學餐桌禮儀、校長請食西餐作學業鼓勵　學生：原來食意粉要用匙羹

每年學期末時，學校都會給成績進步最多和名列前茅的學生給予獎勵，其獎品或是文具、書卷，又或主題公園門票。今年大埔浸信會公立學校蔡碧蕊就想出一個新奇又甚具吸引力的獎勵——Top Five Dinner，總平均分進步最多的5位和排名前5位學生可以與校長、師長一起到西餐廳共進晚餐。為了讓這活動更具意義，晚餐前一天蔡校長特別找來餐飲業專家，給10位同學來一次餐桌禮儀課。

意粉、濃湯、清湯會用不同的盤子盛裝。

蔡校指文具、書卷，又或主題公園門票等獎品雖然實用又具娛樂性，但每年如此難免有點悶，今次的Top Five Dinner除了有得吃，最重要是的學生可以跟喜愛的校長和老師共進晚餐。「大部份學生家庭的社經地位都不太好，平時甚少機會可以外出用膳，即使有機會也多吃中餐，因此今次的獎勵方式對他們來說的確十分特別。有家長告訴我學生知道後都很努力溫習。」今次的獎勵對象是小五學生，蔡校長指他們正值呈分試、升中時期，希望這頓晚餐可以激勵學生努力溫習，也在暑假前鬆一鬆。

因為西餐和中餐的形式不同，為了讓晚餐更有意義，蔡校長特別找來資深餐飲業導師Yvonne先來上一次餐桌禮儀課。Yvonne先用簡報解釋按西餐廳的高級程度來看，衣著和進食程序都有不同級別，而菜式則分為前菜、主菜、甜品等等，當她向學生展示刀、叉、湯匙按不同用途而有二十多種，例如魚刀、牛扒刀、芝士刀、意粉湯匙時，同學們更是哇一聲驚呼出來。