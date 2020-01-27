【爸爸媽咪唔易做】賀年DIY　親子動手做一隻會郁小老鼠｜H.Y老師

鼠年到，假期除了拜年外，還可以做甚麼呢？不如跟小朋友在假期做一個簡單的小玩意，又可以增加親子關係，又可以一齊玩！快快跟H.Y老師一起動手做吧！

材料：紙杯：一個

橡筋：三條

電芯：一粒

顏色紙：適量，用作設計小老鼠

按圖即看製作方法：

+ 11 + 10 + 9

小貼士：

1. 注意紙杯上的切口切勿切得太深，一厘米以內就可以了。

這除了是一個簡單的小玩意外，還可以在新年時一起比賽誰的小老鼠跑得遠呢！所以快快動手做自己的小老鼠！

附上影片，大家都可以去跟著動手做呢！

在此，H.Y 老師祝大家新年快樂、身體健康！新一年請繼續多多支持H.Y老師和專頁［爸爸媽咪唔易做］！

作者簡介：H.Y老師

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！

作者Facebook專頁：爸爸媽咪唔易做

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