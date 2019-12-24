【數感訓練】口頭背數只是第一步　完成全部階段需一兩年？

編按：四五歲孩子數數仍一團糟？真正的數數學習不能完全靠背誦法，而應掌握概念。重要的學習步驟請看下文分享。

數學啟蒙最容易上手的，就是數數。這裹說的不是簡單的口頭念數，而是真正的數數。

很多孩子一歲多開始嘗試數數，兩三歲也許能數1、2、3、4、5、6、7、8、9、10了，有些甚至能一直數到100。但是，這不是真正的數數。

當父母問孩子：「你看這裹有幾隻小松鼠啊？」孩子很可能無法把口頭上的1、2、3、4和眼前的小松鼠建立聯繫，一旦讓他用手點數，說出來的數字就不是背出來的了。

因此，真正的數數，不是念口訣一樣地背誦，而是將口頭數數和物體的數量一一對應，具體該怎麼做呢？

第一步，還是口頭背數。這對後面學會數數起着一定的鋪墊作用，但絕不能沾沾自喜、止步於此。

第一步，還是口頭背數。這對後面學會數數起着一定的鋪墊作用。（VCG）

第二步，手把手地教孩子一一點數。

具體就是教孩子數生活裹的物體，一邊用手指點，一邊念出數字，幫助孩子把1、2、3、4和計數的過程聯繫起來。

在最開始，孩子通常做不到手眼協調，口頭節奏和手地節奏做不到一一對應，可能手指挪了兩個位置，口頭的數字已經過了四個。能做到口頭和手指計數一一對應，就是理解的一大飛躍。

具體就是教孩子數生活裹的物體，一邊用手指點，一邊念出數字。（unsplash/photo tora）

第三步，經常練習一一對應地數數，反復體驗。

練習數字和數量一一對應地這個過程很漫長，孩子需要經常練習和反復體驗。生活中的各種物體都可以計數。當孩子可以準確地用1、2、3、4、5數對物體之後，可以讓他們加上量詞再數。

有些時候，孩子按1、2、3、4、5可以數數了，但是如果讓他數一朵花、兩朵花、三朵花、四朵花、五朵花。就又完全數不對了。這是因為，他沒有真正把口頭上的每個數字理解成獨立的量，無法將量和任何量詞搭配。等到過了這個階段，不管怎麼數都能數對，就意味着他真的把數的概念內化了。這是所有數學學習中最核心的一步，是孩子早期的思維躍升。

經常練習一一對應地數數，反復體驗。（Debby Hudson／Unsplash）

那麼，這個學習計數的過程有多長呢？答案是從幾個月到一兩年不等。尤其在孩子還小的時候，一兩年才學會數物體太正常了，我們完全不需要急。

有心理學家研究過，如果父母不教，孩子自然狀態下要四五歲才會真正數數，甚至可能四五歲計數都是亂的。所以我們千萬不能心急，不要催促，更不要提前學加減法，在連數數都數不清楚的狀態下，背下來多少口算答案都是白費工夫。

第四步，幫孩子理解數字的順序。

在學會數數之後，我們可以再擴展一步，幫助孩子理解數的順序。

比如，可以拿數字排隊，問問孩子某個數字排在另一個數字之前還是之前，哪個數字插在哪裹；可以給數字按前後順序排隊，形成視覺上的認知，還可以讓孩子在頭腦中想像「數軸」。「數軸」概念的建立，對於孩子以後學習運算、分數、小數、函數和解析幾何，都有非常大的幫助。

幫孩子理解數字的順序。（Gayatri Malhotra／Unsplash）

第五步，在遊戲中練習對數的綜合運用。

理解計數的基本概念之後，我們可以帶孩子做遊戲，讓孩子在遊戲中感受。例如，比大小遊戲，我們和孩子各自拿一些籌碼或物體，比一比誰的多，誰的多誰贏，練習數字大小的概念；再比如，假設數字都是小朋友，出門玩的時候要排隊，看看能不能排好。

《寫給父母的未來之書》書封。（萬里機構）

書名：《寫給父母的未來之書》

作者：郝景芳、王立銘

出版社：萬里機構出版有限公司