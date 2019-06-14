【親子好去處】考完試放假去邊好？學刺繡織布再變身店小二

考完試，放假唔知去邊度玩好，一於睇吓有咩親子同樂又具意義的好去處？

特色市集與藝術展覽 認識 9大中國傳統藝術

中國傳統藝術獨具魅力和特色，鑽石山荷里活廣場及志蓮淨苑合辦的「傳與承藝術市集2019」便是一個讓小朋友認識中華傳統工藝的好機會。活動特意邀請多位藝術家向大家介紹不同省份和民族的藝術傳承。參加者更可親身體驗丹寨蠟染、手織布、刺繡等工藝品的製作過程，一家人亦可穿上苗族傳統服飾拍照留念！同場設彩虹花藝美饌專區和素材市集，通過美食與日用品進一步把藝術融入生活。

傳與承藝術市集2019

日期： 6月14日至16日 (星期五至日)

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場 （九龍鑽石山龍蟠街三號 港鐵站C出口)

時間：中午12時至晚上8時正

費用：免費入場，即場捐款$100起，即可報名參加體驗區或工作坊。

詳情：facebook.com/plazahollywood/posts/10161900681155201

互動式數碼藝術展 一覽盛世長卷《清明上河圖》 國寶級文物《清明上河圖》將在這個夏天以全新的數碼藝術方式來到香港，球幕影院以180°一鏡到底技術，還原汴河從白天到傍晚的的景色，再現《清明上河圖》所描繪的宋代風景。專為親子群體打造的宋「潮」遊樂園通過一系列活動，讓大人小朋友一同體驗宋朝文化。 《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展 日期：7月26日至8月25日 地點：亞洲國際博覽館3號館 時間：每日有7個入場時段，每時段限時1.5小時。 費用：一般票價：$10 (3歲或以下免費入場) 球幕影院票價：$25 (只適合4歲或以上人士) 門票詳情： 「購票通」 電話：2111 5333；電郵：www.cityline.com CITYLINE售票處 地址：https://www.cityline.com/BoxOffice.do 門票有限，先到先得

饒宗頤文化館將於7-8月舉行「我和漢字交朋友」文化體驗展工作坊，主題以不同形式讓大人小朋友認識漢字，寓學習於娛樂。

(圖片由饒宗頤文化館提供) 捶拓魔法——DIY漢字拓碑 拓碑是南朝時出現的一種印刷技術。為了將石碑上的文字帶回家臨摹，古人以紙覆在石碑上，然後刷墨，就可以在紙上顯現與石碑上同樣的字形。不妨一起穿梭時空，體驗古代的複印術，感受藝術啟迪和薰陶，也可欣賞拓碑上的書法藝術線條美。 舉行日期：7-8月、逢星期六、4:00-5:00 收費：$128一對親子／成人 適合對象：6歲以上(6歲以下須由家長部同)

(圖片由饒宗頤文化館提供) 漢字劇場——DIY甲骨文皮影戲 起源於2000多前的皮影，是一種利用影子和光影效果來表演的一種戲劇。它汲取了中國漢代帛畫、畫像磚、唐、宋寺院壁畫的優點，將雕刻、繪畫、戲曲融為一體，是一種具有深厚文化蘊含的傳統藝術形式。工作坊將有趣的甲骨文造成皮影，通過皮影表演把每一個漢字變成有性格的形象，並學到描樣、雕鏤、著色、訂綴等多道精細手工，也能在表演時懂得互相配合的重要性，同時也加深了對漢字的認識。 舉行日期：7-8月、逢星期日或公眾假期、4:00-5:30 收費：$148一對親子／成人 適合對象：5歲以上(12歲以下須由家長部同)

書藍寫蠟——DIY合體字蠟染 蠟染是中國古老的少數民族民間傳統紡織印染手工藝，古稱蠟，與絞纈 (紮染)、夾纈 (鏤空印花) 並稱為古代三大印花技藝。由於蠟染圖案豐富，色調素雅，風格獨特，用於製作服裝、服飾和各種生活實用品，顯得樸實大方、清新悅目，並富有民族特色，深受國內外人士的喜愛。而漢字合體字是由兩個或兩個以上獨立漢字組成的字體，通常用來表達特殊的含義，於喜慶的日子更常會看見。合體字的魅力是其他語言所不能比擬的，屬於漢字獨有的智慧。是次工作坊參加者將親自設計、繪製手作作品，不僅可以瞭解合體字的奧秘，還可以感受和探索蠟染工藝的神奇製作過程，體會民間藝術與漢字之間的美好碰撞！ 舉行日期：7-8月、逢星期六、4:00-5:00 收費：$198／一位成人 適合對象：18歲以上 以上活動由饒宗頤文化館舉辦 地址：龍青山道800號 查詢電話： 2100 2828

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（育茶手記照片） 「穿越事業所」帶小孩回到過去體驗古人工作 近年很多機構都舉行職業體驗活動，讓小孩體驗大人的工作情況。今年暑假，奧海城則舉辦另類的「穿越事業所」，小孩可以換上古代服裝，一嚐擔任醫館大夫、客棧店小二、古玩店掌櫃及衙門捕快的感覺。 在6月15日開始，「穿越事業所」招聘大會會率先登起，小孩需要用毛筆填寫職位申請表，再與老闆見面，及完成與工作相關的測試，通過後可獲得「合格推薦書」，然後於7月29日起參加「穿越事業所」，選擇體驗哪一個行業，包括要替病人把脈及開藥方的醫館大夫、幫忙招呼客人及落單的客棧店小二、需要處理及售賣古玩產品的古玩店掌櫃，以及協助懸官查案及輯拿犯人的衙門捕快。完成面試及體驗後，更可獲得合格推薦書及工資銅錢，用作換領禮品。

（育茶手記照片） 「穿越事業所」招聘大會及「穿越事業所」為兩個活動，前者主要感受古人如何見工，後者則是體驗工作內容，小孩單獨參加或一併參加也可。 「穿越事業所」招聘大會 日期：2019年6月15、16、22及23日 (星期六及日)

時間：中午12時至晚上8時

地點：奧海城2期地下北翼中庭

参與方法﹕憑即日於奧海城商戶以單一電子消費滿港幣200元以上或以Olympian Kids 500分，即可參加招聘大會一次。 「穿越事業所」 日期：2019年7月29日至9月1日

時間：下午1時至晚上8時

地點：奧海城2期地下主題中庭

参與方法﹕顧客憑Olympian Kids 1,000分或S-Point 8分，即可換領工作體驗入場券一張。每張體驗券只限一名小朋友參加一個工作體驗一次。換領詳情稍後於奧海城網頁公佈。 適合年齡：4-10歲