【與老婆分工】能忍耐獨立　處事較彈性有助擔起爸爸角色│招雋寧

考考你,以下哪種男人較能與太太在教養上合拍,更有力擔當爸爸角色? A. 自控能力高、冷靜的男人 B. 洞察力強、開明的男人 C. 對妻子冷嘲熱諷的男人

爸媽教養配合一致 孩子成長得益

有種爸爸會在子女面前肯定媽媽的角色,在太太背後他仍會配合教養方針,不唱反調,而他的太太亦同樣肯定他的爸爸角色。這種親職協作(coparenting)可說是和諧和合拍的協作。良好的親職協作幫助培育孩子的安全感、人際相處能力和情緒調節。 可是世上沒有完美的父母,其中一個影響因素是個性。研究發現個性有彈性的男人較易與太太形成和諧的親職協作,更能擔起爸爸的角色。

親職協作與彈性、自我控制有關

兩位美國心理學家找來50對已婚並育有一歲子女的夫婦進行研究。學者錄影了他們自身以及與子女的互動,量度婚姻關係和教養協作的質素。此外受訪夫婦各自填寫了四百多條心理測驗,了解他們「彈性」和「自我控制能力」的個性。

在這研究裡,彈性(flexibility)是指那人處事的忍耐、獨立和洞察心思的能力。彈性較大的人會讓人感到他是開明敏銳、觀點獨到。而自我控制(self-control)是指那人的責任感、忍受和達標能力等。自控能力較高的人,讓人覺得他是冷靜成熟,可被依靠,且反應溫和。

彈性有助爸爸教養更順利

研究結果發現,爸爸彈性,媽媽自控能力高,二者均有助發展出和諧的親職協作。當婚姻關係良好,協作自然會暢順一點。但原來在婚姻關係較差的家庭裡,開明敏銳的爸爸傾向不會批評和否定媽媽的角色。富彈性的個性有利於良好的親職協作,這些爸爸特別能夠降低夫妻間的負面衝突。

接納和遷就使爸爸協調太太方針

學者形容媽媽是家中的「守門人」。尤其在孩子還年幼時,媽媽領導著家庭關係的互動,包括幫助爸爸與子女建立關係。個性比較彈性的爸爸較易採納太太的觀點,改變自己的行為去遷就太太的方針。這幫助爸爸洞察太太和子女的內心和情緒,亦有更大機會減少苛刻和否定的相處方式。這樣的親子和婚姻關係會較舒服。而那些個性較為固執、不解他人的爸爸,在親職協作上特別受到婚姻質素所影響。當婚姻質素不太好時,這類爸爸傾向貶損太太作為媽媽角色,影響協作和婚姻關係。

責任心與耐性助媽媽接納隊友

「守門人」的理論還說明了,爸爸會隨著婚姻關係良好而打開心扉,投入家庭關係;又會因夫妻關係惡劣而往家庭以外逃跑。 在良好的婚姻關係裡,自控能力較強的媽媽會因為責任心而邀請爸爸發揮角色,對於經驗不足、做法不理想的隊友較有耐性。那就有可能提升夫妻的合拍程度。 相反,不論婚姻關係如何,自控能力較低的媽媽較難忍受與丈夫磨合和協調,達至和諧的親職協作的機會較低。 所以,文初問題的答案是「B. 洞察力強、開明的男人」。有彈性能幫助你擔起爸爸的角色,因此你可以試著多聆聽和接納妻子的看法,這對於你的婚姻關係和孩子的成長都有好處。

參考文獻:

Talbot J., & McHale, J. (2004). Individual parental adjustment moderates the relationship between marial and coparenting quality. Journal of Adult Development 11(3), 191-205.