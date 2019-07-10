【升中買書】重印修訂並不是改版　中一買舊書可慳近千七元

小朋友升中是一個重要的里程碑，在註冊日後，隨之而來就要準備好小朋友開學的必須品，包括校服、新書等等。而當中書本的費用一定是佔最多的部分，一般來說動輒也要三千至四千元，對於某些家庭來說可能是一個有壓力的數字，想要節省這一筆費用，選購舊書是其中一個方法，但首先我們要清楚出版社的玩法。

附件、增潤、修訂是出版商常見招數

王偉聰是檸檬書店的總監，熟悉二手教科書市場的他解釋，家長如有意選購舊書最擔心的就是買錯版本，對於書單上的「2019增潤版」、「2019年修訂版」、「重印兼訂正版本」等字眼也不太了解。

他強調：「現時教育局規定除通識科外，所有科目最少要5年才可以改版，避免出版商為謀利而作不必要的改版，而『修訂』則無規定年期，出版社可每年作一些字眼上、排版上的小更改，但對內容影響不大，換言之只要版本相符，用舊書也是可行的。」

而出版社窺準家長需要「完整」的心態，近年很流行出一些教學上未必用得上的附件，即類似以前年代的「CD」，現在買新書有時會有一本小冊子或網上教材登入密碼，家長為求「附件」齊全而選擇買新書，所有上過課堂的同學都知道用得上的機會很少，所以家長會更著重「完整性」而錯過了部分可以買舊書的選擇。

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中一買舊書最多節省約$1,700 來年將會大改版

王偉聰提醒大家，今年中一課本的改版不多，只有普通話科可能需要買新書，但下年則沒有這麼好運，目前已知最少有中史、西史、數學會改版，意味必須買新書。

至於買舊書可以節省多少，王建議大家可自行預算，購買新書一般會有95折，而舊書則約為新書價格的45折，預算時最好不要把「功課」和「參考書」計算在內，因為兩者一般需要購買新書。我們以其中一間中學「保良局羅氏基金中學」今年的中一書單計算，發現最多可節省約$1,269元左右，假設下年沒有改版，而且書本保養得宜，所有舊書可以再次放售，保守估計約值$400左右，前後便可以節省約近$1,700元！

放二手書留意海鮮價

王偉聰建議今年升中二的同學如有意放售上年度中一的書籍，就要在7月內行動，皆因上文也提及下年中一會有科目改版，因此書店也不會收太多。不少家長和學生在放售舊書時會擔心受騙，王直言坊間有不少書店都是以海鮮價形式收書，但只要價值是介乎原價的25折至35折之間，都是一個合理的收書價！而學生想學期完結後出售的舊書有價值，最重要是保護好書角及整體筆跡不要太多，包書膠、鉛筆和「Memo紙」會是好幫手。