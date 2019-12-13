【聖誕親子外遊】賽車主題樂園變身車手　名古屋5天玩樂推介

很多人會覺得名古屋比較沉悶，沒有很多景點，但名古屋卻是熱門的親子旅遊點，在當地有不少主題樂園、遊樂場、公園等適合一家人去的玩樂地點。今次我們為大家推介名古屋5日行程，玩盡不同玩樂點，大家在出發前可以參考一下，好好計劃你的親子之旅。

大高綠地睇超真實恐龍

名古屋的大高綠地有一大片花海，草坪上更有卡丁車讓大家乘座，亦有小童高爾夫球場及遊船等活動，當中最吸引的一定是「恐龍探險」，場內復原了侏羅紀世界中21種恐龍模型，大人和小朋友走進去就如在電影場景中，當人群靠近恐龍模型，恐龍模型更會有嘶吼、移動等動作！小恐龍迷必去！



睇夜行動物摸小動物 東山動植物園

東山動植物園是日本第三大動物園，園内有五百多種、共一萬七千多隻動物，其中比較特別的是可以瞭解夜行動物的「自然動物館」及可以接觸小動物的「兒童動物園」。而園內更有東山天空塔 スカイタワー讓遊人觀看曾被評為「日本夜景遺產」日本夜景100選的夜景！

注意植物園於12月進行維修工程，遊客前往前記得上網留意開放詳情。

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浸溫泉睇飛機 中部國際機場

名古屋中部國際機場最大特色是機場內有一個日式澡堂，可以讓大家在上飛機前浸多一次浸溫泉，溫泉景觀望向伊勢灣，不但可以看日落，還可以看飛機升降。



中部國際機場 風之湯

【名古屋親子遊】日本又點止得主題樂園？免費玩市內最大公園

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【名古屋親子遊】變身小車手 玩轉賽車主題樂園鈴鹿賽道樂園

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【名古屋親子遊】LEGOLAND酒店 細路最愛5大主題房

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