【兒童玩樂】少到戶外玩樂因家長忙　34%孩子從沒學過踩單車

「時間」是買不到但人人都說「不夠」的東西，尤其是生活在香港，每天上班和交通時間已佔據了接近十小時，不夠時間成為了家長忽略小朋友的最大原因，有研究指超過75%小朋友希望多點時間在戶外活動，但父母又陪得到嗎？

近三成小朋友不懂踩單車

負責對英國公園和綠化環境評分的機構The Green Flag Award研究發現，大部分家庭，一周會帶小朋友到戶外玩樂3次，而80%家長亦表示希望小朋友能再有更多時間去戶外，但最大問題是自己沒有空！接觸戶外的機會減少，令34%受訪小朋友表示從來沒有學過如何踩單車，接近一半（49%）小朋友更從來沒有爬過樹。

小朋友不喜歡玩「設施」

香港家長可能認為能抽空帶小朋友到公園已經是相當難得的事，做到當然值得鼓勵，但根據上述研究，其實只有19%的小朋友是希望所謂「戶外活動」是玩公園設施，回想起舊年代小朋友喜歡玩的「捉迷藏」及「扔手帕」亦更勝於公園設施，可見無論時代怎變，小朋友追求的玩樂仍然是「自由遊戲」！很多家長誤以為幫孩子報一些興趣班打籃球、學畫畫是遊戲的一種，但這些興趣班全按照成人的想法安排，當中的好處並不能與「自由遊戲」相提並論。

至於小朋友要玩多少時間才足夠？聯合國兒童基金會倡議幼兒每天最少有一小時自由遊戲時間，家長可朝著這個目標進發。

參考資料：Parents have 'no time' to take children to the park