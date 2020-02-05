【武漢肺炎】網傳內地停廠市民瘋搶卷紙　百佳：廁紙供應仍然穩定

武漢肺炎隨著事態發展，也愈來愈多假消息傳出，例如不實的患者信息、甚至各式用品的供應問題，流言蜚語滿天飛！今日甚至傳出大陸進口廁紙受影響，不少市民隨即大手掃貨，把超市架上的廁紙清空，但當中事情孰真孰假已經沒有人在意。

流傳訊息

百佳：廁紙供應仍然穩定

百佳回覆記者查詢指現時廁紙供應仍然穩定，而市民或會憂慮疫症期間需求上升的產品會缺貨，惟百佳發言人回應：「我們相信農曆新年假期完結，供應商陸續營業後，各類產品供應將更加充足。」

維達：沒有停廠生產廁紙

維達國際（3331）回覆傳媒查詢指，近日超市紙巾貨源比較緊張或與物流有關，皆因物流公司在農曆新年結束後才復工，現在正常補貨中，確保市場有充足的供應量，滿足市民的需要。而有傳網內地暫停工廠生產廁紙亦屬不實，公司不同的工廠會在本周或下周復工，並沒有停廠。

另外，不少網傳停廠的品牌在網店上也標示為有存貨，部分甚至更有優惠折扣，因此是次訊息為假消息的機會頗高。

住在何文田的李小姐在上環上班，她向記者表示今日大幾約5時臨近收工前，在手機陸續收到由不同群組傳來大陸廁紙廠停工消息，並說未來兩星期將沒有廁紙供港，還附有藥房廁紙架被搶購一空的照片。她說：「一來我屋企存貨不多，二來都擔心無得用，所以在上環百佳超市買定兩條廁紙回何文田家中，我沿途拿廁紙回家也不停有途人問廁紙在哪裡買到，他們都說周圍都缺貨。」

讀者李小姐放工在上環即掃3條廁紙返何文田寓所。（圖片由讀者提供）

另外，住在荃灣的李太向記者表示上星已在家長群傳出廁紙缺貨消息，她說：「當時我不太相信，直到今日收到Whatsapp，我下午3時到綠楊新村的百佳超市發現貨架還有其他牌子的廁紙，但沒用開的牌子，最後改在惠康超市買到。」

李太下午3時綠楊新村的百佳超市發現貨架還有其他牌子的廁紙，但沒用開的牌子，最後改在惠康超市買到。（圖片由受訪者提供）

住在土瓜灣的盧太，下午3時收到whatsapp傳來說去買廁紙，於是她立即到偉恆昌新村的惠康，已發現無論是廁紙、盒裝紙巾、包裝紙巾、連廚房紙也缺貨，於是她再到附近藥房看，情況也一樣，但藥房職員向她說過兩日會翻貨。