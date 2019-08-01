學餐桌禮儀、校長請食西餐作學業鼓勵　學生：原來食意粉要用匙羹

每年學期末時，學校都會給成績進步最多和名列前茅的學生給予獎勵，其獎品或是文具、書卷，又或主題公園門票。今年大埔浸信會公立學校蔡碧蕊就想出一個新奇又甚具吸引力的獎勵——Top Five Dinner，總平均分進步最多的5位和排名前5位學生可以與校長、師長一起到西餐廳共進晚餐。為了讓這活動更具意義，晚餐前一天蔡校長特別找來餐飲業專家，給10位同學來一次餐桌禮儀課。
攝影：黃舒慧
意粉、濃湯、清湯會用不同的盤子盛裝。
蔡校指文具、書卷，又或主題公園門票等獎品雖然實用又具娛樂性，但每年如此難免有點悶，今次的Top Five Dinner除了有得吃，最重要是的學生可以跟喜愛的校長和老師共進晚餐。「大部份學生家庭的社經地位都不太好，平時甚少機會可以外出用膳，即使有機會也多吃中餐，因此今次的獎勵方式對他們來說的確十分特別。有家長告訴我學生知道後都很努力溫習。」今次的獎勵對象是小五學生，蔡校長指他們正值呈分試、升中時期，希望這頓晚餐可以激勵學生努力溫習，也在暑假前鬆一鬆。
因為西餐和中餐的形式不同，為了讓晚餐更有意義，蔡校長特別找來資深餐飲業導師Yvonne先來上一次餐桌禮儀課。Yvonne先用簡報解釋按西餐廳的高級程度來看，衣著和進食程序都有不同級別，而菜式則分為前菜、主菜、甜品等等，當她向學生展示刀、叉、湯匙按不同用途而有二十多種，例如魚刀、牛扒刀、芝士刀、意粉湯匙時，同學們更是哇一聲驚呼出來。
（左起）張凱琪、蘇樂慈知謝卓盈，蘇是總平均分進步最多的學生，共17分。
即場試用後，張凱琪認為最印象深刻的是原來吃意粉要用湯匙輔助。她表示日常與家人吃麵時不會這麼講究，而西餐則講究禮儀和不影響別人，因此會用叉先把意粉在湯匙上捲成一小撮再放進口，這樣就可以避免發出「雪雪」聲。「想不到有這麼多進食方法，我較喜歡簡簡單單，不過也要尊重不同的場合要求。我覺得芝士刀也很搞笑，以為哪些洞洞是用來黏著芝士再放在工具上磨碎，原來只是裝飾。」
看到學生們反應正面，蔡校長（白衣）決定下年繼續舉行Top Five Dinner，並喜獲李仲賢紀念基金贊助。她指雖然獎勵特別，但沒得獎的學生也沒太大失落。黑衣為導師Yvonne。
雖然只是短短一小時，但翌晚到餐廳時，同學們還是很認真地嘗試運用Yvonne所教的技巧，蔡校長指男同學們今次都特別謹慎，切牛扒會慢慢用力，而不是粗暴的亂切一通，剩下的骨也不會丟得東一塊西一塊。「他們在點菜也研究了好一會兒，有同學點了燒雞，最後發現雞肉很難切，大家都笑說日後不可隨便點燒雞。除了我和數位老師，其實家長也有參與、坐另一檯。雖然今次選擇的不是很高級、是大埔區內一間西餐廳，但對於學生來說，今次的體驗真的很愉快。」