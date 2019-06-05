【社工媽媽】想小朋友快樂成長有何妙法？

「養兒一百歲，長憂九十九」，小朋友的成長過程為父母、孩子帶來不少歡樂，也難免有令人束手無策的情況。家長應該怎樣做才能和孩子一起愉快成長？創辦另類共學團「香港共學共養園地」的社工媽媽何珈燕（Natalie）認為這個過程中，家長和小朋友互相了解最為關鍵。 攝影：鄭子峰

本身為註冊社工的Natalie因工作需要接觸不少家長，有感香港現有的教育制度未能滿足一般家長對另類教育的需要，故在2017年舉辦香港共養共學園地。園地每星期二、三、四上三小時的「課堂」。每堂只有一個任務：盡情享受自己。課堂首小時孩子只在園地中的沙池遊玩，畫畫；第二小時則是課堂分享時間，透過不同集體活動讓孩子表達感受。課堂第三個小時則是用餐時間，有些家長間中會自備飯盒，與自己的孩子一起進餐。

了解孩子需要為成長關鍵之一

有件事Natalie印象十分深刻，當時有一個就讀幼稚園N班的孩子非常討厭上學，更會做出攻擊性行為，令家長相當無助。他初到園地時，依然每日和同學打架。半年過去，小朋友情緒變得穩定，不再隨意攻擊他人，讓Natalie和家長都相當欣慰。Natalie分析指，案例中的孩子其實不喜歡和家長分離，且性格好動。之所以會出現問題，其實是因為之前的教育無法滿足孩子需要，若順隨著他的性格給予相應學習活動，慢慢建立安全感，就會發現其實孩子也很願意學習。

先照顧好自己，才能和孩子成長

Natalie建議，家長要妥善照顧自己

Natalie亦建議，家長們要學會抽離照顧孩子日常，且平衡、滿足自己的生活需要，照顧好自己，對雙方的成長都有所幫助。很多媽媽生孩子以後，身體受荷爾蒙驅使，不自主犧牲所有時間去照顧小朋友。聽來合理，但長遠而言，媽媽很容易精神過勞，脾氣變差，營造了一個負面的成長氛圍，造成反效果。Natalie因此強調，為孩子勞心勞力的同時，也「起碼要照顧好自己。」

一起自然遊樂竅妙在於互相了解

Natalie認為，家長小朋友互相了解非常重要。

「如果你要和小朋友成長，先別想用什麽手法讓他聽話，而是張開你心裏的眼睛，了解這個小朋友的想法、當下的感受」Natalie如是説。隨著時代的變遷，上一代動輒打罵的相處方式已經改變，慢慢地由獎罰制度這類較溫柔的方式取代。然而新方法只是表面上的轉變，背後動機都不過是為了控制、馴服小朋友，沒有實際教育意義。Natalie舉例，孩子和朋輩打架，家長一般只會用「不許打架」之類的話語加以制止。這也許能暫時中止爭執行為，卻對孩子成長毫無幫助。事實上，家長要在糾正孩子的同時，也要剖白内心想法，孩子才會明白箇中道理。

Natalie最後提醒大家，教育必須以雙方互相了解為基礎。每個人都是獨一無二，故家長和孩子之間的相互了解猶其重要。