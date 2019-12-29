【科學思維】分清巧合、相關和因果的關係　不做「死理性派」父母

編按：很多人都容易犯一個普遍的思維毛病，經常將純屬巧合的事情歸納為因果聯繫，因果分不清，結果總是令自己誤判形勢或做錯決定。巧合、相關和因果的關係可以怎樣理清？請見下文分享。

我們之前分析了市面上那些容易引起父母焦慮的育兒文章，其實用科學思維稍加分析，就能辨別真假。

一提到科學思維，大家想到的可能都是在實驗室裹做實驗的科學家，設計實驗啊，隨機分組啊，控制變量啊，設置實驗組合對照組啊，聽起來離生活很遙遠，也不太容易理解。其實拆開了講，科學思維是一套思維方法，它幫助我們更清晰世界的本質，不僅科學家需要它，普通人也需要。

讓我們想一下，這樣的場景是不是很熟悉：今天早上出門太慌張忘了戴手錶，結果開車上班的路上居然被連環追尾了。我可是十年不違規、無事故的好司機啊！我的那隻手錶是爸爸送的，一定能辟邪，以後一定得常戴着。

早上出門太慌張忘了戴手錶，結果開車上班的路上居然被連環追尾了。（Lechon Kirb/unsplash）

我們來簡單分析一下這件事情的邏輯：發生了一件事Ａ（忘了載爸爸送的手錶），同時或者隨後發生了另一件事Ｂ（出了車禍）。於是Ａ導致Ｂ，Ａ是Ｂ的原因，Ｂ是Ａ的結果。

好了，現在我來考考你：上面這種說法，問題出在哪裹？

兩件事同時或者先後出現，和兩件事有因果關係，這裹面的差別大了。我們先討論討論：如果兩件事Ａ和Ｂ同時或者先後出現，除了因果關係，它們之間還可能有甚麼關係？

如果兩件事Ａ（忘了載爸爸送的手錶）和Ｂ（出了車禍）同時或者先後出現，除了因果關係，它們之間還可能有甚麼關係？（Laura Gariglio/unsplash）

１、巧合

一個最直接的可能性當然是，兩者純屬偶然的巧合。比如忘戴手錶和連環追尾，從常理推測可能就是純粹的巧合。每天我們都有一定的犯錯誤概率，比如忘帶東西、開車不小心，一天內出兩個錯誤一點也不奇怪。

２、相關

如果這個倒霉的人之後一個月又出了三次交通事故，每次恰好也都沒有戴爸爸送的手錶呢？當然，我們仍然可以用巧合來解釋；但是它們畢竟是同樣的巧合，連續發生的可能性比較小。這時候我們往往會猜測，兩件事也許確實有關聯，或者說，它們確實是「相關」的。還有一種可能，兩件事總是同時出現確實不是純粹巧合，它們都是另外一件事的結果。比如，這個倒霉的人可能最近一個月加班太多、睡眠不足，早上出門的時候總是昏昏沉沉，因此忘戴手錶也好，開車出事故也好，其實都是加班太多、精神渙散的結果。

３、因果

真正的因果聯繫，是一件事導致了另一件事，缺了它，另一件事就不發生，也就是說，它導致結果的真正原因。因果在現實生活中總是被過度運用，巧合並不意味着相關，相關也不意味着因果，我們一定要學會區分。

我們為甚麼會被巧合和相關一再欺騙？

我們為甚麼會被巧合和相關一再欺騙？（Bruno Aguirre/unsplash）

１、相關與學習

你可能會覺得，要識別巧合＝相關、相關＝因果的邏輯把戲似乎也不太難，為甚麼到了現實生活中，看到「別人家孩子」的育兒體驗，看到各種標題黨的文章，我們的焦慮情緒還是會被激發，我們的大腦還是會上當？

說來很有意思，動物的神經系統——當然也包括人類的大腦——本質上都是巧合學習者。換句話說，我們的大腦天生就很容易把巧合理解成相關，把相關理解成因果。

為了說明這個問題，我們先來看兩種經典的學習行為。

一種可以形象地叫作巴甫洛夫的狗。用一條狗做實驗，搖鈴鐺的同時給狗骨頭啃。久而久之，哪怕研究者只搖鈴不給骨頭，狗也會自動流口水。這是因為，在經過訓練的狗狗看來，鈴聲和食物總是一起出現，鈴聲會帶來骨頭。

