【幼兒做運動】跆拳道加感統訓練　助孩子開發左右腦促進肌肉協調

有不少研究證明，運動對孩子的好處多，除了是體能方面，就連記憶力、應變能力和社交等也有幫助，而且運動也不分年齡，即使是幾個月大的BB，也可做適當的運動，有助大小肌肉發展及協調。前港隊跆拳道運動員羅煒妍 （Vincy）舉辦BABY GYM及親子跆拳道課程，讓小朋友從小開始接觸運動，預防及改善「感覺統合失調」的狀況。Vincy 表示，運動不但可以預防及改善「感覺統合失調」，還可以開發左右腦，幫助學習。 攝影：黃舒慧

Vincy與朋友創立了嬰幼兒多元運動協會，編寫多套Baby Gym 及親子跆拳道課程讓6個月至3歲的小朋友參與。Vincy表示：「現在科技進步，但小朋友出現感覺統合失調的問題卻愈來愈多，這是因為他們長期看電子用品，小朋友不需要經過郁動便能夠獲得資訊，令腦部沒有充足休息。」

前香港跆拳道代表隊運動員－羅煒妍

課堂分為感統訓練跆拳道班和Baby Gym班，分幼兒、嬰幼兒班及小童班（只有感統訓練跆拳道班）。嬰幼兒班學生為6個月至2歲，父母會一同上課，並會有些互動的動作，例如揸手靶讓小朋友/ 捉住手腳做動作， 協助小朋友郁動；而幼兒班學生為2.5至5歲，小朋友自己上課，所學習的動作會較嬰幼兒班難度高一點。小童班則只有感統訓練跆拳道班，年齡為5.5至16歲。

訪問當日課堂一開始，學生需要向導師敬禮，然後進行熱身運動，包括跑圈和拉筋，接下來小朋友會按照導師要求放置平衡木，小朋友便會逐一走過平衡木，然後有短暫休息。休息過後便會開始練習跆拳道，導師會教導小朋友一些跆拳道動作，例如上擋、 下擋、 前踢等等，導師或家長會拿著手靶讓小朋友就動作。一輪訓練後，學生要和導師敬禮，再逐一向自己父母敬禮感謝。

從小運動有助訓練感覺統合 Vincy亦表示，現時坊間許多大型運動協會較少舉辦給6個月至3歲幼兒的課程，忽略了小朋友從少開始運動的重要性。「感覺統合中的本體感，強調小朋友的手眼協調，因此從小運動有助訓練小朋友的感覺統合。我們希望能夠從小培養小朋友運動興趣，不想小朋友浪費天賦。」她亦強調運動能夠開發左右腦，有助學業成績。

感覺統合失調患者 症狀各有不同

Vincy表示，兒童「感覺統合失調」主要基於小朋友活動空間過於狹小及受限，缺乏各式大動作感覺刺激；缺乏活動經驗，凡事由照顧者代勞，「茶來伸手，飯來張口」；過度保護，因為怕孩子受傷或弄髒而限制孩子的活動及先天因素，如遺傳等等。

感覺統合失調患者會按照不同感官出現不同症狀，例如前庭覺出現失調的兒童，會出現害怕旋轉、怕高、或過度喜歡旋轉、易暈車或不自覺的搖晃身體、在玩球時，沒辦法看得很準確，接球接不準及唸書，寫字時漏字、跳行，字體接合得不好等症狀。而本體覺出現失調的兒童，只會出現動作笨拙不靈活、動作緩慢，兩側手腳協調不良，跳繩有困難、平衡能力不佳、易絆倒或跌倒及精細動作不佳，筆、筷子用得不好等問題。

而觸覺出現失調的兒童，會不喜歡被擁抱；討厭洗頭、洗臉、剪指甲，亦會對衣服材質特別挑剔、對於痛覺過度敏感；還有其他感官失調的兒童會有學習障礙、學習困難、過動、注意力不集中、數字文字會上下或左右寫顛倒、語言發展遲緩、情緒控制差、與他人互動少、內向、膽小、自信心不足、挫折忍受度不佳、適應力不佳，面對新的情境或事物（新玩具、遊樂設施）會不知所措等等。

Vincy 指出，後天而成的感覺統合失調可以透過運動預防加改善，從小開始讓小朋友運動除了可以讓小朋友感到疲倦，夜晚能夠休息，亦能夠訓練小朋友的平衡感和空間感。「我們課堂會讓小朋友行平衡木，訓練他們的平衡感。小朋友跌倒的時候父母不應過份保護，因為小朋友在瀕臨跌倒的情況下會找到平衡的方法，從而學會保護自己。」

Vincy 最後亦提及，除了預防及改善感覺統合失調，小朋友自小開始運動亦可以訓練小朋友服從和紀律性，讓他們習慣禮儀和自律，亦可以透過多元運動發展各項協調能力，長大後更能發展運動，亦能夠趁早訓練大腦及運動神經協調，並訓練服從，忍耐堅持的能力。

Vincy 補充，小朋友可以透過特定運動去訓練不同的感統。 視覺：透過圖片影像擺設熱身道具，視像和圖像識別訓練

觸覺：擺設熱身道具接觸不同觸感的東西

前庭覺：平衡訓練，姿勢維持

本體覺：肌肉訓練，跳跑趴，踢腳

手眼協調： 豆袋顏色分配， 套入圈圈訓練：準成度，協調