【兩棲爬蟲生日會】與蜥蜴蛇蟑螂共度生日　盼小朋友尊重所有生命

五歲的Jayden在上周六與一眾好友度過了生日，但對於Jayden來說，這次生日會不再是只有蛋糕、去遊樂場玩，媽媽Teresa特意安排了一場「兩棲類、爬蟲類動物生日派對」給兒子和一眾小朋友來賓，眾人共度了一個愉快又特別的晚上。 攝影：羅國輝

小兒子Jayden（右）、媽媽Teresa（中）、大兒子Willy（右）

小朋友無懼接觸冷門動物

Teresa表示，當日生日會有不少來賓並不知道有爬蟲派對這個神秘活動，而Jayden平日最常接觸的動物就是補習老師養的狗和蜥蝪，她直言：「不想小朋友只懂貓貓狗狗，想他們接觸更多東西，我自己就害怕，但小朋友不會！」

當活動正式開始，雖一些動物登場時會引發全場轟動、尖叫，但小朋友們還是很熱情地排隊輪候去觸摸小動物，更有小女孩自動請纓要求白蛇在自己身上爬行，最後更被白蛇奪去「初吻」，嚇得在旁觀看的大人瞬間起哄。

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從公平角度去認識所有動物

負責當天活動的Ivan哥哥帶著各式各樣的冷門動物給小朋友近距離接觸，當中包括：皇帝蛇、飛鼠、杜比亚蟑螂、豹紋蜥蝪等。Ivan直言，自己飼養各種冷門動物多年，因為他留意到可愛的貓、狗這類「毛孩」大家都認識，相反，一些刺蝟、蜘蛛、龜、青蛙等大家也不是很懂得與牠們相處，這些物種亦一直被人棄養，於是想透過分享自己飼養的知識令大家認識不同物種，在2018年年尾開始和「動物老師」們舉行各種富教育意義的活動。

Ivan認為：「和大人不同，大人從小被灌輸蛇是有毒的，蟑螂是噁心的，於是也害怕接觸這類生物，但小朋友不同，他們是由零開始學習，很多時他們並不害怕接觸冷門動物，因此是一個好機會去教育他們要愛惜和尊重地球上所有生物，不論牠們長得好看與否。」

生日會上，Ivan不但會細心講解各種動物的特性，更會有機會給小朋友用手觸摸小動物，不過動物始終有牙、爪，風險還是有的，但只要小朋友跟著Ivan的指示，溫柔地對待動物，一般情況下由人工飼養的動物是不會太有攻擊性。

動物老師不易做 人工飼養才適合

要帶著一眾動物老師到各區和小朋友會面，在運輸上是困難的，而且有時動物會在籠子裹大小二便，有時也要去場地廁所洗理後才能和大家見面。有時活動上，有些小朋友太「肉緊」不夠溫柔，會嚇到小動物；也有試過動物老師突然排泄，但大家通常是不介意的。

Ivan雖然在生日會上鼓勵小朋友溫柔地觸摸小動物，但他強調行山或在郊外遇到的野生動物就千萬不要：「野生動物比較有攻擊性，而且細菌更多，不建議觸摸，因此動物老師必須是人工飼養的才能安全地令大家認識。」

拍攝場地：森林王國親子餐廳