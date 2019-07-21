【幼兒情緒】只要爸爸這樣做　就能幫助幼兒表達內心感受│招雋寧

有天兒子把所有積木掃在地上，皺著眉頭，一臉不高興，發䁅盯。事實上，發䁅盯係爸爸的強項，所以我很快就身同感受。我走到他旁邊說，「積木很難砌，已經試了好多次，覺得好䁅盯。」兒子點頭，說了「好䁅盯」。我陪他一起慢慢感受積木凹凸位置，然後成功砌了，又紓解了䁅盯情緒。我學到這種互動，與最近讀到關於mind-mindedness的研究有關。

未有在意心智 變相欺負幼兒

從字面看，Mind-mindedness的意思就是「經常去在意（-minded）幼兒心智（mind）的程度（-ness）」。換句話說，你是否把剛出生的嬰孩，視為一個有心智自主、意識、喜好、想法，並且完整的人呢？

當你認為幼兒和你是對等的人，就會採取先向他表示「我和你握手」才伸手碰他，而不是用成人高姿態方式挑逗他的臉龐，說：「喂！」或者「點解唔叫我？」。大人們不在意小孩心智的逗樂，在不知不覺地變成以大欺小。

這樣說好像很嚴重，但你可以再想：一個成年人也不會「逃逗」跟自己「咁高咁大」朋友的臉龐，作為尊重的打招呼方式。孩子受到不尊重對待，同樣會不高興，只是未懂表達，也反抗不到大人突如其來的舉動

荷蘭研究：這種爸爸讓幼兒一歲就懂應付情緒 話說回來，荷蘭學者在2018年發表Mind-mindedness的研究。 團隊發現當爸爸在意子女的內心世界，即能夠發現幼兒的情緒，然後用口描述出來、用身體語言表達，又或是能描述子女的想法和喜好，常常重提一些共同回憶和經歷等等，都能夠讓幼兒早在1歲時，開始能夠應付他自己的情緒。 Mind-mindedness提醒每個爸爸把幼兒看為人，視為一個完整的個體。 沒有敏銳子女心智的爸爸，更多採用的是威嚇、惡待和強迫的相處方式。當內心不被明白，自己也會搞得不清不楚，自然也較難表達和調節感受。

爸爸要做的，就是說出子女的心底話

最近和未足兩歲的兒子參加了一場婚禮，現場有很多朋友想認識他，又和他說話。對兒子來說爸爸的朋友是一個又一個的陌生人，而且在他面前走來走去，有時二話不說就碰他，有時又抱走他。這對他來說都是很不安全的情況，既不懂拒絕，又不敢反抗，一臉呆樣。我嘗試描述他「心底話」：「周圍很多陌生人，所以覺得很緊張。他們都是爸爸的朋友，都是安全的」。不久後，他自己在爸爸朋友面前說了一句：「緊張！」。這句話令朋友驚喜，也是我和太太第一次聽到的。情緒得以表達， 兒子臉上緊張的表情也舒緩了不少。

參考資料：

Zeegers, M., De Vente, W., Nikolić, M., Majandžić, M., Bögels, S. & Colonnesi, C. (2018). Mothers’ and fathers’ mind-mindedness influences physioloigcial emotion regulation of intafacts across the first year. Developmental Science, 21, 1-18.