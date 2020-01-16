中小學生集實用環保與創意　設計出捕蟲器及長者智能餐具

小朋友的創意無限，只要不設任何框架，可以天馬行空發揮想像力。創科@大埔在今年2月9及10日舉行第二屆展覽，超過30間來自大埔區的中小學展出創新科技展品，當中有不少學生的作品也相當有創意￼，既有環保、機械主題，也有關於音樂的，意念嶄新。 攝影：余嘉文

展覽將於科學園舉行，雲集30間大埔區的中小學，展示以STEAM 教育創作的作品。其中有不少作品既實用有相當有創意，如大埔舊墟公立學校（寶湖道）的作品「螢光陷阱」、大埔墟公立小學的「長者飲食易」及香港教育大學賽馬會小學的作品「樂舞雲裳」等等，當中大部份展品都是由學生親自設計及製造。

大埔舊墟公立學校（寶湖道）學生的參展作品「螢光陷阱」利用豬籠草的捕蟲原理，研究出一個環保、無毒又耐用的捕蟲器。設計「螢光陷阱」的學生表示，研究過程中最麻煩的是要按照天氣冷暖預備，並要在繁複功課中抽空安排實驗，他分享指1星期可以捉到約40隻瓜蠅和果蠅，其中又以黃色熒光劑效能最佳。

港九街坊婦女會孫方中小學學生的作品是「環保餐匙」，參與研究的學生利用蔗渣、粟米衣製作環保一次性餐匙，學生分享指研究過程並不容易，他們嘗試用各種物料包括雞蛋殼、椰子殼等等製作餐匙，但效果強差人意，最後經過防水、導熱、承重、表面乾爽程度等測試後才找到適合物料。學生表示希望技術能夠應用於其他餐具。

香港教育大學賽馬會小學的作品「樂舞雲裳」外觀是一件舞衣，負責研究的學生熱愛跳芭蕾舞，因此希望設計可以隨著動作演奏音樂的舞衣。學生示範「樂舞雲裳」的功用，表演者穿上裝置，隨著不同動作會有不同音調，非常新穎。

大埔墟公立小學的「長者飲食易」的設計源於長者容易出現手震及動作遲緩等老化現象，學生希望設計可以協助長者飲食的「長者飲食易」，設計分為兩部分，分別為智能餐具及Scratch 反應遊戲，長者可以透過遙控控制餐具，從而訓練手部靈活度。

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香港教師會李興貴中學的作品則是「智能木人樁」，設計的學生表示當初看到《葉問4》的預告片，萌生楊長智透過學習詠春去訓練記憶力、手眼協調、集中力等等，於是設計了「智能木人樁」，配合計分系統及健康監察，讓長者訓練的同時都可以得知身體情況。

其他參展學校展品：

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第二屆「創科@大埔2020」展覽

日期：2020年2月9日至10日（星期日及一）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界沙田香港科學園第三期會展中心大展覽廳及會議廳

費用：免費