常重要，這可讓孩子有安全感，不會拒絕將出生的弟妹。 父母也可預先教導及提醒孩子一些照顧初生嬰兒的基本常識，如初生嬰兒哪些位置不能觸碰、腦囟未生埋，所以頭頂不能觸摸等，好讓他們明白如何協助照顧初生弟妹。父母亦不妨買一些嬰兒公仔，好讓哥哥姐姐可以預先實習一下。 當新生兒出生後，孩子也會十分的興奮及緊張，父母要提醒自己及家人切忌害怕讓孩子們觸碰，又或說「你唔好掂」等說話，否則孩子們便會覺得新生兒搶走了父母對他們的寵愛，因而不愛錫他們，甚至產生妒忌。相反，父母歡迎孩子一起觸碰新生兒更多，讓孩子一起參與照顧新生兒，給他們一些責任，如換尿片時幫忙取尿片、洗澡時幫忙拿毛巾等，由於孩子已經歷一、兩個月的練習，加上父母從旁指導，相信他們能應付，也不會讓他們覺得父母口是心非，不讓他們參與照顧新生兒。

+ 5 + 4 + 3

除此，父母表達愛的行動是最重要的，當我們回家時，必須最先親親最大的孩子，然後第二個孩子，逐個來一個擁抱、Say Hello，然後才跟他們一起看新生兒。這行動亦必須持之以恆，好讓孩子感受到父母最先錫他們自己，也不會眼中沒有了他們。同時，父母亦要經常提醒自己不能因第二或第三個孩子出生後，刪減與第一及第二個孩子的時間或活動。例如其中一個生日時，父母可帶同其餘的孩子一起挑選禮物，即使不是生日的孩子，也為他們挑選小禮物，好讓他們感受到無論是誰生日，都是一個值得開心的日子。

最後，我們會經常跟孩子們說，「您是最乖的﹗天父真的很愛錫你! (例如對著二女兒說﹕) 祂給你一個姊姊，一兩個妹妹。您真的非常幸福!」而最細的女兒，我亦會跟她說她真的是最乖及很幸福，因為她有三個姊姊愛錫她。 始終作為父母的態度是最重要，就算親吻子女的先後次序，一定要是由大至細。同時，我們更需要和孩子一同擁抱和愛錫兄弟姊妹，以行動實踐不偏心。因為父母是否真的不偏心，孩子是完全感覺到的。多孩子的家庭，是很大的祝福，盼望爸媽態度一致，讓全家人心連心，共同建造相親相愛的家庭。

【第一屆武博】立即購票參加5月3至5日於九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽，從武術電影、武館街遊戲及過百個體驗班，體驗武術運動，眼界．決定境界！

立即購票

武博專頁