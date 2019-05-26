【兒童成長】你家也有一個「三無」兒童嗎？｜Mommy Amy

最近從一篇新聞報章認識了一個新詞彙──「三無兒童」。它指的是這一代兒童在面對玩樂時的「三無」：無時間、無玩伴、以及無環境。
看完以上描述，是否有種心有戚戚然的感覺? 但除了感到無奈或心痛，我們作為父母是否能為孩子作出一點點實質的改變呢? 因此我便嘗試找出一些應對的方法。
應對方法一：重視自由玩樂的重要性，把玩樂編入恆常的時間表
這一點，我必須承認我也仍在努力中，但如我們不重視孩子對玩樂的需要，我們將永遠無法在繁忙的時間表中排出時間讓孩子玩耍。因此我也經常對自己說，書是讀不完的，但童年卻只有一次，能有機會玩便玩左再回頭溫書吧，而且誰說玩耍時就沒有在學習呢?
應對方法二：多幫孩子約區內的玩伴一起玩耍吧!
現今的家庭多只有一名孩子，鄰里關係亦沒有以前般熱絡；但所幸現今的科技發達，利用網上群組便能找到區內的街坊。因此，不妨多利用媽媽谷找尋區內年齡相近的孩子並相約在區內會所甚至乎公園一起玩耍，既能讓孩子有多一個團體社交的機會，媽媽們亦多了一個可以互相吹水，守望相助的街坊網絡。我們近來便遇到區內的有緣人，有幸能與數個有心的媽媽組織了共學團，可以固定每周見面一起玩團體遊戲，每次小朋友都玩到不捨得走呢！
應對方法三：孩子比你想像中易滿足，即使手無一物也能玩到忘我境界！
香港最缺的便是土地空間，當我們在煩惱遊戲空間不足時，其實小朋友的要求都很簡單，能夠在公園內跑跑跳跳已能樂上一天。我最初亦以為帶小朋友進行遊戲必定需要準備很多工夫吧，但幾次帶領團體遊戲的經驗下我發現，即使簡單的遊戲如「紅綠燈」、「音樂椅」、或「狐狸先生幾多點」等，他們已能自行玩上半小時也不願轉遊戲。原來只要有對的玩伴，再簡單的東西都能變得好好玩。
讓我們一起改變，讓孩子都能過一個有玩有樂的童年吧，共勉之！
自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；3歲的囡囡Valerie及1歲的囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。