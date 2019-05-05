【親子關係】與子女打破隔膜的七種方法丨博士媽媽

以往的教育子女的方式現在已經不合時宜，錯誤的親子相處方法會令親子關係產生更多問題。所以，父母應該學習正確的方法，與子女好好溝通，打破隔膜。

缺乏和諧的親子關係只會產生更多問題。作為父母，我們應從孩子小時候開始就學習正確及適當的方法與他們溝通。對於繁忙的在職父母來說，與孩子每天保持有深度的溝通、了解，是一個頗大的挑戰。然而，良好的親子關係是非常重要的，因為這是關乎孩子的身心發展。這次，我會向大家分享九個與孩子溝通的秘訣，讓父母與孩子打破隔膜。

一、放下電子產品

世衛早前建議五歲以下的兒童每天不要使用電子屏幕超過一小時，而成年人也會因為工作緣故，經常機不離手。不過，在與子女相處的時間裏，父母可要求自己先將電子產品放在一邊，享受親子時光。在這段時間，即使電話響起或有電子郵件需要回覆時，也請先以要和子女傾心事為先。

我們應從孩子小時候開始跟他們溝通。（Gettyimages／視覺中國）

二、花小小心思讓孩子感受到愛

許多父母都認為講睡前故事是最佳的親子溝通方法和時間，但因為工作和各種緣故，未必每位家長都講到睡前故事。所以，我們可改為其他時間作親子溝通，例如每日的早餐時候，父母可以與他們輕鬆說說笑話，又或者母親可以為孩子特別設計具心思的飯盒，如公仔圖案的壽司又或生果三文治等，再附上一張打氣便條，好讓孩子感受到愛。

為孩子特別設計具心思的飯盒是其中一個不錯的做法。（Gettyimages／視覺中國）

三、對孩子感興趣的事感興趣

話不投機半句多，對孩子來說也是一樣，當成年人對他們感興趣的事物不感興趣時，小朋友也不想與你多談。所以父母應該對孩子喜愛、感興趣的事物或遊戲同樣感到興趣，好好了解他們的內心世界。

母應該對孩子感興趣的事感興趣。（Gettyimages／視覺中國）

四、別擺出一副權威父母態度

當孩子做錯事，許多傳統父母都會以「打咗先講，鬧咗先算」的態度去對付他們，但其實這種教育子女的方式已不合時宜，打罵會令孩子產生負面情緒，甚至影響他們成長。當孩子做錯事而仍願意告訴父母時，我們就應好好聽他們述說原因，從旁協助分析和教導，從而讓孩子學習解難能力。甚至在孩子眼中，他們發生了的某些大事，在成年人世界中可能只是小事，過程中，我們可以讓孩子知道事情非他／她所想般嚴重，從中再給予鼓勵及支持。

打罵孩子已不合時宜。（Gettyimages／視覺中國）

五、與孩子一同玩耍

小朋友愛玩的追逐遊戲是無需技巧的，成年人只需願意忘記年齡界限，花一點體力與子女一起玩捉迷藏、狐狸先生幾多點、黑白等，小孩便會感到很開心。因為有一個可以與他們一起玩耍的父母玩伴，他們就會更願意和能父母相處，火速增進親子關係。

成年人需忘記年齡界限與孩子一同玩耍。（Gettyimages／視覺中國）

六、讓孩子了解家族史

每個家族都有許多不同的成員，我們可以除了讓孩子了解媽媽爸爸的媽媽爸爸，更可以讓他們多了解爸媽的兄弟姊妹，甚至我們可以將婆婆公公以往有趣的故事變成床邊故事，讓他們多了解家中各人的背景。即使不是農曆新年，小朋友也可說出各長輩的稱呼。

讓小朋友可說出各長輩的稱呼。（Gettyimages／視覺中國）

七、給孩子寫情信

愈年幼的小朋友愈愛寫卡寫信給父母去表達他們心中所想。父母同樣可以定期寫信給孩子，表達對他們關愛，尤其是父母鬧錯了孩子時，又難以講出「對不起」三字時，寫信給孩子是解開雙方心結的一個方法。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「想同子女做Friend？7招教你打破隔膜」​】

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