食物發霉可以吃？　營養師：有些切走腐壞部分照食得！

很多家長會準備麵包加果醬及小朋友做早餐，不過準備前要先看清楚有沒有發霉！很多人發現食物發霉，就會選擇丟棄，不過英國有節目曾經實驗吃下已經發霉的食物，而英國前首相文翠珊亦曾表明會將果醬瓶裏發霉的果醬刮掉，接著吃剩下的果醬。究竟發霉的食物在清理發霉部分後是否可以繼續吃？我們找來營養師陳穎心爲我們拆解迷思。

BBC曾經播放一期有關食品安全的節目，主持人莫斯利在霉菌專家希基監督下吃下多種發霉變質的食物。莫斯利表示不僅只是發霉的果醬可以吃，還有其他一些發霉的食物同樣不一定非要拋棄。營養師陳穎心就表示，硬身的食物表面密度比較高，霉菌會較難滲透，一般來說只要除去發霉部分就可以繼續進食，不過她提醒注意刀子不要沾上霉菌，以免將霉菌傳染至未發霉的部分。另外，陳穎心亦提醒，如果有用包裝袋裝過發霉的食物，在除去發霉部分後，切勿用同一個包裝袋存放食物。

營養師陳穎心就表示，硬身的食物表面密度比較高，一般來說只要除去發霉部分就可以繼續進食。

芝士

有些芝士會讓無害霉菌感染，造成獨特的味道。（圖片：unsplash）

營養師陳穎心表示，部分硬身芝士例如帕馬森（Parmesan）和車打芝士（Cheddar）由於密度較高，只要將發霉的部分切掉（注意刀子不要沾上霉菌），依然可以繼續吃。這是因為這類芝士沒有霉菌發酵所需的濕潤環境，表面的霉菌一般不會滲透入內。

有些芝士會讓無害霉菌感染，造成獨特的味道，例如藍紋芝士（Roquefort）或斯蒂爾頓芝士（Stilton）。不過需要留意，軟芝士發霉後會被有害細菌，例如李斯特菌和沙門氏菌感染，一旦發霉便要丟棄不能再吃。

麵包

營養師陳穎心不建議人們吃任何已發霉的麵包。

麵包非常容易發霉，很多人看見麵包發霉便會整包麵包丟棄，霉菌專家希基於節目中表示，只要將發霉的部分切下來，其他部分依然可以吃。不過營養師陳穎心就表示不建議人們吃任何已發霉的麵包。

水果

桃、藍莓、橙等水果水分較多，一旦發霉不應再吃。（圖片：unsplash）

普遍水果保鮮的時間較長，陳穎心表示由於大部分水果水分較多，例如桃、藍莓、橙等等，當水果出現肉眼可見的梅江，就最好避免進食。另外，霉菌專家希基特別提醒大家要注意蘋果有沒有發霉，因為蘋果表皮有傷痕，細菌就會趁機而入，而且會出現一種叫棒曲霉素（ patulin ）的有毒物質，容易中毒。

蔬菜

營養師陳穎心表示，椰菜和紅蘿蔔由於表面密度比較高，即使出現霉菌都不容易滲透入內，因此只要去除發霉的部分四周最少一寸即可。不過軟身的蔬菜就要避免。

堅果

堅果類食物發霉可產生會致癌的黃曲霉菌。（圖片：unsplash）

營養師陳穎心強調堅果類食物發霉千萬不要吃，因為可能已經產生對人類最致命的毒素－黃曲霉菌，這種毒素能積聚在人的肝臟裏，導致肝癌。

營養師陳穎心強調，孕婦、小朋友、老人家的免疫系統較差，即使已經去除發霉部分，亦最好避免進食儲存食物。