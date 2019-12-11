踏入12月，各位小朋友準備好迎接聖誕未？爸爸媽媽是時候為孩子選購聖誕禮物，今次我們介紹各款聖誕禮物，未買的可以參考一下！

Citysuper 推出一系列聖誕禮物，其中作為小朋友聖誕禮物，可選主題聖誕倒數月曆、朱古力禮盒，價錢相宜小朋友又一定喜歡！

近排Sanrio角色的周邊商品非常受歡迎，作為聖誕禮物亦不會有例外！Sanrio 推出數款聖誕禮物，包括公仔水晶球、著燈襟章等等，而且有齊著名的角色，小朋友一定喜歡！

+ 5 + 4 + 3

今年最受歡迎的卡通人物必數Frozen II 的角色，HKTV Mall 推出一系列《魔雪奇緣2》產品，包括精品、手錶、T-恤、毛巾、公仔、玩具、銀包、Lego、食品及飲品等等。

+ 2

聖誕禮物當然少不了各式各樣的玩具，玩具站趁著聖誕推出優惠，無論男孩或女孩子都能夠有喜歡的聖誕禮物！爸爸媽媽可以買TOMICA、爆丸、迪士尼玩具給男孩子，買魔雪奇緣2、迪士尼給女孩子。

+ 6 + 5 + 4

Lego一直是最受小朋友歡迎的聖誕禮物之一，作為聖誕禮物最好不過！今年LEGO除了有經典City 系列，還有大熱魔雪奇緣魔法盒、Disney Train and Station、薑餅屋等等。

本地心靈系人氣漫畫品牌 Dustykid推出Little Snowyland 多盒玩偶套裝，6款聖誕主題的小塵非常可愛，最適合喜歡小物的小朋友。