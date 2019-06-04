位於港島南區名校聖保羅書院小學，一直深受家長喜愛的直資男校，去年報名人數約2千6百人，收生人數為112人，平均約23人爭一個學額。該校今年首辦小一入學簡介會，校長麥志豪表示透過簡介會讓家長可以認識學校，了解辦學理念，簡介會的所有名額已全部爆滿。 攝影：黃寶瑩

位於港島南區名校聖保羅書院小學，一直深受家長喜愛的直資男校，去年報名人數約2千6百人，收生人數為112人，平均約23人爭一個學額。該校今年首辦小一入學簡介會，校長麥志豪表示透過簡介會讓家長可以認識學校，了解辦學理念。

聖保羅書院小學校長麥志豪。 聖保羅書院小學多年來也沒有舉辦小一入學簡介會，麥校長表示以往家長只能從朋友口中，或親身報名時到校了解，今年可以藉簡介會對學校有進一步的了解。「今年面試時間比往年提早，9月尾會進行首輪面試，當中約300至400位考生可進入11月的次輪面試。」 觀察考生社交、溝通能力 首輪面試以小組形式進行，當中會有不同的活動，老師從中觀察小朋友基本能力，包括與人相處、社交、溝通等，問題主要圍繞日常生活。之前有傳該校首輪面試時需要小朋友長時間站立等候，藉此考小朋友耐性，麥校長強調只是考生較多，需要時間等候，而並非面試的一部分，上年已不需要考生等候，預計今年安排會更順暢。 而在次輪面試，家長會一同出席，過程中不會問家長問題。「家長在場會坐在一旁，不用參與面見，我們相信小朋友有爸爸媽媽在旁會更安心，我們希望見到小朋友最真的一面，不是要用難題考他，所以問的都是同生活有關的。」

校長：面試班作用唔大

為了增加取錄機會，不少家長也為小朋友報讀小一面試班，麥校長認為作用不大，「我們很多時所問的問題會根據他的答案再延伸，例如之前問過小朋友鍾意搭港鐵定巴士？點解？這些都是跟日常生活有關，也沒有正確答案的，即使上面試班也學不到。與其參加面試班，家長不如放多些時間在他們身上，這樣對小朋友有更好的影響。」他說。

除了日常的教學之外，每逢長假期，學校也會提供不同類型的海外交流活動。 學校課程按男孩子特質設計 聖保羅書院小學及聖保羅書院為學生提供12年教育，小六學生成績及品行達標可以直升中學。該校重視全人教育、培養小朋友價值觀，麥校長強調學校不只是知識傳授。「我明白家長都會緊張小朋友的成績，但成績不應該是全部，培養小朋友的價值觀同樣重要，將來人生很多事情也跟價值觀有關，而這些都是要逐年逐年建構的，要從小做起，也要學懂尊重別人。」 麥校長表示男孩子性格好動、爭勝心強，而學校課程按男孩子的特質設計，除了日常的教學之外，每逢長假期，也會有不同類型的海外交流活動，例如復活節有學生到日本參加視藝交流，也有學生到美國參加籃球訓練，還有到青遠參加扶貧，「透過不同的活動，讓學生去發現、體驗，以擴闊視野。」

男孩子活潑好動、時刻精力無窮，能夠上堂時安靜專心，活動時盡情釋放，對於一個小學生來說，做到能收能放絕對不易。「學校對課室規則是有要求，也比較嚴格，但這是需要有的，要學生坐定定學習不代表古板，上課就是要專心，另一方面我們一樣有動態的活動，逢星期五下午會有兩堂聯課活動，有動態同靜態讓學生去選擇，藉以發展孩子特質、專長。」麥校長說。

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