用一條狗做實驗，搖鈴鐺的同時給狗骨頭啃。（Aditya Joshi/unsplash）

另一種可以形象地叫作斯金納的鴿子。把一隻鴿子關進一隻封閉的箱子，箱子裹面有一根可以按動的杠杆，按一次就會掉出一塊食物。在箱子裹訓練幾次，鴿子就能學會自己按杠杆找食物吃。同樣，這也是因為鴿子能夠發現杠杆和掉食物總是一起出現，按杠杆就會帶來食物。

對這兩類學習行為的生物學研究貫穿了整個２０世紀，並深刻影響了教育學、心理學、經濟學等學科。在人類的學習行為中，這兩種學習都會出現（同時還有第三種，也就是所謂觀察性學習）。

兩種學習當然有着深刻的不同之處：巴甫洛夫的狗是將兩種環境刺激（鈴聲和骨頭）聯繫在一起，斯金納的鴿子是將一種自身的行為（按杠杆）與一個事件的出現（掉食物）聯繫在一起。

你可能已經發現，不管是鈴聲和骨頭，還是按杠杆和掉食物，本質上並沒有甚麼緊密的因果關係在驅動——就算有，也是人類觀察者有意設置的。哪天他不高興了，可以隨時終止這個脆弱的因果性。

不管是鈴聲和骨頭，還是按杠杆和掉食物，本質上並沒有甚麼緊密的因果關係在驅動。（sohel yousuf/unsplash）

２、相關與大腦

我們人類也是相關性學習者。早在１９４９年，加拿大心理學家唐納德·赫布（Donald Olding Hebb）就在他的巨著《行為的組織》裹提出了所謂的赫布定律，試圖在微觀層面解釋學習和記憶的發生。

這個定律的內容很簡單：大腦裹兩個神經細胞同時被激發的話，他們之間的聯繫就會被加強。雖然這背後有很多約束條件，但是我們仍然可以這樣理解赫布定律，它就是微觀層面的「相關性學習」，兩個毫無因果聯繫的事件只要總是成對出現，我們的大腦就會建立起兩者間的聯繫。

而且，在漫長的自然進化歷史上，我們的大腦天然地關注相關性，很可能是對的。

讓我們假設一個場景：

一個原始人正在草原上追逐羚羊，這時候突然聽到了巨大的虎嘯聲。他應該怎麼做？

在多數人的邏輯裹，「巨大的虎嘯聲」和「附近出現老虎」這兩件事是會一同出現的，甚至是高度相關的。（Chandler Cruttenden/unsplash）

如果這個原始人是個巧合或者相關性的信徒，他估計會掉頭就跑。在他的邏輯裹，「巨大的虎嘯聲」和「附近出現老虎」這兩件事是會一同出現的，甚至是高度相關的。附近出現老虎是一件要命的事，因此三十六計走為上策。

但如果這個原始人是一個死理性派，對於真實的因果關係特別在意，他的選擇就應該是不管不顧繼續追羊，或者停下來走向虎嘯的方向，看看究竟有甚麼。

因果如果嚴格探究因果關係的話，虎嘯本身並不一定說明老虎出現，更不意味着會要命。也許天上打雷、地下颳風起來像虎嘯呢？也許確實有老虎，但是它正在走開，根本不會來吃人呢？也許這只老虎生了重病，吃不了人反而成了原始人口中的美味呢？

虎嘯本身並不一定說明老虎出現，更不意味着會要人命，也許這只老虎生了重病，吃不了人。（shambam/unsplash）

但是我們也很容易想到，在人類數百萬年的進化史上，在地球生物數十億年的進化史上，能夠活下來繁衍後代的是巧合和相關性信徒而不是死理性派——後者很可能在一次次對真相的探究中葬身虎口。

因此，對於能僥倖活在今天的世界上賺錢玩耍帶孩子的我們來說，每個人都長着一顆對巧合和相關性信息異常敏感、對因果關係比較遲鈍的大腦。我們特別需要用這顆歷經億萬年進化打磨出來的相關主義大腦，不情不願地做個死理性派，小心翼翼地用人類獨一無二的理性，來看穿相關性的重重迷霧，看清相關性背後的因果關係。

《寫給父母的未來之書》書封。（萬里機構）

以上內容節自錄《寫給父母的未來之書》

作者：郝景芳、王立銘

出版社：萬里機構出版有限公司