【親子教育】孩子老是愛問「為什麼」　家長可如何引導孩子思考？

編按：隨着孩子日漸成長，他們對世界的好奇心亦隨之而增加，但原來每當孩子問：「為什麼？」時，都是激發他們思考能力的絕佳機會。就看看以下這本書的分享吧！

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那麼，我們該怎麼在家裏呼喚孩子，以及跟孩子對話呢？以下就按照年齡階段，依序為大家介紹。

首先是3歲以前的幼兒，有時他們不是因為思考力不足，而是因為不知道那個詞彙才會說不出來。因此，這個時期與其不停發問害孩子傷腦筋，父母更應該細心地教導孩子。例如：「這是車子 」、「車子是紅色的」、「輪子有幾個呢？1、2、3、4，總共有4個」、「輪子是圓的」等，就像這個樣子仔細地告訴孩子。如此一來，孩子就不會喪失自信，還能增加知道的單字量。只要持續進行下去，孩子的詞彙就會愈來愈多，語言能力也會愈來愈發達。

按照不同的年齡階段，親子對話有不同的技巧。在孩子3歲時，孩子的詞彙量較少，家長應盡量避免發問。（gettyimage/視覺中國）

孩子再長大一點，便到了會提出一大堆問題的時期。老愛問「為什麼？」是幼兒時期的特徵，例如：「為什麼天空是藍色的？」、「為什麼狗會汪汪叫？」……從包羅萬象的難題到切身的問題皆無所不問。

孩子太愛發問，有些父母可能會覺得很煩，但大人絕對不能錯過孩子好奇心萌芽的美妙時刻，因為這是激發孩子思考力的絕佳機會。父母不要忽視孩子的問題，立刻回答他，或者反過來問孩子「你覺得是為什麼呢？」，能幫助孩子養成思考的習慣。另外，就算孩子回答錯誤，也不要馬上否定他，應該先對孩子自行思考一事予以肯定，然後詳細詢問孩子為什麼這麼認為。如此一來，孩子就能培養出思考力與發想力。

孩子太愛發問，有些父母可能會覺得很煩，但大人絕對不能錯過孩子好奇心萌芽的美妙時刻，因為這是激發孩子思考力的絕佳機會。（gettyimage/視覺中國）

再者，誇獎孩子自行思考這件事，對他們的豐富發想予以回應，也能讓孩子產生 「得到了父母的肯定」這份自信 。孩子或許也有想知道答案的欲望，不過他們之所以發問 ，其中一個原因就是想引起父母的注意。要是父母覺得麻煩而忽視孩子的問題，孩子就再也不會想跟父母說話了吧。

另外，如果父母只告訴孩子正確答案，孩子有可能不會發揮豐富的想像力，提出正確答案以外的想法。如果父母總是抱着「必須告訴孩子正確答案」這種心態，也許會覺得這類問答非常麻煩，但若是把它當成與孩子對話的機會，就會變成一段非常有意義的時光吧。

對孩子的豐富發想予以回應，也能讓孩子產生 「得到了父母的肯定」這份自信 。（gettyimage/視覺中國）

反過來問孩子「這是為什麼呢？你覺得呢？」的話，通常孩子都會自己動腦思索，導引出各式各樣的回答。有時當中甚至會出現，大人想不到的嶄新想法或天馬行空的創意，讓人驚訝於孩子的想像力，對我而言，跟女兒進行這樣的互動同樣是一段非常愉快的時光。

以上內容節錄自《讓孩子不只贏在起跑點的非認知能力素養教育法》。

書名：《讓孩子不只贏在起跑點的非認知能力素養教育法》

作者：博克重子

出版社：萬里機構

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