【親子好去處】玩轉巨型滑梯製作糖蔥餅　再學做環保酵素

聖誕將至，各處地方都陸續舉辦不同的節慶活動，充滿着濃厚的聖誕氣氛。這次我們為家長們推介兩個大型節慶活動，讓一家大細鬆一鬆。另外，也可以考慮參加環保酵素工作坊，製作天然環保清潔劑！

環保酵素工作坊

「糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添！」咩呀，唔係整緊嘢食呀！係整緊環保酵素！原來食物唔單止可以食，仲可以變成家中最好的清潔劑，天然環保！

【01社區型活墟計劃】在下星期六，即12月7日，在東涌舉辦了一個環保酵素工作坊，導師會在過程中解說化學清潔劑的壞處及其配方，示範製作環保酵素，並傳授製作過程及原理。活動中製作好的環保酵素還可以拿回家中！

快啲Click入呢個網站登記，做個環小先鋒啦！

報名連結

截止報名日期：活動開始前（12月7日下午2時前）

【01社區型活墟計劃】 環保酵素工作坊

日期： 2019年12月7日（星期六）

時間：下午2時至3時

活動場地：東涌安東街臨時足球場

挪亞方舟「童萌聖誕大派對」

還沒有想好聖誕節帶小朋友到哪裏玩？家長們可以考慮參加挪亞方舟的「童萌聖誕大派對」，一次過玩轉室內室外各種遊戲！

「童萌聖誕大派對」將於12月7日至下年1月1日期間（星期六、日及公眾假期）舉行，小朋友可以在「啤啤熊之友製作室」親手製作屬於自己的玩偶（如啤啤熊、企鵝、山羊、松鼠先及樹熊等）、在「STEAM極速賽道」打造最佳速度的松木賽車、在「電流挑戰」手執環狀電流棒「過電網」、在「童夢聖誕市集」中擔任糖果和爆谷小店店主，並在「鹿車飛馳天地」騎著小鹿車穿梭各處。

想刺激一點？小朋友可到戶外區域特設的「激FUN天地」競技場，玩盡充氣彈床、電動車遊樂園及巨型保齡球，又可以到「躍動天地」的巨型旋轉滑梯和空中繩網，盡情「放電」！

看到這麼多刺激有趣的活動，家長都想參與一份吧？無問題！家長們可以和子女一齊在「空中奇遇索道」體驗凌空穿梭樹叢快感，飽覽瑰麗的馬灣海峽；又可以在被螢火蟲和夢幻極光包圍的「e-Planet 夢想星球」光影互動展館拍照打卡，並與夢想星球內動物、景色互動，體會大自然和諧之美！

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挪亞方舟「童萌聖誕大派對」

日期：2019年12月7日至2020年1月1日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

昂坪360 X We Bare Bears「熊熊」之約定 - 聖誕篇

昂坪360 X We Bare Bears「熊熊」之約定 - 聖誕篇

除了上述活動，昂坪360亦為大家準備了豐富的節慶活動！

昂坪360聯同We Bare Bears 於2019年11月28日至2020年1月5日期間舉行「熊熊之約定 - 聖誕篇」活動，人氣大熱卡通《We Bare Bears》（熊熊遇見你）三位主角會來到昂坪360與大家見面，「熊」抱港式聖誕！

活動中的打卡位置特別多，包括於昂坪市集圓形廣場設有的聖誕版經典港式奶茶杯及禮物旋轉木馬，以及在「至熊打卡館」內設有的五大夢幻光影打卡熱點，勢必謀殺不少菲林！另外，一眾大小粉絲亦可在We Bare Bears熊抱見面會三位熊熊近距離接觸，伴你溫馨過聖誕！

除了影相外，昂坪360更邀請到世界氣球大賽冠軍氣球師彭思泰Wilson合作，於「We Bare Bears氣球樂」扭出各種栩栩如生的熊熊造型氣球，而小朋友更可把氣球帶回家！

玩過以上活動後餓了嗎？快來參加「熊熊聖誕手工輕食教室」！昂坪360特意準備了古早味手工糖蔥餅及港式絲襪奶茶工作坊，一家大小可以體驗製作糖蔥餅以及沖調奶茶方法，從而認識本地飲食文化。

聖誕新年將至，昂坪360於即日至1月5日期間推出童樂驚喜至「熊」價30元購買來回纜車門票，再加80元即可升級至來回水晶車廂車票，讓你可以用至抵價搭上纜車摩天之旅，遊歷探索「熊」式聖誕！

大家在昂坪市集打卡及參加各式工作坊後仍意猶未盡？大家可以到昂坪360禮品店選購各式We Bare Bears昂坪限定精品，包括We Bare Bears頸枕、纜車擺設及布袋等， 把熊熊抱回家！

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昂坪360 X We Bare Bears「熊熊」之約定 - 聖誕篇

日期： 2019年11月28日至2020年1月5日

時間：星期一至五：上午10時至下午6時

周末及公眾假期：上午9時至下午6時30分

地點：昂坪市集