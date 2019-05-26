【兒童成長】你家也有一個「三無」兒童嗎？｜Mommy Amy

最近從一篇新聞報章認識了一個新詞彙──「三無兒童」。它指的是這一代兒童在面對玩樂時的「三無」：無時間、無玩伴、以及無環境。

看完以上描述，是否有種心有戚戚然的感覺? 但除了感到無奈或心痛，我們作為父母是否能為孩子作出一點點實質的改變呢? 因此我便嘗試找出一些應對的方法。

應對方法一：重視自由玩樂的重要性，把玩樂編入恆常的時間表

這一點，我必須承認我也仍在努力中，但如我們不重視孩子對玩樂的需要，我們將永遠無法在繁忙的時間表中排出時間讓孩子玩耍。因此我也經常對自己說，書是讀不完的，但童年卻只有一次，能有機會玩便玩左再回頭溫書吧，而且誰說玩耍時就沒有在學習呢?