兒童節讓孩子學習分享愛　了解禮物的真正意義│四個女兒的校監

剛剛過去的兒童節，不知大家會與子女如何渡過?許多父母或會買一份玩具給子女，有些學校則會送一個汽球或禮物給小朋友。當小朋友收到兒童節禮物時或會感到開心，但他們可能只是開心幾秒鐘，然後便隨手將禮物交給父母或工人姐姐代為保管。這些禮物對於物資豐富的小朋友來說，未必有太大意義，但作為父母及教育工作者，我們應讓孩子了解兒童節的真正意義及禮物的真正意義。 【編按：作者為伍馮美娟】

其實，世界各地均有兒童節(Children’s Day），它的起源別具意義，是為了宣揚「保障兒童權利」、「反對虐待兒童」和「反對毒害兒童」等理念。於1949年，國際民主婦女聯合會在莫斯科舉行會議，決定訂6月1日為國際兒童節;1954年12月14日，聯合國教育科學文化組織定11月20日為世界兒童節（The Universal Children's Day）。

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在兒童節這日子，我會讓四個女兒明白兒童節的起源，同時讓她們了解一下世界各地兒童的不同生活狀況，如有些第三世界國家的兒童，未必如我們般幸福，有些地方的小朋友沒有足夠的衣服、沒有上學的機會、更加沒有玩具，甚至連基本的生活所需如食物、食水等也缺乏。 趁這日子，我會鼓勵四個女兒各自找一、兩件心愛的玩具，思考如何善用這兩件物件祝福到其他小朋友，並將玩具以禮物紙包起來。接著，我和女兒們一起畫上心意卡，寫上祝福字句，讓她們學習祝福其他小朋友，一起分享天父賜予我們的愛。女兒們都很懂事，她們會寫上「天父很愛你」、「You are not alone」等鼓勵字句，她們希望其他兒童收到這張心意卡時，也會感受到兒童節不只是給予幸福家庭的小孩，即使不同角落的小朋友也會得到祝福。

為了將這有意義的行動及祝福推廣，同時希望更多小朋友學習分享愛，我在本身任校監的聯合基督教音樂幼稚園也推廣這送禮物行動，學校的小朋友也同樣捐出一、兩份禮物，然後寫上祝福的心意卡，送贈予其他小朋友。學校並將所有禮物送給基督教勵行會孤兒院的小朋友。 即使小朋友那麼年幼，他們一樣可以將祝福帶給他人，不是由大人祝福其他小朋友，由小朋友都可以學會祝福其他小朋友。我們身為父母及教育工作者，具有一個非常重要任務，就是需要建立平台，讓孩子建立好品行，透過不同的大時大節，讓孩子學會分享愛，施比受更為有福。即使孩子年紀細小，但簡單的行動，同樣可以祝福他人。

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