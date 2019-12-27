【加減法】先助孩子從實物計算中掌握概念　家長體諒心態很重要！

編按：如何訓練小朋友掌握加減法概念？家長需抱持哪種心態？請見下文分享。

懂得數數了，學會加減法就是順理成章的事，我們該如何做呢？

首先，帶孩子在生活中用實物來練習。

最初的方法仍然是生活中學習、用實物學習。我們可以先拿三個小松鼠玩具，再拿來兩個，把它們放在一起，讓孩子數數有幾個，然後告訴他，這就是３＋２＝５，讓他也感知兩個數量可以合計。

這個過程可以像遊戲一樣隨時隨地進行，在桌子上算算一共有幾隻杯子，吃水果的時候算算一共有幾個水果，還可以讓孩子數手指頭、數人，等等。

帶孩子在生活中用實物來練習。（David Fartek/unsplash）

有人覺得孩子都三四歲了，數數、算數還得伸手指頭，實在是太丟人了。其實，這是孩子理解數學的必經過程，不用阻止孩子。實際上，任何真正的理解都需要過程。孩子從數物體不熟到逐漸熟練，再自然過渡到心算、口算，都是數學能力的真實體現。如果孩子連簡單的數量操作都沒經歷過，直接靠背誦記住心算、口算，那是拔苗助長。

事實上，孩子每一次數手指頭，都是在加深對加法的概念理解，數的次數多了，加法的過程也就清楚了。這個過程叫作內化，而且不是簡單的結果的內化，而是理解過程的內化。

孩子每一次數手指頭，都是在加深對加法的概念理解，數的次數多了，加法的過程也就清楚了。（Caleb Angel/Unsplash）

其次，從利用實物計算，逐步過渡到紙面上運用數字運算。

熟悉了用數實物的辦法學習加法之後，可以把實物操作與紙面數字對應。當然在這之前，還需要帶孩子認讀數字，不過這很簡單，通過按電梯層數、認門牌號、認巴士站牌、車牌號碼等簡單易行的方式，孩子很快就能將數字的字形同讀音對應起來。

具體怎麼過渡呢？在讓孩子數過兩隻小松鼠加三隻小松鼠之後，我們可以在紙上寫下２＋３＝５，在實物操作和數字操作之間建立聯繫。這樣的實物與符號反復對應地過程，會慢慢在孩子心裹建立起對符號的直觀感受，這也是未來抽象理解的基礎。

熟悉了用數實物的辦法學習加法之後，可以把實物操作與紙面數字對應。（Kelly Sikkema/Unsplash）

再次，可以給孩子一段時間自己摸索加法的策略。

有研究表示，小孩子最初數手指頭算加法，總是要從１、２、３開始數，比如算５＋３，要先數１、２、３、４、５，再數６、７、８。等到下一階段，他們會發現可以直接從較大的數字５開始，再數３個數。這種方法不僅可以節省時間，未來再學習更大數字的加法也會變得順利，例如算７５＋１０，可以直接從７５出發，不用從頭數７５個數。但這種高級策略不是很快就能被發現，如果讓小孩子自己摸索，可能要一兩年。

所以，在孩子掌握了基本的加減法之後，我們可以慢慢等一等，給孩子自己發現的時間。更高級的策略當然還包括數軸，以及紙面上的豎式計算，但那些都是幾年之後的事情了。

在孩子掌握了基本的加減法之後，我們可以慢慢等一等，給孩子自己發現的時間。（Jonathan Borba/Unsplash）

最後，孩子理解了加法之後，可以試試感受減法。

加法會算了之後，我們可以從一堆物體裹拿走一些，讓他感受減法。有了加法基礎，減法就很容易理解。我們可以重複上面的過程，帶孩子深入地理解減法。

這裹我想再談一談家長的心態和耐心。

上面我們說的幾個階段，邏輯上非常簡單，但孩子要掌握起來，可能會持續好幾年的時間。也許你從兩三歲開始教，孩子到了四五歲才能算對加法，不過，這都很正常。

小孩子學東西，常常是第一年懵懵懂懂，到了第二年突然就懂了。這中間有漫長的過程需要等他慢慢消化吸收。所以，無聊我們給小孩子做甚麼方面的啟蒙，最重要的都是調整自己的心態，永遠不要抱着「我教了，你就應該會」的潛意識，從一開始，就應該告訴自己，「我今年教，他明年會」。要給孩子時間，等待他自己理解消化，即使這個過程很漫長，因為沒有這一步，就沒有後來的通透。

要給孩子時間，等待他自己理解消化，即使這個過程很漫長。（Jerry Wang/Unsplash）

這也是我一直建議數學啟蒙在家進行的原因，孩子最初領會數學概念的每一步，可能都要一年半載，只有家庭能給足這段時間。

《寫給父母的未來之書》（萬里機構）

書名：《寫給父母的未來之書》

作者：郝景芳、王立銘

出版社：萬里機構出版有限公司