【父親節】宅男做爸爸後變親子KOL　享受與三個兒子一同成長

Facebook專頁「親子好去處」的版主Edwin是一名老師，育有三子，長子Brandon（8歲），二子Wesley（5歲）及幼子Ryder（3歲），香港數得出、新開的兒童玩樂場所，他們都一一去過。因為經常分享與兒子們的吃喝玩樂及介紹本地親子好去處，專頁成功吸「Like」人數接近8萬，不少網友也欣賞他是一位好父親。 但原來在Edwin心中自己並不合格，因為工作繁忙，照顧家庭日常的瑣碎事情都總是交給太太Serpia，而她是一位全職媽媽，Edwin遺憾地說：「大仔與二仔出世之後，我都沒有幫他們換過一條尿片，直至Ryder出生之後，我才試過換片，感謝我有個Super Wife。」孩子的感覺最真、最直接，縱使爸爸給自己的評分不高，但三個孩子也很愛黏著他，太太Serpia笑說：「他們看到爸爸回來，都會飛過去歡迎他。」 攝影：鄭子峰

爸爸威嚴勿過火 Edwin小時候移民加拿大，因為工作又將他帶返香港，工作要面對學生，下班回家要面對兒子，少一點耐性都不行，他說自己試過最嚴厲是喝停孩子，對小朋友的耐性明顯比大人多。「小朋友做不到是要慢慢來，學不懂可以慢慢學。比起太太，我嚴格得多，但我明白，做爸爸款是要有，卻不可以總擺出高高在上的姿態，教仔正如教學生一樣，如果他們不喜歡我，我說什麼也沒有用，相反，大家關係好，萬事也容易話為得多。」 當今爸爸要投其所好 Edwin直言自己三個兒子性格完全不同，長子比較內斂、二子比較外向活躍、三子總愛黏父母。「無論他們是哪種性格，我也會先觀察他們，了解他們的興趣，例如他們喜歡爆旋陀螺，就算我不懂，但我也會去認識甚麼是爆旋陀螺，跟他們談陀螺，因為共同話題對建立父子關係是很重要的。」

物質滿足不到孩子的心靈 Edwin再忙，也會帶孩子出外走走認識新事物，他笑言如果不是兒子與專頁的出現，自己應該是一名宅男。「我覺得爸爸是應該給孩子灌輸正確的教育，我喜歡找一些新事物去滿足孩子的好奇心，多讓他們嘗試失敗，再輔助他們站起來，幫助他們認識對與錯。再加上創立了一個專門講親子去玩的專頁，也迫著我要影相、拍片、出文上載到網頁內，雖然每次出街回到家中，我和太太也非常累，但當兒子們重溫照片時，又會滔滔不絕說出那次去玩有多難忘，所以這是非常值得。」 他指自己不會經常買玩具給兒子，因為物質上的滿足，他們很快就會忘記；但經驗和體驗過的片段，是可以永遠留在心中，他說：「我仍然記得的父親教我踏單車、換車呔、換油與剪草。再者，如果沒有兒子與專頁，好大機會我也會宅在家中。」

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Edwin直言三名兒子有著不同的性格特質。(左起)幼子Ryder、二子Wesley及長子Brandon。 錯漏百出的一拖三 在Edwin的角度來說，「爸爸」應該是努力工作賺錢養活妻兒，由於他經常在外面搏殺，家事都交到太太Serpia身上。「我覺得自己是一個不合格的爸爸，趁機會很想感謝我的超級太太，家中的瑣碎事都要她一手包辦。我也有一拖三出街的時候，當然是錯漏百出，不是忘了帶八達通卡、就是忘了帶紙巾、外套、水樽、餐具…….更試過不見了二子Wesley，好彩那次離家不遠，最後Wesley竟然自己回到屋企樓下。」Edwin感謝三個兒子有不同的性格與特質，兒子的年齡也適合作為玩伴，家中熱鬧但不吵鬧。

父子關係在乎溝通 在管教上，Edwin會在孩子年幼時制定規矩給他們。「我會在出街之前跟他們約法三章，例如明天一早出街，晚上給他們約定，有時會講故事幫助他們明白將會遇到的情況，發生的事，一旦出到街發現他們不合作，我會馬上離開，回家後會再與他們進行檢討與分析，我認為要保持一段良好的父子關係，最重要是溝通。」 場地提供：JollyMap